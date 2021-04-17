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  4. Серия A
Кротоне
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Удинезе
0' 15'
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
17
Молина
Сальваторе
69
Реца
Аркадиуш
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Кротоне
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 16 (6) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 8 0.27
3. Реца Аркадиуш 2 0.07
4. Уна Адам 2 0.07
5. Големич Владимир 2 (1) 0.07
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Дзанеллато Никколо 1 0.03
9. Вулич Милош 1 0.03
10. Джиджи Коффи 1 0.03
11. Эдуардо Энрике 1 0.03
12. Перейра Педру II 0 0
13. Бенали Ахмед 0 0
14. Магальян Лисандро 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 6 (3) 0.2
2. Перейра Роберто 4 0.13
3. Окака Стефано 3 0.1
4. Пуссетто Игнасио 3 0.1
5. Несторовски Илья 2 0.07
6. Ласанья Кевин 2 0.07
7. Арслан Толгай-Али 2 0.07
8. Форестьери Фернандо 1 0.03
9. Делофеу Херард 1 0.03
10. Самир Каэтано 1 0.03
11. Льоренте Фернандо 1 0.03
12. Зеегелаар Марвин 1 0.03
13. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
14. Нюйтинк Брэм 1 0.03
15. Бекао Родриго 1 0.03
16. Молина Науэль 0 0
17. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Луперто Себастьяно 4 1
6. Перейра Педру II 5 0
7. Мессьяс Жуниор 5 0
8. Чигарини Лука 3 1
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 6 0
3. Зеегелаар Марвин 6 0
4. Перейра Роберто 6 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Де Пауль Родриго 3 1
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Несторовски Илья 1 0
16. Ласанья Кевин 1 0
17. Макенго Жан-Виктор 1 0
18. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 8.33% (3) 25% (9) 22.22% (8) 25% (9) 8.33% (3) 11.11% (4)
 Удинезе 3.33% (1) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне
Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Удинезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе
Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе 0:0 Кротоне Серия A Удинезе 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Удинезе Серия A Кротоне 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона 0:0 Заявка 31 11 9 11 38 - 35 42
10. Сампдория 0:0 Заявка 31 10 7 14 39 - 45 37
11. Удинезе 0:0 Заявка 31 8 10 13 32 - 40 34
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне 0:0 Заявка 31 4 4 23 37 - 77 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Сампдория 0:0 Заявка 16 6 3 7 22 - 23 21
10. Верона 0:0 Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе 0:0 Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне 0:0 Заявка 15 4 2 9 20 - 29 14
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона 0:0 Заявка 16 5 6 5 20 - 18 21
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Удинезе 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 26 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Кротоне 10.8% (15)
X 24.5% (34)
Удинезе 64.7% (90)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Удинезе
3.70
3.74
2.11
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Кротоне 0:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 0:0 Удинезе

Исход игры
Кротоне
10.7% (15)
Ничья
25% (35)
Удинезе
64.3% (90)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Udinese
32.9% (46)
0:1 Udinese
23.6% (33)
1:1 Draw
20.7% (29)
2:1 Crotone
7.1% (10)
2:3 Udinese
3.6% (5)
0:2 Udinese
2.9% (4)
1:0 Crotone
2.9% (4)
0:0 Draw
2.1% (3)
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