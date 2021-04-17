Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Удинезе вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

95' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

94' Луис Рохас из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...

94' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Форестьери Фернандо получил желтую карточку от судьи

94' Удар от ворот произведет Удинезе

93' Реца Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

93' Перейра Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Жуниор Мессиас из команды Кротоне пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сими Нванкво нанес удар в каркас ворот!

90' Плохо сыграл Молина Науэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

89' Жуниор Мессиас пробует нанести удар издали, но Муссо Хуан держит все под контролем

87' Арслан Толгай-Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Удинезе

83' Удар от ворот произведет Кротоне

82' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Молина Науэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Жуниор Мессиас из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...

73' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

71' Жуниор Мессиас из команды Кротоне подал угловой справа.

71' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Жуниор Мессиас из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...

71' Удар от ворот произведет Удинезе

69' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Г О О О О Л - Сими Нванкво из команды Кротоне забивает с точки!

64' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

63' Удар от ворот произведет Кротоне

62' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Ох, нехорошо это выглядит. Самир Каэтано получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Самир Каэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Кротоне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Кротоне

53' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Жуниор Мессиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Жуниор Мессиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Перейра Роберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

48' Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе

47' Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Луис Рохас

47' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля