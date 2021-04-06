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Верона
 
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Стадион:
Фиорентина

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.16
3. Димарко Федерико 4 0.13
4. Лазович Дарко 3 0.1
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Колли Эбрима 1 0.03
13. Бесса Даниэль 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 15 (3) 0.48
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.16
3. Миленкович Никола 3 0.1
4. Рибери Франк 2 0.06
5. Бонавентура Джакомо 2 0.06
6. Эйссерик Валентин 2 0.06
7. Бираги Кристиано 1 0.03
8. Кьеза Федерико 1 0.03
9. Касерес Мартин 1 0.03
10. Пульгар Эрик 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Лирола Поль 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 7 0
2. Маньяни Джанджакомо 7 0
3. Давидович Павел 6 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Ловато Маттео 5 0
7. Барак Антонин 3 1
8. Тамез Адриен 4 0
9. Лазович Дарко 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Велозу Мигель 1 0
12. Ди Кармине Самуэль 1 0
13. Сильвестри Марко 1 0
14. Бесса Даниэль 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
21. Четин Мерт 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 9 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Бираги Кристиано 7 0
4. Амрабат Софьян 7 0
5. Рибери Франк 5 1
6. Миленкович Никола 5 1
7. Пульгар Эрик 6 0
8. Мартинес Лукас II 3 1
9. Бонавентура Джакомо 4 0
10. Валеро Борха 3 0
11. Роша Игор II 3 0
12. Песселья Херман 3 0
13. Лирола Поль 3 0
14. Куаме Кристиан 3 0
15. Эйссерик Валентин 2 0
16. Венути Лоренцо 2 0
17. Кокорин Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 9.38% (3) 18.75% (6) 6.25% (2) 12.5% (4) 34.38% (11) 18.75% (6)
 Фиорентина 16.67% (6) 19.44% (7) 16.67% (6) 13.89% (5) 19.44% (7) 13.89% (5)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта
Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан
Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
Фиорентина 1:1 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Верона Товарищеские матчи
Фиорентина 1:4 Верона Серия A Верона 0:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Верона Серия A Верона 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Верона Серия A Верона 1:2 Фиорентина Серия A Верона 3:5 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:3 Верона Серия A Фиорентина 1:1 Верона Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 30 23 5 2 69 - 27 74
2. Милан Заявка 30 19 6 5 57 - 35 63
3. Ювентус Заявка 30 18 8 4 61 - 27 62
4. Аталанта Заявка 30 18 7 5 71 - 38 61
5. Наполи Заявка 30 19 2 9 65 - 34 59
6. Лацио Заявка 29 17 4 8 46 - 38 55
7. Рома Заявка 30 16 6 8 54 - 44 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
12. Болонья Заявка 30 9 7 14 39 - 46 34
13. Дженоа Заявка 30 7 11 12 32 - 44 32
14. Специя Заявка 30 8 8 14 40 - 55 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Беневенто Заявка 30 7 9 14 30 - 55 30
17. Торино Заявка 29 5 12 12 42 - 52 27
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Наполи Заявка 14 10 1 3 37 - 14 31
5. Аталанта Заявка 15 9 3 3 41 - 22 30
6. Лацио Заявка 14 9 2 3 23 - 17 29
7. Милан Заявка 15 6 5 4 26 - 21 23
8. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
9. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 24 - 22 21
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
18. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
19. Торино Заявка 14 1 8 5 20 - 25 11
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 15 10 4 1 30 - 12 34
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 14 6 6 2 27 - 15 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
10. Беневенто Заявка 14 5 3 6 15 - 24 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 15 4 3 8 20 - 30 15
15. Дженоа Заявка 15 3 5 7 11 - 22 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 апреля 2021, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Верона 31.7% (13)
    X 34.1% (14)
    Фиорентина 34.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Фиорентина
    2.48
    3.35
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Верона - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Верона - Фиорентина

    Исход игры
    Верона
    31.7% (13)
    Ничья
    34.1% (14)
    Фиорентина
    34.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.5% (23)
    Меньше
    42.5% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    29.3% (12)
    1:1 Ничья
    29.3% (12)
    2:1 Верона
    19.5% (8)
    1:0 Верона
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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