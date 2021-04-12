Второй тайм начался

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Прогнозы на футбол - новый раздел!

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Фантастический гол, где все сам сделал Бога Жереми

45' Г О О О О Л - Барба Федерико уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

45' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

45' Сассуоло имеет хороший шанс забить.

45' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Бога Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Беневенто имеет хороший шанс забить.

43' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Идет дождь, трудные условия для игроков.

42' Удар от ворот произведет Беневенто

41' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Импрота Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Кирьякопулос Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

29' Марлон из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...

28' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мюлдюр Мерт из команды Сассуоло

28' Беневенто имеет хороший шанс забить.

27' Удар от ворот произведет Беневенто

27' Отличные скиллы показывает Локателли Мануэль , обводя своих соперников

27' Импрота Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Беневенто

24' Отличный пас сделал Маньянелли Франческо из команды Сассуоло . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Удар от ворот произведет Беневенто

23' Шанс! Марлон из команды Сассуоло пробил головой, но мимо

22' Гайч Адольфо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

21' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Импрота Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сассуоло

17' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Мюлдюр Мерт из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Беневенто

15' Игра в одни ворота сейчас. Сассуоло доминирует и владеет мячом

13' Барба Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Распадори Джакомо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Феррари Джанмарко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

11' Импрота Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Марлон делает длинную передачу вперед

10' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Барба Федерико разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Удар от ворот произведет Беневенто

7' Как он промахнулся? Лопес Максим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

6' Матч возобновится спорным мячом

6' Матч остановлен

5' Беневенто вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Скьяттарелла Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Удар от ворот произведет Сассуоло

3' Депаоли Фабио не смог попасть в створ ударом издали

2' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Беневенто вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Беневенто начинает с центра поля