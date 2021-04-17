Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Первый тайм

48' Команда Парма играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Парма

47' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

46' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Годин Диего из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

44' Удар от ворот произведет Парма

43' Паволетти Леонардо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Парма

41' Паволетти Леонардо из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

41' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Андреа Карбони сделал результативную передачу.

39' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

39' Лорини Венсан из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Удар от ворот произведет Парма

38' Наингголан Раджа не смог попасть в створ ударом издали

38' Лорини Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

36' Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

35' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Парма

31' Г О О О О Л - Куцка Юрай изменил счет на табло!

31' Бругман Гастон разрезает оборону соперника отличным пасом

30' Матч возобновлен

30' Бани Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Марин Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Пеццелла Джузеппе из команды Парма плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

29' Отличные скиллы показывает Пеццелла Джузеппе , обводя своих соперников

29' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Матч возобновлен

28' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кальяри пробьет пенальти!

26' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

24' Пеццелла Джузеппе тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

23' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет Парма

23' Нандес Найтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Плохо сыграл Осорио Йордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Наингголан Раджа из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

16' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Удар от ворот произведет Парма

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

14' Удар от ворот произведет Кальяри

14' Грасси Альберто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

13' Удар от ворот произведет Парма

13' Нандес Найтан не смог попасть в створ ударом издали

12' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Отличные скиллы показывает Наингголан Раджа , обводя своих соперников

9' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О О Л - Пеццелла Джузеппе ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот

5' Плохо сыграл Дзаппа Габриэле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Удар от ворот произведет Парма

2' Удар от ворот произведет Кальяри

2' ШАНС! [player1] нанес удар, но не смог переиграть вратаря.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Парма начинает с центра поля