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Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 15 (6) 0.48
2. Лосано Ирвинг 9 0.29
3. Мертенс Дрис 8 0.26
4. Политано Маттео 8 0.26
5. Зелиньски Пётр 6 0.19
6. Осимхен Виктор 5 0.16
7. Петанья Андреа 4 0.13
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.03
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 16 (3) 0.53
2. Альберто Луис 8 0.27
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.27
4. Милинкович-Савич Сергей 6 0.2
5. Корреа Хоакин 4 (1) 0.13
6. Лаццари Мануэль 2 0.07
7. Марушич Адам 2 0.07
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Кулибали Калиду 9 1
2. Ди Лоренцо Джованни 10 0
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Демме Диего 5 0
5. Лосано Ирвинг 5 0
6. Манолас Костас 4 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Инсинье Лоренцо 2 1
9. Политано Маттео 3 0
10. Элмас Эльиф 3 0
11. Оспина Давид 2 0
12. Зелиньски Пётр 2 0
13. Лоботка Станислав 2 0
14. Осимхен Виктор 2 0
15. Мертенс Дрис 1 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Максимович Никола 1 0
18. Ррахмани Амир 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Патрик 8 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 8 0
3. Лукас Лейва 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Кайседо Фелипе 5 0
6. Эскаланте Гонсало 5 0
7. Иммобиле Чиро 3 1
8. Альберто Луис 4 0
9. Пароло Марко 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Фарес Мохамед 4 0
12. Корреа Хоакин 2 1
13. Лаццари Мануэль 2 1
14. Марушич Адам 3 0
15. Перейра Андреас 3 0
16. Луис Фелипе 3 0
17. Мусаккио Матео 2 0
18. Милинкович-Савич Сергей 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.81% (5) 12.5% (8) 20.31% (13) 12.5% (8) 23.44% (15) 23.44% (15)
 Лацио 20.41% (10) 14.29% (7) 8.16% (4) 22.45% (11) 16.33% (8) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи
Лацио Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио
Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио 2:0 Наполи Серия A Наполи 3:1 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 1:0 Наполи Серия A
Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 31 23 6 2 70 - 28 75
2. Милан Заявка 31 20 6 5 59 - 36 66
3. Аталанта Заявка 31 19 7 5 72 - 38 64
4. Ювентус Заявка 31 18 8 5 61 - 28 62
5. Наполи Заявка 31 19 3 9 66 - 35 60
6. Лацио Заявка 30 18 4 8 51 - 41 58
7. Рома Заявка 31 16 6 9 55 - 47 54
8. Сассуоло Заявка 31 12 10 9 52 - 49 46
9. Верона Заявка 31 11 8 12 39 - 38 41
10. Сампдория Заявка 31 11 6 14 42 - 46 39
11. Болонья Заявка 31 10 7 14 43 - 47 37
12. Удинезе Заявка 31 9 9 13 34 - 41 36
13. Дженоа Заявка 31 7 11 13 33 - 46 32
14. Специя Заявка 31 8 8 15 41 - 59 32
15. Фиорентина Заявка 31 7 9 15 39 - 52 30
16. Торино Заявка 30 6 12 12 45 - 53 30
17. Беневенто Заявка 31 7 9 15 33 - 60 30
18. Кальяри Заявка 31 6 7 18 35 - 54 25
19. Парма Заявка 31 3 11 17 32 - 63 20
20. Кротоне Заявка 31 4 3 24 38 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 13 1 1 39 - 15 40
2. Ювентус Заявка 16 12 2 2 34 - 12 38
3. Рома Заявка 16 11 3 2 34 - 17 36
4. Аталанта Заявка 16 10 3 3 42 - 22 33
5. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
6. Наполи Заявка 15 10 2 3 38 - 15 32
7. Милан Заявка 16 7 5 4 28 - 22 26
8. Болонья Заявка 15 7 3 5 28 - 23 24
9. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
10. Сассуоло Заявка 15 5 7 3 26 - 23 22
11. Верона Заявка 15 6 3 6 18 - 17 21
12. Фиорентина Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
13. Удинезе Заявка 15 5 3 7 12 - 14 18
14. Дженоа Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
15. Специя Заявка 15 4 5 6 20 - 25 17
16. Кальяри Заявка 16 4 3 9 19 - 29 15
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 15 4 1 10 21 - 31 13
19. Беневенто Заявка 16 2 6 8 15 - 31 12
20. Парма Заявка 16 2 5 9 10 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 16 10 5 1 31 - 13 35
3. Аталанта Заявка 15 9 4 2 30 - 16 31
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Лацио Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
6. Ювентус Заявка 15 6 6 3 27 - 16 24
7. Сассуоло Заявка 16 7 3 6 26 - 26 24
8. Верона Заявка 16 5 5 6 21 - 21 20
9. Рома Заявка 15 5 3 7 21 - 30 18
10. Беневенто Заявка 15 5 3 7 18 - 29 18
11. Удинезе Заявка 16 4 6 6 22 - 27 18
12. Сампдория Заявка 15 4 4 7 17 - 22 16
13. Торино Заявка 15 4 4 7 22 - 27 16
14. Специя Заявка 16 4 3 9 21 - 34 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Болонья Заявка 16 3 4 9 15 - 24 13
17. Фиорентина Заявка 15 2 4 9 17 - 30 10
18. Кальяри Заявка 15 2 4 9 16 - 25 10
19. Парма Заявка 15 1 6 8 22 - 36 9
20. Кротоне Заявка 16 0 2 14 17 - 48 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Наполи 87.2% (41)
    X 10.6% (5)
    Лацио 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Лацио
    2.06
    3.95
    3.76
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наполи - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Лацио

    Исход игры
    Наполи
    87.2% (41)
    Ничья
    10.6% (5)
    Лацио
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.09% (35)
    Меньше
    23.91% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    70.2% (33)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Наполи
    6.4% (3)
    2:0 Наполи
    6.4% (3)
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