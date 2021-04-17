Эбрима Колли нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Верона играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Дзакканьи Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Адриен Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Верона

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Янкто Якуб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Верона

29' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Сампдория

22' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Верона имеет хороший шанс забить.

21' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л Лазович Дарко закручивает штрафной в сетку! Великолепно

13' Верре Валерио получил желтую карточку от судьи

12' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

9' Сальседо Эдди имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

9' Игрок команды Верона делает подачу своему товарищу по команде.

8' Удар от ворот произведет Сампдория

8' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Сампдория

5' Дзакканьи Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок из команды Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Сампдория

3' Фараони Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Адриен Силва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Верона начинает с центра поля