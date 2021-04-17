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  4. Серия A
Сампдория
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Верона
0'
12' Желтая карточка
Верре Валерио
13'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
8
Верре
Валерио
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
9
Сальседо
Эдди
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Сампдория
4-4-1-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

12'
Верре Валерио
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (1) 0.32
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.16
3. Кейта Бальде 5 0.16
4. Янкто Якуб 4 0.13
5. Дамсгор Миккель 2 0.06
6. Верре Валерио 2 0.06
7. Экдаль Альбин 2 0.06
8. Торсби Мортен 2 0.06
9. Ауджелло Томмазо 1 0.03
10. Йосида Майя 1 0.03
11. Габбьядини Маноло 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Бонаццоли Федерико 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.16
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Фараони Марко 2 0.06
5. Лазович Дарко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Рамирес Гастон 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Кандрева Антонио 1 0
17. Габбьядини Маноло 1 0
18. Верре Валерио 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Фараони Марко 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Давидович Павел 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Ловато Маттео 5 0
8. Барак Антонин 3 1
9. Лазович Дарко 3 0
10. Стураро Стефано 3 0
11. Тамез Адриен 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.69% (3) 20.51% (8) 23.08% (9) 12.82% (5) 12.82% (5) 23.08% (9)
 Верона 6.45% (2) 19.35% (6) 6.45% (2) 12.9% (4) 35.48% (11) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория
Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона
Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Верона 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Верона Серия A Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия A
Верона 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Верона Товарищеские матчи Верона 0:3 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Верона Серия A Сампдория 1:1 Верона Серия A Верона 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Верона Серия A Сампдория 4:1 Верона Кубок Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия B Верона 1:1 Сампдория Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона 0:0 Заявка 31 11 9 11 38 - 35 42
10. Сампдория 0:0 Заявка 31 10 7 14 39 - 45 37
11. Удинезе 0:0 Заявка 31 8 10 13 32 - 40 34
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне 0:0 Заявка 31 4 4 23 37 - 77 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 6 3 7 22 - 23 21
10. Верона 0:0 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне 0:0 Заявка 15 4 2 9 20 - 29 14
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Удинезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 26 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сампдория 59.6% (84)
X 34.8% (49)
Верона 5.7% (8)
Все прогнозы
2.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Верона
2.91
3.50
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сампдория 0:0 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Верона

Исход игры
Сампдория
59.6% (84)
Ничья
34.8% (49)
Верона
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Сампдория
30.5% (43)
1:0 Сампдория
17% (24)
2:0 Сампдория
11.3% (16)
1:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
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