Кальяри
4:3
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Парма
0:1
5' ГолПеццелла Джузеппе
24' Желтая карточкаПеццелла Джузеппе
30' Желтая карточкаМарин Рэзван
0:2
31' ГолКуцка Юрай
1:2
39' ГолПаволетти Леонардо
46' Желтая карточкаДункан Альфред
58' Желтая карточкаКуртич Ясмин
1:3
59' ГолМан Деннис
2:3
66' ГолМарин Рэзван
80' Желтая карточкаНандес Найтан
83' Желтая карточкаНаингголан Раджа
3:3
90' ГолПерейро Гастон
4:3
90' ГолЧерри Альберто
10
Педро
Жоао
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
33 Куцка ЮрайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
-
19 Зом СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
5'
30'
31'
0:2
39'
46'
58'
59'
1:3
66'
2:3
80'
83'
90'
3:3
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.42
|2.
|Симеоне Джованни
|6
|0.19
|3.
|Паволетти Леонардо
|3
|0.1
|4.
|Марин Рэзван
|2
|0.06
|5.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|6.
|Перейро Гастон
|2
|0.06
|7.
|Соттил Рикардо
|2
|0.06
|8.
|Ругани Даниэле
|1
|0.03
|9.
|Нандес Найтан
|1
|0.03
|10.
|Годин Диего
|1
|0.03
|11.
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|12.
|Черри Альберто
|1
|0.03
|13.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|14.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|15.
|Олива Кристиан
|0
|0
|16.
|Карбони Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куцка Юрай
|7 (4)
|0.23
|2.
|Эрнани Азеведо
|6 (1)
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.13
|4.
|Куртич Ясмин
|4
|0.13
|5.
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|6.
|Карамо Янн
|2
|0.06
|7.
|Ман Деннис
|2
|0.06
|8.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0.03
|10.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.03
|11.
|Пелле Грациано
|1
|0.03
|12.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|13.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|14.
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
|2.
|Нандес Найтан
|8
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|5
|0
|4.
|Наингголан Раджа
|4
|0
|5.
|Марин Рэзван
|4
|0
|6.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|7.
|Педро Жоао
|3
|0
|8.
|Чеппители Лука
|3
|0
|9.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|10.
|Годин Диего
|2
|0
|11.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|12.
|Фараго Паоло
|2
|0
|13.
|Рог Марко
|2
|0
|14.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|15.
|Олива Кристиан
|2
|0
|16.
|Клаван Рагнар
|1
|0
|17.
|Дункан Альфред
|1
|0
|18.
|Краньо Алессио
|1
|0
|19.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|22.
|Трамони Маттео
|1
|0
|23.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|8
|0
|2.
|Куцка Юрай
|7
|0
|3.
|Пеццелла Джузеппе
|7
|0
|4.
|Бругман Гастон
|6
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|5
|0
|6.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|7.
|Куртич Ясмин
|4
|0
|8.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|3
|0
|10.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|11.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|12.
|Бузи Максим
|3
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Осорио Йордан
|2
|0
|16.
|Карамо Янн
|2
|0
|17.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|18.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|19.
|Пелле Грациано
|1
|0
|20.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|21.
|Лорини Венсан
|1
|0
|22.
|Грасси Альберто
|1
|0
|23.
|Ман Деннис
|1
|0
|24.
|Зом Симон
|1
|0
|25.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|28.57% (10)
|14.29% (5)
|20% (7)
|Парма
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +2 =4 -14Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус
Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри
Парма Последние 20 матчей: +1 =6 -13Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Парма 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 4:0 Парма Серия A Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|18.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Парма
Исход игры
Кальяри
47.5% (67)
Ничья
39% (55)
Парма
13.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
2:1 Кальяри
24.8% (35)
1:0 Кальяри
21.3% (30)
1:2 Парма
7.8% (11)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Парма
2.8% (4)
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