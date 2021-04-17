Сампдория
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
12' Желтая карточкаВерре Валерио
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|10 (1)
|0.32
|2.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.16
|3.
|Кейта Бальде
|5
|0.16
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.13
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.06
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.06
|7.
|Экдаль Альбин
|2
|0.06
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|11.
|Габбьядини Маноло
|1
|0.03
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|15.
|Колли Омар
|1
|0.03
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|18.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.23
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.16
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.13
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|5.
|Лазович Дарко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Илич Иван
|2
|0.06
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Адриен Силва
|6
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|8.
|Кейта Бальде
|3
|1
|9.
|Йосида Майя
|4
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Феррари Алекс
|2
|0
|14.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|15.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|16.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|17.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|18.
|Верре Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Фараони Марко
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Давидович Павел
|5
|0
|6.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|7.
|Ловато Маттео
|5
|0
|8.
|Барак Антонин
|3
|1
|9.
|Лазович Дарко
|3
|0
|10.
|Стураро Стефано
|3
|0
|11.
|Тамез Адриен
|3
|0
|12.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|13.
|Велозу Мигель
|1
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|17.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|18.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|19.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|7.69% (3)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|23.08% (9)
|Верона
|6.45% (2)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|12.9% (4)
|35.48% (11)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория
Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона
Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Верона 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Верона Товарищеские матчи Верона 0:3 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Верона Серия A Сампдория 1:1 Верона Серия A Верона 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Верона Серия A Сампдория 4:1 Верона Кубок Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия B Верона 1:1 Сампдория Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|49 - 48
|43
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|31
|11
|9
|11
|38 - 35
|42
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|31
|10
|7
|14
|39 - 45
|37
|11.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|32 - 40
|34
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|38 - 49
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|31 - 51
|22
|19.
|Парма
|Заявка
|30
|3
|11
|16
|29 - 59
|20
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|4
|4
|23
|37 - 77
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 23
|21
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|23 - 22
|19
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|20 - 29
|14
|17.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|15 - 26
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 18
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 26
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|16 - 27
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|19 - 32
|9
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Сампдория 0:0 Верона
Исход игры
Сампдория
59.6% (84)
Ничья
34.8% (49)
Верона
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Сампдория
30.5% (43)
1:0 Сампдория
17% (24)
2:0 Сампдория
11.3% (16)
1:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
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