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  4. Серия A
Кротоне
1:2
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
41' Гол
Де Пауль Родриго
48' Желтая карточка
Перейра Роберто
1:1
68' Пенальти
Сими Нванкво
1:2
74' Гол
Де Пауль Родриго
90' Красная карточка
Де Пауль Родриго
90' Желтая карточка
Форестьери Фернандо
90'+6
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
5
Големич
Владимир
3
Куомо
Джузеппе
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
44
Петриччоне
Якопо
17
Молина
Сальваторе
69
Реца
Аркадиуш
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
1
Муссо
Хуан
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
7
Окака
Стефано
30
Несторовски
Илья
Кротоне
3-5-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

41'
0:1
Де Пауль Родриго
(Несторовски Илья)
47'
Рохас Луис
Перейра Педру II
 
48'
 
Перейра Роберто
68'
Сими Нванкво
1:1
70'
 
Форестьери Фернандо
Несторовски Илья
70'
 
Арслан Толгай-Али
Уолас Соуза
74'
1:2
Де Пауль Родриго
77'
Дзанеллато Никколо
Уна Адам
 
77'
Чигарини Лука
Петриччоне Якопо
 
82'
Ривьер Эммануэль
Куомо Джузеппе
 
90'
 
Де Пауль Родриго
90'
 
Бекао Родриго
Молина Науэль
90'
 
Форестьери Фернандо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 17 (7) 0.55
2. Мессьяс Жуниор 8 0.26
3. Реца Аркадиуш 2 0.06
4. Уна Адам 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Дзанеллато Никколо 1 0.03
9. Вулич Милош 1 0.03
10. Джиджи Коффи 1 0.03
11. Эдуардо Энрике 1 0.03
12. Перейра Педру II 0 0
13. Бенали Ахмед 0 0
14. Магальян Лисандро 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 8 (3) 0.26
2. Перейра Роберто 4 0.13
3. Окака Стефано 3 0.1
4. Пуссетто Игнасио 3 0.1
5. Несторовски Илья 2 0.06
6. Ласанья Кевин 2 0.06
7. Арслан Толгай-Али 2 0.06
8. Форестьери Фернандо 1 0.03
9. Делофеу Херард 1 0.03
10. Самир Каэтано 1 0.03
11. Льоренте Фернандо 1 0.03
12. Зеегелаар Марвин 1 0.03
13. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.03
14. Нюйтинк Брэм 1 0.03
15. Бекао Родриго 1 0.03
16. Молина Науэль 0 0
17. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Луперто Себастьяно 4 1
6. Перейра Педру II 5 0
7. Мессьяс Жуниор 5 0
8. Чигарини Лука 3 1
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Джиджи Коффи 3 0
13. Эдуардо Энрике 3 0
14. Бенали Ахмед 2 0
15. Дзанеллато Никколо 2 0
16. Вулич Милош 2 0
17. Ди Кармине Самуэль 1 0
18. Ривьер Эммануэль 1 0
19. Кордац Алекс 1 0
20. Рохас Луис 1 0
21. Маццотта Антонио 1 0
22. Сими Нванкво 1 0
23. Молина Сальваторе 1 0
24. Уна Адам 1 0
25. Драгус Денис 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Перейра Роберто 7 0
3. Де Пауль Родриго 3 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Бекао Родриго 5 0
7. Муссо Хуан 4 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Форестьери Фернандо 1 0
13. Де Майо Себастьян 1 0
14. Нюйтинк Брэм 1 0
15. Уолас Соуза 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 8.11% (3) 24.32% (9) 21.62% (8) 24.32% (9) 10.81% (4) 10.81% (4)
 Удинезе 3.13% (1) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15
Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне
Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Удинезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе
Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе 0:0 Кротоне Серия A Удинезе 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 0:3 Удинезе Серия A Кротоне 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 2:0 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Парма 2:1 Заявка 31 4 11 16 31 - 60 23
19. Кальяри 1:2 Заявка 31 5 7 19 32 - 53 22
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
9. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри 1:2 Заявка 16 3 3 10 16 - 28 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма 2:1 Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Парма 2:1 Заявка 15 2 6 7 21 - 33 12
18. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
19. Кальяри 1:2 Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Кротоне 10.7% (15)
X 25% (35)
Удинезе 64.3% (90)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Удинезе

Исход игры
Кротоне
10.7% (15)
Ничья
25% (35)
Удинезе
64.3% (90)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
32.9% (46)
0:1 Удинезе
23.6% (33)
1:1 Ничья
20.7% (29)
2:1 Кротоне
7.1% (10)
2:3 Удинезе
3.6% (5)
0:2 Удинезе
2.9% (4)
1:0 Кротоне
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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