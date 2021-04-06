Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Фиорентина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.23
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.16
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.13
|4.
|Лазович Дарко
|3
|0.1
|5.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Илич Иван
|2
|0.06
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|15 (3)
|0.48
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.16
|3.
|Миленкович Никола
|3
|0.1
|4.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|5.
|Бонавентура Джакомо
|2
|0.06
|6.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|7.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|8.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|9.
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|10.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фараони Марко
|7
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|7
|0
|3.
|Давидович Павел
|6
|0
|4.
|Димарко Федерико
|5
|0
|5.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|6.
|Ловато Маттео
|5
|0
|7.
|Барак Антонин
|3
|1
|8.
|Тамез Адриен
|4
|0
|9.
|Лазович Дарко
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Велозу Мигель
|1
|0
|12.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|13.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|14.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|21.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|9
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|3.
|Бираги Кристиано
|7
|0
|4.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|5.
|Рибери Франк
|5
|1
|6.
|Миленкович Никола
|5
|1
|7.
|Пульгар Эрик
|6
|0
|8.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|9.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|10.
|Валеро Борха
|3
|0
|11.
|Роша Игор II
|3
|0
|12.
|Песселья Херман
|3
|0
|13.
|Лирола Поль
|3
|0
|14.
|Куаме Кристиан
|3
|0
|15.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|34.38% (11)
|18.75% (6)
|Фиорентина
|16.67% (6)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта
Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан
Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|69 - 27
|74
|2.
|Милан
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|57 - 35
|63
|3.
|Ювентус
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|61 - 27
|62
|4.
|Аталанта
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|71 - 38
|61
|5.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|2
|9
|65 - 34
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|29
|17
|4
|8
|46 - 38
|55
|7.
|Рома
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 44
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|12.
|Болонья
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|39 - 46
|34
|13.
|Дженоа
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|32 - 44
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|40 - 55
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Беневенто
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|30 - 55
|30
|17.
|Торино
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|42 - 52
|27
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|37 - 14
|31
|5.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|41 - 22
|30
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|23 - 17
|29
|7.
|Милан
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|26 - 21
|23
|8.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 22
|21
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|18.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|20 - 25
|11
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|30 - 12
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 15
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 24
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 30
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
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Прогнозы на матч Верона - Фиорентина
Исход игры
Верона
31.7% (13)
Ничья
34.1% (14)
Фиорентина
34.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.5% (23)
Меньше
42.5% (17)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
29.3% (12)
1:1 Ничья
29.3% (12)
2:1 Верона
19.5% (8)
1:0 Верона
7.3% (3)
2:2 Ничья
4.9% (2)
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