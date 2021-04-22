Наполи
2:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Лацио
6' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
1:0
8' ПенальтиИнсинье Лоренцо
2:0
12' ГолПолитано Маттео
16' Желтая карточкаМанолас Костас
14
Мертенс
Дрис
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Farris
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
16'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|16 (7)
|0.5
|2.
|Политано Маттео
|9
|0.28
|3.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.28
|4.
|Мертенс Дрис
|8
|0.25
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.19
|6.
|Осимхен Виктор
|5
|0.16
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.13
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.03
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|16 (3)
|0.52
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.26
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.26
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.19
|5.
|Корреа Хоакин
|4 (1)
|0.13
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Манолас Костас
|5
|0
|5.
|Демме Диего
|5
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|9.
|Политано Маттео
|3
|0
|10.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|11.
|Оспина Давид
|2
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Максимович Никола
|1
|0
|18.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|3.
|Лукас Лейва
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|8.
|Альберто Луис
|4
|0
|9.
|Пароло Марко
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|12.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|15.
|Марушич Адам
|3
|0
|16.
|Перейра Андреас
|3
|0
|17.
|Луис Фелипе
|3
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.81% (5)
|12.5% (8)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|23.44% (15)
|23.44% (15)
|Лацио
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Лацио Последние 20 матчей: +13 =1 -6Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|71 - 29
|76
|2.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|73 - 39
|65
|4.
|Ювентус
|Заявка
|32
|19
|8
|5
|64 - 29
|65
|5.
|Наполи
|2:0 Заявка
|32
|20
|3
|9
|68 - 35
|63
|6.
|Лацио
|0:2 Заявка
|31
|18
|4
|9
|51 - 43
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|56 - 48
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|54 - 50
|49
|9.
|Сампдория
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|43 - 46
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|40 - 40
|41
|11.
|Болонья
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|44 - 48
|38
|12.
|Удинезе
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 42
|36
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|41 - 53
|33
|14.
|Дженоа
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|35 - 48
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|42 - 60
|33
|16.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|17.
|Беневенто
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|18.
|Кальяри
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|36 - 54
|28
|19.
|Парма
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|33 - 66
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|32
|4
|3
|25
|38 - 80
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 15
|35
|5.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|6.
|Лацио
|0:2 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Дженоа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|0:2 Заявка
|16
|8
|2
|6
|23 - 23
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 22
|19
|11.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|12.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Лацио
Исход игры
Наполи
84.5% (120)
Ничья
14.1% (20)
Лацио
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (110)
Меньше
21.43% (30)
Обе команды забьют
Да
88.57% (124)
Нет
11.43% (16)
Популярный счёт
2:1 Наполи
66.2% (94)
1:1 Ничья
9.9% (14)
1:0 Наполи
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.2% (6)
3:2 Наполи
3.5% (5)
2:0 Наполи
2.8% (4)
3:1 Наполи
2.1% (3)
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