  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Наполи
2:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лацио
0'
6' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
1:0
8' Пенальти
Инсинье Лоренцо
2:0
12' Гол
Политано Маттео
16' Желтая карточка
Манолас Костас
18'
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
5
Бакайоко
Тьемуэ
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
17
Иммобиле
Чиро
Наполи
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

6'
 
Милинкович-Савич Сергей
8'
Инсинье Лоренцо
1:0
12'
Политано Маттео
(Мертенс Дрис)
2:0
16'
Манолас Костас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 16 (7) 0.5
2. Политано Маттео 9 0.28
3. Лосано Ирвинг 9 0.28
4. Мертенс Дрис 8 0.25
5. Зелиньски Пётр 6 0.19
6. Осимхен Виктор 5 0.16
7. Петанья Андреа 4 0.13
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 16 (3) 0.52
2. Альберто Луис 8 0.26
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.26
4. Милинкович-Савич Сергей 6 0.19
5. Корреа Хоакин 4 (1) 0.13
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 9 1
2. Ди Лоренцо Джованни 10 0
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Манолас Костас 5 0
5. Демме Диего 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Инсинье Лоренцо 2 1
9. Политано Маттео 3 0
10. Элмас Эльиф 3 0
11. Оспина Давид 2 0
12. Зелиньски Пётр 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Мертенс Дрис 1 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Максимович Никола 1 0
18. Ррахмани Амир 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 8 0
3. Лукас Лейва 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Кайседо Фелипе 5 0
6. Эскаланте Гонсало 5 0
7. Иммобиле Чиро 3 1
8. Альберто Луис 4 0
9. Пароло Марко 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Фарес Мохамед 4 0
12. Корреа Хоакин 2 1
13. Лаццари Мануэль 2 1
14. Милинкович-Савич Сергей 3 0
15. Марушич Адам 3 0
16. Перейра Андреас 3 0
17. Луис Фелипе 3 0
18. Мусаккио Матео 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.81% (5) 12.5% (8) 20.31% (13) 12.5% (8) 23.44% (15) 23.44% (15)
 Лацио 20.41% (10) 14.29% (7) 8.16% (4) 22.45% (11) 16.33% (8) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи
Лацио Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио
Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 1:0 Наполи Серия A
Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 32 23 7 2 71 - 29 76
2. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
3. Аталанта Заявка 32 19 8 5 73 - 39 65
4. Ювентус Заявка 32 19 8 5 64 - 29 65
5. Наполи 2:0 Заявка 32 20 3 9 68 - 35 63
6. Лацио 0:2 Заявка 31 18 4 9 51 - 43 58
7. Рома Заявка 32 16 7 9 56 - 48 55
8. Сассуоло Заявка 32 13 10 9 54 - 50 49
9. Сампдория Заявка 32 12 6 14 43 - 46 42
10. Верона Заявка 32 11 8 13 40 - 40 41
11. Болонья Заявка 32 10 8 14 44 - 48 38
12. Удинезе Заявка 32 9 9 14 34 - 42 36
13. Фиорентина Заявка 32 8 9 15 41 - 53 33
14. Дженоа Заявка 32 7 12 13 35 - 48 33
15. Специя Заявка 32 8 9 15 42 - 60 33
16. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
17. Беневенто Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
18. Кальяри Заявка 32 7 7 18 36 - 54 28
19. Парма Заявка 32 3 11 18 33 - 66 20
20. Кротоне Заявка 32 4 3 25 38 - 80 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
2. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Наполи 2:0 Заявка 16 11 2 3 40 - 15 35
5. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
6. Лацио 0:2 Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Дженоа Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи 2:0 Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио 0:2 Заявка 16 8 2 6 23 - 23 26
7. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
10. Сампдория Заявка 16 5 4 7 18 - 22 19
11. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
12. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 20'
    Немного успокоились неаполитанцы, уже и "Лацио" чаще начинает владеть мячом и пробует проводить позиционные атаки. 
  • 19'
    Наступление "Наполи" правым флангом завершается подачей Ди Лоренцо в руки Пепе Рейне. 
  • 18'
    Фарес на левом фланге, выполняет подачу в штрафную площадку - мяч попадает в соперника, затем в самого Мохамеда и уходит за лицевую линию. 
  • Желтая карточка
    17'
    Жёлтая карточка в руках арбитра, Манолас срезает Лаццари на левом фланге и получает наказание. 
  • 16'
    "Наполи" продолжает атаковать, "Лацио" уже и не знает, что делать и как остановить атакующий порыв хозяев. 
  • 15'
    Маттео Политано ещё раз угрожает воротам соперника, стреляя низом из-за штрафной, но на сей раз Пепе Рейна мяч фиксирует. 
  • 14'
    Были подозрения на офсайд у Дриса Мертенса, который выполнял передачу на Маттео Политано, но повтор посмотрели и ничего подобного не увидели. 
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ПОЛИТАНО!!! На правом фланге получает мяч Политано, входит в штрафную площадку, смещается в центр и пробивает в правый нижний угол. 
  • 12'
    Луис Альберто на Фареса, тот на Иммобиле, а Чиро, выполняя пас в касание в штрафную площадь, ошибается. 
  • 11'
    Милинкович-Савич открылся под передачу около штрафной площадки, но пас из глубины поля получился слишком сильным, мяч у Мерета. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Бакайоко отбирает мяч у Корреа на левом фланге, но делает это при помощи фола. 
  • 9'
    Вот это начало. Хотели бить пенальти римляне, а получили одиннадцатиметровый удар в свои ворота. Быстрый гол есть, ждём ответ "Лацио". 
  • Пенальти
    8'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИНСИНЬЕ!!! Инсинье бьёт влево, а Рейна отправляется вправо. 
  • Желтая карточка
    7'
    Пенальти будет, но в ворота "Лацио". Милинкович-Савич сыграл в мяч, высоко подняв ногу, в результате чего попал по голове Маноласа. 
  • Видеоповтор
    6'
    Марко Ди Белло отправляется смотреть кино. Дело в том, что перед падением Лаццари Маноласу досталось в чужой штрафной площадке. Ждём решение. 
  • Опасный момент
    5'
    В контратаку убегают гости. Лаццари тащит мяч в штрафную площадку и падает, а арбитр - молчит. Недовольны римляне, сразу бегут к Марко Ди Белло и требуют пенальти. 
  • Угловой
    4'
    Право на угловой удар получают хозяева. Стефан Раду выбивает мяч из-под ног Ди Лоренцо. 
  • 3'
    Адам Марушич выполняет передачу на правый фланг, но ошибается, отправляя игровой снаряд за боковую линию. 
  • 2'
    Чиро Иммобиле оказался на газоне около центрального круга, но арбитр свистеть во второй раз пока не стал.
  • Первый тайм начался
    1'
    Главный арбитр встречи Марко Ди Белло даёт свисток - поехали. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Наполи 2:0 Лацио

Исход игры
Наполи
84.5% (120)
Ничья
14.1% (20)
Лацио
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (110)
Меньше
21.43% (30)
Обе команды забьют
Да
88.57% (124)
Нет
11.43% (16)
Популярный счёт
2:1 Наполи
66.2% (94)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:0 Наполи
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:2 Наполи
3.5% (5)
2:0 Наполи
2.8% (4)
3:1 Наполи
2.1% (3)
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