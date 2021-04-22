"Наполи" продолжает атаковать, "Лацио" уже и не знает, что делать и как остановить атакующий порыв хозяев.

Жёлтая карточка в руках арбитра, Манолас срезает Лаццари на левом фланге и получает наказание.

Фарес на левом фланге, выполняет подачу в штрафную площадку - мяч попадает в соперника, затем в самого Мохамеда и уходит за лицевую линию.

Немного успокоились неаполитанцы, уже и "Лацио" чаще начинает владеть мячом и пробует проводить позиционные атаки.

15' Маттео Политано ещё раз угрожает воротам соперника, стреляя низом из-за штрафной, но на сей раз Пепе Рейна мяч фиксирует.

14' Были подозрения на офсайд у Дриса Мертенса, который выполнял передачу на Маттео Политано, но повтор посмотрели и ничего подобного не увидели.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ПОЛИТАНО!!! На правом фланге получает мяч Политано, входит в штрафную площадку, смещается в центр и пробивает в правый нижний угол.

12' Луис Альберто на Фареса, тот на Иммобиле, а Чиро, выполняя пас в касание в штрафную площадь, ошибается.

11' Милинкович-Савич открылся под передачу около штрафной площадки, но пас из глубины поля получился слишком сильным, мяч у Мерета.

10' Бакайоко отбирает мяч у Корреа на левом фланге, но делает это при помощи фола.

9' Вот это начало. Хотели бить пенальти римляне, а получили одиннадцатиметровый удар в свои ворота. Быстрый гол есть, ждём ответ "Лацио".

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИНСИНЬЕ!!! Инсинье бьёт влево, а Рейна отправляется вправо.

7' Пенальти будет, но в ворота "Лацио". Милинкович-Савич сыграл в мяч, высоко подняв ногу, в результате чего попал по голове Маноласа.

6' Марко Ди Белло отправляется смотреть кино. Дело в том, что перед падением Лаццари Маноласу досталось в чужой штрафной площадке. Ждём решение.

5' В контратаку убегают гости. Лаццари тащит мяч в штрафную площадку и падает, а арбитр - молчит. Недовольны римляне, сразу бегут к Марко Ди Белло и требуют пенальти.

4' Право на угловой удар получают хозяева. Стефан Раду выбивает мяч из-под ног Ди Лоренцо.

3' Адам Марушич выполняет передачу на правый фланг, но ошибается, отправляя игровой снаряд за боковую линию.

2' Чиро Иммобиле оказался на газоне около центрального круга, но арбитр свистеть во второй раз пока не стал.