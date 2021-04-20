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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Верона
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Фиорентина
0'
19' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
44'
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
92
Ласанья
Кевин
40
Бесса
Даниэль
69
Дронговски
Бартломей
2
Мартинес
Лукас
II
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
Верона
3-4-2-1
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

19'
 
Бонавентура Джакомо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.22
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.16
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Лазович Дарко 3 0.09
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 15 (3) 0.47
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.16
3. Миленкович Никола 3 0.09
4. Рибери Франк 2 0.06
5. Бонавентура Джакомо 2 0.06
6. Эйссерик Валентин 2 0.06
7. Бираги Кристиано 1 0.03
8. Кьеза Федерико 1 0.03
9. Касерес Мартин 1 0.03
10. Пульгар Эрик 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Давидович Павел 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Ловато Маттео 5 0
7. Барак Антонин 3 1
8. Тамез Адриен 4 0
9. Лазович Дарко 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Велозу Мигель 1 0
12. Ди Кармине Самуэль 1 0
13. Сильвестри Марко 1 0
14. Бесса Даниэль 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
21. Четин Мерт 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 9 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Бираги Кристиано 7 0
4. Амрабат Софьян 7 0
5. Рибери Франк 5 1
6. Миленкович Никола 5 1
7. Пульгар Эрик 6 0
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Мартинес Лукас II 3 1
10. Валеро Борха 3 0
11. Роша Игор II 3 0
12. Песселья Херман 3 0
13. Лирола Поль 3 0
14. Куаме Кристиан 3 0
15. Эйссерик Валентин 2 0
16. Венути Лоренцо 2 0
17. Кокорин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 9.38% (3) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4) 34.38% (11) 18.75% (6)
 Фиорентина 16.67% (6) 19.44% (7) 16.67% (6) 13.89% (5) 19.44% (7) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта
Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан
Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи
Фиорентина 1:4 Верона Серия A Верона 0:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 31 23 6 2 70 - 28 75
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона 0:0 Заявка 32 11 9 12 39 - 38 42
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина 0:0 Заявка 32 7 10 15 39 - 52 31
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона 0:0 Заявка 16 6 4 6 18 - 17 22
12. Фиорентина 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 16 10 5 1 31 - 13 35
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона 0:0 Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 30 11
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 45'
    Попытались хозяева провести атаку левым флангом, но Дарко Лазович не справился с приёмом, пропустив мяч под ногой. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Очередное противостояние Влаховича и Гюнтера, на сей раз победителем из него выходит защитник "Вероны". Душан нарушил правила. 
  • Угловой
    43'
    Эрик Пульгар выполняет подачу от углового флажка. Отправляет мяч низом, чем облегчает задачу соперникам - игровой снаряд выбит в район центра поля. 
  • Опасный момент
    42'
    Амрабат простреливаетс  правого фланга на линию вратарской на Бонавентуру, но Джакомо опережает соперник, выбивая мяч на угловой. 
  • 41'
    Разыграли стандарт "фиалки", а затем был выполнен навес в штрафную площадь. Касерес мяч принял, а вот пробить не смог, соперники накрыли. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Едва ли не первый штрафной удар зарабатывает Влахович, успешно действуя корпусом в борьбе с Гюнтером. 
  • 39'
    Несколько минут активности от "Фиорентины", а теперь почти всей командой на свою половину поля. В центральном круге остался Рибери, а на чужой половине пробует прессинговать Влахович. 
  • 37'
    Ещё одна атака гостей. Касерес всем видом показывал, что собирается пробивать издали, но изменил решение и выполнил передачу налево, откуда низом прострелил Бираги - в соперника попал. 
  • Угловой
    36'
    Корнер в исполнении "фиалок" опасным не получился. Касерес скинул на Рибери, Франк попытался пробить через себя в падении, но по мячу не попал. 
  • Опасный момент
    35'
    РИБЕРИ! Вот и долгожданная контратака гостей. Бонавентура играет на Рибери, Франк входит в штрафную площадку с левого края, смещается в центр и стреляет в левый нижний угол, но справляется Сильвестри, отражая мяч в прыжке за лицевую линию. 
  • 34'
    Марко Фараони принял мяч перед штрафной площадкой, а затем быстро выполнил пас Сильвестри. А мог бы и не спешить, так как находившийся метрах в пяти Амрабат и не думал прессинговать. 
  • 33'
    Антонин Барак пытался отобрать мяч у Пульгара в штрафной площадке "Фиорентины", но Эрик поставил корпус и сопроводил игровой снаряд за лицевую линию. 
  • Офсайд
    32'
    Опа, Франк Рибери оказывается на поле. Сейчас напоминает о себе француз, попадая в офсайд на левом фланге. 
  • 31'
    Переходят "фиалки" центр поля, а затем теряются. Такое ощущение, что они впервые видят мяч и не понимают, что с ним нужно делать. 
  • Офсайд
    29'
    Кевин Ласанья выходит 1 на 1 с Дронговски, пробивает, но не переигрывает Бартломея. Ну и ничего страшного, так как ещё перед ударом раздался свисток, сигнализировавший об офсайде у форварда "Вероны". 
  • Фол, нарушение
    28'
    Переходят гости центр поля, а затем быстро теряют мяч. Влахович нарушает правила на Гюнтере. 
  • Офсайд
    27'
    На сей раз корнер в исполнении "Вероны" опасным не получился, а затем, после заброса в штрафную площадь, в положении "вне игры" оказался Марко Фараони. 
  • Опасный момент
    26'
    Дарко Лазович стреляет из пределов штрафной площадки, но справляется Бартломей Дронговски, переводя мяч на угловой. 
  • 24'
    Наступление "Фиорентины" завершается безадресным пасом, после которого игровой снаряд отправляется за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Гости фолят на правом фланге, после чего Димарко быстро вводит мяч в игру, выполняя передачу в центральный круг. 
  • 22'
    Димарко выполняет подачу со штрафного, но вовремя выходит из ворот Дронговски и мяч забирает. 
  • Желтая карточка
    21'
    Жёлтая карточка в руках арбитра - за грубый фол перед своей штрафной площадкой наказан Джакомо Бонавентура. 
  • Опасный момент
    20'
    ВЕНУТИ! Лоренцо сейчас выручает свою команду, выбивая мяч с "ленточки" после удара Ласаньи головой. 
  • Опасный момент
    19'
    ЛАСАНЬЯ! Принимает Кевин мяч на левом крае штрафной площади, подрабатывает под левую и стреляет - Дронговски переводит игровой снаряд на корнер. 
  • 18'
    Имеются трудности у гостей при игре в касание. То Пульгар безадресно навесил, то сейчас Влахович сыграл неточно пяткой. Хотел на Бонавентуру, а получилось в аут. 
  • 17'
    Эрик Пульгар забрасывает мяч в штрафную площадку, но в зоне, куда был отправлен игровой снаряд, никого из партнёров не было. 
  • 16'
    Упали скорости в последние минуты. Команды берут паузу после достаточно активного начала. 
  • 15'
    Бонавентура выпускает мяч за боковую линию, а затем спрашивает у бокового арбитра, почему он не зафиксировал фол. По мнению Джакомо, на нём нарушал правила Димарко. 
  • 13'
    Хорошо сыграл Влахович в штрафной площади соперника. Выиграл позицию и пробил головой после навеса со стандарта, но в створ не попал, чуть выше перекладины отправил мяч сербский форвард. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Пульгар падает на правом фланге, потом Бонавентура - арбитр выдерживает паузу, а затем назначает штрафной удар в пользу "Фиорентины". 
  • 11'
    Подобие пожара в штрафной площади "Вероны", но вовремя ориентируется Тамез и выбивает мяч за боковую линию. 
  • 10'
    Эрик Пульгар завладел мячом на правом фланге, около собственной штрафной, а затем выбил игровой снаряд в район центрального круга, в борьбу. 
  • 9'
    "Фиорентина" продолжает низко опускаться, встречая соперника перед своей штрафной площадью. От стартовой активности не осталось и следа. 
  • Угловой
    7'
    Угловой удар с правого фланга исполнили хозяева. Последовал навес во вратарскую, откуда мяч был выбит защитниками "Фиорентины". 
  • 6'
    Амрабат принял мяч в штрафной площадке, но отпустил его на метр, чем позволил Тамезу поставить корпус и помешать пробить. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Ответная атака гостей завершилась нарушением правил со стороны Душана Влаховича, отмахнулся он от оппонента. 
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Даниэль Бесса врывается в штрафную площадку левым краем, сближается с вратарём и поднимает мяч над ним, но несильно, один из защитников успевает сыграть на отбой. 
  • 3'
    Активнее начинает "Фиорентина", уже несколько раз появлялась на чужой половине поля, пока без ударов. "Верона" центр поля пересекла лишь раз, но ненадолго. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Эрик Пульгар оказался первым на мяче на правом фланге, а затем правила на нём нарушил Даниэль Бесса. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Алессандро Пронтера дал стартовый свисток. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Верона" - "Фиорентина", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • Прогнозы 148
    Верона 43.9% (65)
    X 37.2% (55)
    Фиорентина 18.9% (28)
    Все прогнозы
    3.18 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Фиорентина
    2.69
    3.32
    2.95
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Верона 0:0 Фиорентина

Исход игры
Верона
43.9% (65)
Ничья
37.2% (55)
Фиорентина
18.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (68)
Меньше
53.42% (78)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.5% (51)
2:1 Верона
27% (40)
1:2 Фиорентина
15.5% (23)
1:0 Верона
13.5% (20)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Верона
2% (3)
0:1 Фиорентина
1.4% (2)
0:2 Фиорентина
1.4% (2)
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