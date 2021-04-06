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Сассуоло
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.37
2. Берарди Доменико 11 (3) 0.37
3. Джуричич Филип 5 (1) 0.17
4. Траоре Хамед 5 0.17
5. Бога Жереми 3 0.1
6. Локателли Мануэль 3 (1) 0.1
7. Дефрель Грегоре 2 0.07
8. Кирикеш Влад 2 0.07
9. Распадори Джакомо 2 0.07
10. Бурабия Мехди 1 0.03
11. Лопес Максим 1 0.03
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Оддеи Брайан 0 0
14. Обьянг Педро 0 0
15. Тольян Йереми 0 0
16. Рожерио да Силва 0 0
17. Мюлдюр Мерт 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 15 (3) 0.5
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.17
3. Миленкович Никола 3 0.1
4. Рибери Франк 2 0.07
5. Эйссерик Валентин 2 0.07
6. Бираги Кристиано 1 0.03
7. Бонавентура Джакомо 1 0.03
8. Касерес Мартин 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 8 0
2. Лопес Максим 6 0
3. Феррари Джанмарко 6 0
4. Кирикеш Влад 5 0
5. Траоре Хамед 5 0
6. Обьянг Педро 3 1
7. Джуричич Филип 4 0
8. Берарди Доменико 4 0
9. Рожерио да Силва 4 0
10. Айхан Кан 3 0
11. Марлон 3 0
12. Гараслин Лукаш 1 1
13. Бурабия Мехди 2 0
14. Маньянелли Франческо 2 0
15. Тольян Йереми 2 0
16. Пелузо Федерико 1 0
17. Капуто Франческо 1 0
18. Дефрель Грегоре 1 0
19. Консильи Андреа 1 0
20. Кирьякопулос Георгиос 1 0
21. Мюлдюр Мерт 1 0
22. Распадори Джакомо 1 0
23. Турати Стефано 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Амрабат Софьян 7 0
2. Рибери Франк 5 1
3. Кастровилли Гаэтано 5 1
4. Бираги Кристиано 6 0
5. Миленкович Никола 4 1
6. Пульгар Эрик 5 0
7. Мартинес Лукас II 3 1
8. Бонавентура Джакомо 4 0
9. Валеро Борха 3 0
10. Роша Игор II 3 0
11. Песселья Херман 3 0
12. Чеккерини Федерико 3 0
13. Лирола Поль 3 0
14. Куаме Кристиан 3 0
15. Венути Лоренцо 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 17.39% (8) 6.52% (3) 6.52% (3) 21.74% (10) 13.04% (6) 34.78% (16)
 Фиорентина 17.14% (6) 20% (7) 14.29% (5) 14.29% (5) 20% (7) 14.29% (5)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома Торино 3:2 Сассуоло
Сассуоло 3:2 Верона Удинезе 2:0 Сассуоло Сассуоло 3:3 Наполи Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина
Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 4
Фиорентина 1:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Сассуоло Серия A
Сассуоло 3:3 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Фиорентина Серия A Сассуоло 1:3 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:0 Сассуоло Серия A Фиорентина 3:4 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 49 - 48 43
9. Верона Заявка 30 11 8 11 38 - 35 41
10. Сампдория Заявка 30 10 6 14 39 - 45 36
11. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
12. Удинезе Заявка 30 8 9 13 32 - 40 33
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 30 7 9 14 38 - 49 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 30 5 7 18 31 - 51 22
19. Парма Заявка 30 3 11 16 29 - 59 20
20. Кротоне Заявка 30 4 3 23 37 - 77 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
9. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
10. Сампдория Заявка 15 6 2 7 22 - 23 20
11. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
12. Сассуоло Заявка 14 4 7 3 23 - 22 19
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кротоне Заявка 14 4 1 9 20 - 29 13
17. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
18. Кальяри Заявка 15 3 3 9 15 - 26 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
12. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
13. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
14. Удинезе Заявка 15 3 6 6 20 - 26 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 14 2 4 8 16 - 27 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 14 1 6 7 19 - 32 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 42 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Сассуоло 47.8% (22)
    X 28.3% (13)
    Фиорентина 23.9% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Фиорентина
    2.65
    3.23
    3.17
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сассуоло - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Сассуоло - Фиорентина

    Исход игры
    Сассуоло
    47.8% (22)
    Ничья
    28.3% (13)
    Фиорентина
    23.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (25)
    Меньше
    44.44% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    37% (17)
    1:1 Ничья
    26.1% (12)
    1:2 Фиорентина
    13% (6)
    1:0 Сассуоло
    10.9% (5)
    0:2 Фиорентина
    4.3% (2)
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