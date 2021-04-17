  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Кальяри
4:3
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
5' Гол
Пеццелла Джузеппе
24' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
30' Желтая карточка
Марин Рэзван
0:2
31' Гол
Куцка Юрай
1:2
39' Гол
Паволетти Леонардо
46' Желтая карточка
Дункан Альфред
58' Желтая карточка
Куртич Ясмин
1:3
59' Гол
Ман Деннис
2:3
66' Гол
Марин Рэзван
80' Желтая карточка
Нандес Найтан
83' Желтая карточка
Наингголан Раджа
3:3
90' Гол
Перейро Гастон
4:3
90' Гол
Черри Альберто
90'+6
31
Викарио
Гульельмо
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
25
Дзаппа
Габриэле
8
Марин
Рэзван
4
Наингголан
Раджа
32
Дункан
Альфред
18
Нандес
Найтан
10
Педро
Жоао
30
Паволетти
Леонардо
1
Сепе
Луиджи
16
Лорини
Венсан
24
Осорио
Йордан
13
Бани
Маттиа
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
98
Ман
Деннис
11
Корнелиус
Андреас
33
Куцка
Юрай
Кальяри
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Пеццелла Джузеппе
24'
 
Пеццелла Джузеппе
30'
Марин Рэзван
 
31'
0:2
Куцка Юрай
(Корнелиус Андреас)
39'
Паволетти Леонардо
(Карбони Андреа)
1:2
46'
 
Михэйлэ Валентин
Куцка Юрай
46'
Дункан Альфред
 
58'
 
Куртич Ясмин
58'
Ликояннис Хараламбос
Дзаппа Габриэле
 
59'
1:3
Ман Деннис
60'
 
Бузи Максим
Лорини Венсан
64'
Перейро Гастон
Ругани Даниэле
 
64'
Симеоне Джованни
Дункан Альфред
 
66'
Марин Рэзван
(Перейро Гастон)
2:3
72'
 
Пелле Грациано
Корнелиус Андреас
72'
 
Валенти Лаутаро
Ман Деннис
77'
 
Диркс Дан
Пеццелла Джузеппе
80'
Нандес Найтан
 
83'
Наингголан Раджа
 
87'
Черри Альберто
Нандес Найтан
 
90'
Перейро Гастон
(Марин Рэзван)
3:3
90'
Черри Альберто
(Перейро Гастон)
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.42
2. Симеоне Джованни 6 0.19
3. Паволетти Леонардо 3 0.1
4. Марин Рэзван 2 0.06
5. Ликояннис Хараламбос 2 0.06
6. Перейро Гастон 2 0.06
7. Соттил Рикардо 2 0.06
8. Ругани Даниэле 1 0.03
9. Нандес Найтан 1 0.03
10. Годин Диего 1 0.03
11. Наингголан Раджа 1 0.03
12. Черри Альберто 1 0.03
13. Дзаппа Габриэле 0 0
14. Валюкевич Себастьян 0 0
15. Олива Кристиан 0 0
16. Карбони Андреа 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куцка Юрай 7 (4) 0.23
2. Эрнани Азеведо 6 (1) 0.19
3. Жервиньо Куасси 4 0.13
4. Куртич Ясмин 4 0.13
5. Гальоло Риккардо 2 0.06
6. Карамо Янн 2 0.06
7. Ман Деннис 2 0.06
8. Михэйлэ Валентин 2 0.06
9. Пеццелла Джузеппе 1 0.03
10. Корнелиус Андреас 1 0.03
11. Пелле Грациано 1 0.03
12. Инглезе Роберто 0 0
13. Брунетта Хуан 0 0
14. Бругман Гастон 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 7 2
2. Нандес Найтан 8 1
3. Паволетти Леонардо 5 0
4. Наингголан Раджа 4 0
5. Марин Рэзван 4 0
6. Соттил Рикардо 3 0
7. Педро Жоао 3 0
8. Чеппители Лука 3 0
9. Дзаппа Габриэле 3 0
10. Годин Диего 2 0
11. Ругани Даниэле 2 0
12. Фараго Паоло 2 0
13. Рог Марко 2 0
14. Калигара Фабрицио 2 0
15. Олива Кристиан 2 0
16. Клаван Рагнар 1 0
17. Дункан Альфред 1 0
18. Краньо Алессио 1 0
19. Симеоне Джованни 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Валюкевич Себастьян 1 0
22. Трамони Маттео 1 0
23. Трипальделли Алессандро 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 8 0
2. Куцка Юрай 7 0
3. Пеццелла Джузеппе 7 0
4. Бругман Гастон 6 0
5. Гальоло Риккардо 5 0
6. Иакопони Симоне 3 1
7. Куртич Ясмин 4 0
8. Алвеш Бруну 3 0
9. Конти Андреа 3 0
10. Дармиан Маттео 3 0
11. Корнелиус Андреас 3 0
12. Бузи Максим 3 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Осорио Йордан 2 0
16. Карамо Янн 2 0
17. Брунетта Хуан 2 0
18. Михэйлэ Валентин 2 0
19. Пелле Грациано 1 0
20. Скоццарелла Маттео 1 0
21. Лорини Венсан 1 0
22. Грасси Альберто 1 0
23. Ман Деннис 1 0
24. Зом Симон 1 0
25. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 28.57% (10) 14.29% (5) 20% (7)
 Парма 21.88% (7) 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Интер Милан 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Верона Специя 2:1 Кальяри Кальяри 1:3 Ювентус
Сампдория 2:2 Кальяри Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри
Парма Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Парма 1:3 Милан Беневенто 2:2 Парма Парма 1:2 Дженоа Парма 2:0 Рома
Фиорентина 3:3 Парма Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Парма Серия A Парма 1:3 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Парма Серия A
Парма 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 4:0 Парма Серия A Парма 2:1 Кальяри Кубок Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Парма Серия A Парма 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Парма Серия A Парма 4:1 Кальяри Серия A Парма 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Парма Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A Парма 1:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Парма Серия A Парма 0:2 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
9. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
18. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
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Прогнозы 141
Кальяри 47.5% (67)
X 39% (55)
Парма 13.5% (19)
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Прогнозы на матч Кальяри 4:3 Парма

Исход игры
Кальяри
47.5% (67)
Ничья
39% (55)
Парма
13.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
40% (56)
Меньше
60% (84)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (48)
2:1 Кальяри
24.8% (35)
1:0 Кальяри
21.3% (30)
1:2 Парма
7.8% (11)
2:2 Ничья
5% (7)
0:1 Парма
2.8% (4)
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