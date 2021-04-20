Разыграли стандарт "фиалки", а затем был выполнен навес в штрафную площадь. Касерес мяч принял, а вот пробить не смог, соперники накрыли.

Амрабат простреливаетс правого фланга на линию вратарской на Бонавентуру, но Джакомо опережает соперник, выбивая мяч на угловой.

Эрик Пульгар выполняет подачу от углового флажка. Отправляет мяч низом, чем облегчает задачу соперникам - игровой снаряд выбит в район центра поля.

Очередное противостояние Влаховича и Гюнтера, на сей раз победителем из него выходит защитник "Вероны". Душан нарушил правила.

Попытались хозяева провести атаку левым флангом, но Дарко Лазович не справился с приёмом, пропустив мяч под ногой.

40' Едва ли не первый штрафной удар зарабатывает Влахович, успешно действуя корпусом в борьбе с Гюнтером.

39' Несколько минут активности от "Фиорентины", а теперь почти всей командой на свою половину поля. В центральном круге остался Рибери, а на чужой половине пробует прессинговать Влахович.

37' Ещё одна атака гостей. Касерес всем видом показывал, что собирается пробивать издали, но изменил решение и выполнил передачу налево, откуда низом прострелил Бираги - в соперника попал.

36' Корнер в исполнении "фиалок" опасным не получился. Касерес скинул на Рибери, Франк попытался пробить через себя в падении, но по мячу не попал.

35' РИБЕРИ! Вот и долгожданная контратака гостей. Бонавентура играет на Рибери, Франк входит в штрафную площадку с левого края, смещается в центр и стреляет в левый нижний угол, но справляется Сильвестри, отражая мяч в прыжке за лицевую линию.

34' Марко Фараони принял мяч перед штрафной площадкой, а затем быстро выполнил пас Сильвестри. А мог бы и не спешить, так как находившийся метрах в пяти Амрабат и не думал прессинговать.

33' Антонин Барак пытался отобрать мяч у Пульгара в штрафной площадке "Фиорентины", но Эрик поставил корпус и сопроводил игровой снаряд за лицевую линию.

32' Опа, Франк Рибери оказывается на поле. Сейчас напоминает о себе француз, попадая в офсайд на левом фланге.

31' Переходят "фиалки" центр поля, а затем теряются. Такое ощущение, что они впервые видят мяч и не понимают, что с ним нужно делать.

29' Кевин Ласанья выходит 1 на 1 с Дронговски, пробивает, но не переигрывает Бартломея. Ну и ничего страшного, так как ещё перед ударом раздался свисток, сигнализировавший об офсайде у форварда "Вероны".

28' Переходят гости центр поля, а затем быстро теряют мяч. Влахович нарушает правила на Гюнтере.

27' На сей раз корнер в исполнении "Вероны" опасным не получился, а затем, после заброса в штрафную площадь, в положении "вне игры" оказался Марко Фараони.

26' Дарко Лазович стреляет из пределов штрафной площадки, но справляется Бартломей Дронговски, переводя мяч на угловой.

24' Наступление "Фиорентины" завершается безадресным пасом, после которого игровой снаряд отправляется за лицевую линию.

23' Гости фолят на правом фланге, после чего Димарко быстро вводит мяч в игру, выполняя передачу в центральный круг.

22' Димарко выполняет подачу со штрафного, но вовремя выходит из ворот Дронговски и мяч забирает.

21' Жёлтая карточка в руках арбитра - за грубый фол перед своей штрафной площадкой наказан Джакомо Бонавентура.

20' ВЕНУТИ! Лоренцо сейчас выручает свою команду, выбивая мяч с "ленточки" после удара Ласаньи головой.

19' ЛАСАНЬЯ! Принимает Кевин мяч на левом крае штрафной площади, подрабатывает под левую и стреляет - Дронговски переводит игровой снаряд на корнер.

18' Имеются трудности у гостей при игре в касание. То Пульгар безадресно навесил, то сейчас Влахович сыграл неточно пяткой. Хотел на Бонавентуру, а получилось в аут.

17' Эрик Пульгар забрасывает мяч в штрафную площадку, но в зоне, куда был отправлен игровой снаряд, никого из партнёров не было.

16' Упали скорости в последние минуты. Команды берут паузу после достаточно активного начала.

15' Бонавентура выпускает мяч за боковую линию, а затем спрашивает у бокового арбитра, почему он не зафиксировал фол. По мнению Джакомо, на нём нарушал правила Димарко.

13' Хорошо сыграл Влахович в штрафной площади соперника. Выиграл позицию и пробил головой после навеса со стандарта, но в створ не попал, чуть выше перекладины отправил мяч сербский форвард.

12' Пульгар падает на правом фланге, потом Бонавентура - арбитр выдерживает паузу, а затем назначает штрафной удар в пользу "Фиорентины".

11' Подобие пожара в штрафной площади "Вероны", но вовремя ориентируется Тамез и выбивает мяч за боковую линию.

10' Эрик Пульгар завладел мячом на правом фланге, около собственной штрафной, а затем выбил игровой снаряд в район центрального круга, в борьбу.

9' "Фиорентина" продолжает низко опускаться, встречая соперника перед своей штрафной площадью. От стартовой активности не осталось и следа.

7' Угловой удар с правого фланга исполнили хозяева. Последовал навес во вратарскую, откуда мяч был выбит защитниками "Фиорентины".

6' Амрабат принял мяч в штрафной площадке, но отпустил его на метр, чем позволил Тамезу поставить корпус и помешать пробить.

5' Ответная атака гостей завершилась нарушением правил со стороны Душана Влаховича, отмахнулся он от оппонента.

4' ОПАСНО! Даниэль Бесса врывается в штрафную площадку левым краем, сближается с вратарём и поднимает мяч над ним, но несильно, один из защитников успевает сыграть на отбой.

3' Активнее начинает "Фиорентина", уже несколько раз появлялась на чужой половине поля, пока без ударов. "Верона" центр поля пересекла лишь раз, но ненадолго.

2' Эрик Пульгар оказался первым на мяче на правом фланге, а затем правила на нём нарушил Даниэль Бесса.