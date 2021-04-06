Наполи
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Стадион: Диего Армандо Марадона
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|15 (6)
|0.48
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.29
|3.
|Мертенс Дрис
|8
|0.26
|4.
|Политано Маттео
|8
|0.26
|5.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.19
|6.
|Осимхен Виктор
|5
|0.16
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.13
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.03
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|16 (3)
|0.53
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.27
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.27
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|6
|0.2
|5.
|Корреа Хоакин
|4 (1)
|0.13
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.07
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|2.
|Ди Лоренцо Джованни
|10
|0
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Демме Диего
|5
|0
|5.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|6.
|Манолас Костас
|4
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|9.
|Политано Маттео
|3
|0
|10.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|11.
|Оспина Давид
|2
|0
|12.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|13.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|14.
|Осимхен Виктор
|2
|0
|15.
|Мертенс Дрис
|1
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Максимович Никола
|1
|0
|18.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Патрик
|8
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|3.
|Лукас Лейва
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|6.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|8.
|Альберто Луис
|4
|0
|9.
|Пароло Марко
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|12.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|13.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|14.
|Марушич Адам
|3
|0
|15.
|Перейра Андреас
|3
|0
|16.
|Луис Фелипе
|3
|0
|17.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|18.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.81% (5)
|12.5% (8)
|20.31% (13)
|12.5% (8)
|23.44% (15)
|23.44% (15)
|Лацио
|20.41% (10)
|14.29% (7)
|8.16% (4)
|22.45% (11)
|16.33% (8)
|18.37% (9)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне
Лацио Последние 20 матчей: +13 =1 -6Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Наполи 2:1 Лацио Серия A Лацио 1:2 Наполи Серия A Наполи 4:1 Лацио Серия A Лацио 1:4 Наполи Серия A Лацио 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:1 Лацио Серия A Лацио 0:2 Наполи Серия A Наполи 5:0 Лацио Серия A Наполи 2:4 Лацио Серия A Наполи 0:1 Лацио Кубок Лацио 1:1 Наполи Кубок Лацио 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Лацио Серия A Наполи 1:0 Лацио Кубок Лацио 2:4 Наполи Серия A Лацио 1:1 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|31
|23
|6
|2
|70 - 28
|75
|2.
|Милан
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|59 - 36
|66
|3.
|Аталанта
|Заявка
|31
|19
|7
|5
|72 - 38
|64
|4.
|Ювентус
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|61 - 28
|62
|5.
|Наполи
|Заявка
|31
|19
|3
|9
|66 - 35
|60
|6.
|Лацио
|Заявка
|30
|18
|4
|8
|51 - 41
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 47
|54
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|12
|10
|9
|52 - 49
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|39 - 38
|41
|10.
|Сампдория
|Заявка
|31
|11
|6
|14
|42 - 46
|39
|11.
|Болонья
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|43 - 47
|37
|12.
|Удинезе
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|13.
|Дженоа
|Заявка
|31
|7
|11
|13
|33 - 46
|32
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|41 - 59
|32
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|39 - 52
|30
|16.
|Торино
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|45 - 53
|30
|17.
|Беневенто
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|33 - 60
|30
|18.
|Кальяри
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|35 - 54
|25
|19.
|Парма
|Заявка
|31
|3
|11
|17
|32 - 63
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|31
|4
|3
|24
|38 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|39 - 15
|40
|2.
|Ювентус
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 12
|38
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 17
|36
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|42 - 22
|33
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|38 - 15
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|8.
|Болонья
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|28 - 23
|24
|9.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|26 - 23
|22
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 17
|21
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|12 - 14
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 25
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 29
|15
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|21 - 31
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 31
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|31 - 13
|35
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 16
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 16
|24
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 26
|24
|8.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 21
|20
|9.
|Рома
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 30
|18
|10.
|Беневенто
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 29
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 27
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 22
|16
|13.
|Торино
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|22 - 27
|16
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|21 - 34
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Болонья
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 24
|13
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|17 - 30
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 25
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|22 - 36
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|2
|14
|17 - 48
|2
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Прогнозы на матч Наполи - Лацио
Исход игры
Наполи
87.2% (41)
Ничья
10.6% (5)
Лацио
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
76.09% (35)
Меньше
23.91% (11)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
2:1 Наполи
70.2% (33)
1:1 Ничья
10.6% (5)
1:0 Наполи
6.4% (3)
2:0 Наполи
6.4% (3)
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