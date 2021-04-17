0:1
41' ГолДе Пауль Родриго
48' Желтая карточкаПерейра Роберто
1:1
68' ПенальтиСими Нванкво
1:2
74' ГолДе Пауль Родриго
90' Красная карточкаДе Пауль Родриго
90' Желтая карточкаФорестьери Фернандо
26
Джиджи
Коффи
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Браф ДжейденНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
41'
48'
68'
1:1
74'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|17 (7)
|0.55
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.26
|3.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|4.
|Уна Адам
|2
|0.06
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.06
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|9.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|10.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|11.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Перейра Педру II
|0
|0
|13.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|14.
|Магальян Лисандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|8 (3)
|0.26
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.13
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.1
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.1
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.06
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|11.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|12.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|13.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.03
|14.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|15.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|16.
|Молина Науэль
|0
|0
|17.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|6.
|Перейра Педру II
|5
|0
|7.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|8.
|Чигарини Лука
|3
|1
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|13.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|15.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|16.
|Вулич Милош
|2
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Перейра Роберто
|7
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|3
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Бекао Родриго
|5
|0
|7.
|Муссо Хуан
|4
|0
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|13.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|14.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|15.
|Уолас Соуза
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|Удинезе
|3.13% (1)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =1 -15Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне
Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя
Удинезе Последние 20 матчей: +4 =8 -8Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе
Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Парма
|2:1 Заявка
|31
|4
|11
|16
|31 - 60
|23
|19.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|31
|5
|7
|19
|32 - 53
|22
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|17.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|18.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|16
|3
|3
|10
|16 - 28
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Парма
|2:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|21 - 33
|12
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|19.
|Кальяри
|1:2 Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кротоне 1:2 Удинезе
Исход игры
Кротоне
10.7% (15)
Ничья
25% (35)
Удинезе
64.3% (90)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Удинезе
32.9% (46)
0:1 Удинезе
23.6% (33)
1:1 Ничья
20.7% (29)
2:1 Кротоне
7.1% (10)
2:3 Удинезе
3.6% (5)
0:2 Удинезе
2.9% (4)
1:0 Кротоне
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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