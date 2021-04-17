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  4. Серия A
Сампдория
3:1
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
13' Желтая карточка
Верре Валерио
0:1
13' Гол
Лазович Дарко
1:1
46' Гол
Янкто Якуб
61' Желтая карточка
Фараони Марко
73' Желтая карточка
Тамез Адриен
2:1
73' Пенальти
Габбьядини Маноло
81' Желтая карточка
Давидович Павел
3:1
82' Гол
Торсби Мортен
83' Желтая карточка
Кейта Бальде
85' Желтая карточка
Йосида Майя
90'+4
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
14
Янкто
Якуб
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
8
Верре
Валерио
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
9
Сальседо
Эдди
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Сампдория
4-4-1-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

13'
Верре Валерио
 
13'
0:1
Лазович Дарко
46'
Габбьядини Маноло
Ла Гумина Антонино
 
46'
Кейта Бальде
Верре Валерио
 
46'
Кандрева Антонио
Дамсгор Миккель
 
46'
Янкто Якуб
1:1
58'
 
Тамез Адриен
Стураро Стефано
58'
 
Бесса Даниэль
Дзакканьи Маттиа
61'
 
Фараони Марко
73'
 
Тамез Адриен
73'
Габбьядини Маноло
2:1
77'
 
Ловато Маттео
Гюнтер Корай
77'
 
Фавилли Андреа
Барак Антонин
81'
 
Давидович Павел
82'
 
Колли Эбрима
Сальседо Эдди
82'
Торсби Мортен
(Адриен Силва)
3:1
83'
Кейта Бальде
 
85'
Йосида Майя
 
85'
Тонелли Лоренцо
Янкто Якуб
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 10 (1) 0.32
2. Кандрева Антонио 5 (2) 0.16
3. Янкто Якуб 5 0.16
4. Кейта Бальде 5 0.16
5. Торсби Мортен 3 0.1
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Экдаль Альбин 2 0.06
9. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Йосида Майя 1 0.03
12. Берешиньски Бартош 1 0.03
13. Тонелли Лоренцо 1 0.03
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
15. Колли Омар 1 0.03
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Адриен Силва 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.16
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Лазович Дарко 3 0.1
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Верре Валерио 2 0
14. Феррари Алекс 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 7 0
2. Чеккерини Федерико 7 0
3. Маньяни Джанджакомо 7 0
4. Давидович Павел 6 0
5. Димарко Федерико 5 0
6. Дзакканьи Маттиа 5 0
7. Ловато Маттео 5 0
8. Барак Антонин 3 1
9. Тамез Адриен 4 0
10. Лазович Дарко 3 0
11. Стураро Стефано 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Велозу Мигель 1 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Бесса Даниэль 1 0
17. Эмпереур Алан 1 0
18. Фавилли Андреа 1 0
19. Гюнтер Корай 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 7.14% (3) 19.05% (8) 21.43% (9) 14.29% (6) 14.29% (6) 23.81% (10)
 Верона 9.38% (3) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4) 34.38% (11) 18.75% (6)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория
Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория
Верона Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона
Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 9
Верона 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Верона Серия A Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия A
Верона 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Верона Товарищеские матчи Верона 0:3 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Верона Серия A Сампдория 1:1 Верона Серия A Верона 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 5:0 Верона Серия A Сампдория 4:1 Верона Кубок Верона 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Верона Серия B Верона 1:1 Сампдория Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Парма 2:1 Заявка 31 4 11 16 31 - 60 23
19. Кальяри 1:2 Заявка 31 5 7 19 32 - 53 22
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
9. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри 1:2 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма 2:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Парма 2:1 Заявка 15 2 6 7 21 - 33 12
18. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
19. Кальяри 1:2 Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Сампдория 59.6% (84)
X 34.8% (49)
Верона 5.7% (8)
Все прогнозы
2.71 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Сампдория 3:1 Верона

Исход игры
Сампдория
59.6% (84)
Ничья
34.8% (49)
Верона
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (45)
2:1 Сампдория
30.5% (43)
1:0 Сампдория
17% (24)
2:0 Сампдория
11.3% (16)
1:2 Верона
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Верона
2.1% (3)
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