Второй тайм

96' Кальяри заслуженно побеждает в отличном матче

96' Перейро Гастон из команды Кальяри сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хорошую попытку сделал Михэйлэ Валентин . Удар в створ, но вратарь начеку

94' ШАНС! Михэйлэ Валентин вышел один на один с голкипером...

94' Отличные скиллы показывает Михэйлэ Валентин , обводя своих соперников

93' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

92' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Г О О О О Л - Перейро Гастон из команды Кальяри переиграл вратаря дальним ударом!

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Удар от ворот произведет Парма

87' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Жуан Педро из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.

86' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Парма

85' Нандес Найтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Голкипер мог бы сыграть и получше

84' [player1] навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Наингголан Раджа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Отличные скиллы показывает Михэйлэ Валентин , обводя своих соперников

83' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Валенти Лаутаро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Диркс Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Парма

80' Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Нандес Найтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

79' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бругман Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Парма

77' ШАНС! Михэйлэ Валентин вышел один на один с голкипером...

76' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

75' Удар от ворот произведет Парма

75' Перейро Гастон из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Удар от ворот произведет Кальяри

73' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

73' Голкипер мог бы сыграть и получше

71' Удар от ворот произведет Кальяри

71' ШАНС! Куртич Ясмин нанес удар с лета, но не попал по воротам!

70' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Парма

68' ШТАНГА! Пробил головой Жуан Педро прямо в каркас ворот!

67' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Г О О О О Л - Марин Рэзван изменил счет на табло!

66' Плохо сыграл Осорио Йордан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

64' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Андреа Карбони из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

62' Удар от ворот произведет Парма

61' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Кальяри имеет хороший шанс забить.

60' Фантастический гол, где все сам сделал Ман Деннис

59' Отличные скиллы показывает Ман Деннис , обводя своих соперников

59' Удар от ворот произведет Парма

59' Ликояннис Хараламбос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

58' Куртич Ясмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

58' Безумный фол. Куртич Ясмин грубо играет против соперника. Пострадал Жуан Педро

55' Осорио Йордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Наингголан Раджа нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

53' Отличные скиллы показывает Марин Рэзван , обводя своих соперников

52' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Парма

52' Марин Рэзван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Жуан Педро нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Удар от ворот произведет Кальяри

50' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

48' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

47' Корнелиус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Дункан Альфред совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля