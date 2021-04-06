РБ Лейпциг
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Хоффенхайм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|7 (3)
|0.25
|2.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.21
|3.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.21
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.18
|5.
|Сорлот Александр
|5
|0.18
|6.
|Ольмо Дани
|4 (1)
|0.14
|7.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.14
|8.
|Орбан Вилли
|4
|0.14
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.11
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.07
|11.
|Адамс Тайлер
|1
|0.04
|12.
|Хайдара Амаду
|1
|0.04
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.04
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.04
|16.
|Кампль Кевин
|0
|0
|17.
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|18.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|14 (5)
|0.5
|2.
|Бебу Ила
|7
|0.25
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.18
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0.14
|5.
|Сессеньон Райан
|2
|0.07
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.07
|7.
|Руди Себастьян
|1
|0.04
|8.
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.04
|11.
|Сков Роберт
|1
|0.04
|12.
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.04
|13.
|Кадержабек Павел
|0
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|15.
|Самассеку Диади
|0
|0
|16.
|Фогт Кевин
|0
|0
|17.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|18.
|Ричардс Крис
|0
|0
|19.
|Богард Мелайро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Забитцер Марсель
|6
|0
|2.
|Кампль Кевин
|5
|0
|3.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|4.
|Юпамекано Део
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|8.
|Сорлот Александр
|2
|0
|9.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|13.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|8
|1
|2.
|Фогт Кевин
|6
|0
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0
|4.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|5.
|Гриллич Флориан
|4
|1
|6.
|Руди Себастьян
|4
|0
|7.
|Гачинович Мийат
|4
|0
|8.
|Сессеньон Райан
|4
|0
|9.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|10.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|11.
|Даббур Мунас
|2
|0
|12.
|Бебу Ила
|2
|0
|13.
|Самассеку Диади
|2
|0
|14.
|Сков Роберт
|0
|1
|15.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|16.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|17.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|18.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|19.
|Ричардс Крис
|1
|0
|20.
|Богард Мелайро
|1
|0
|21.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|7.84% (4)
|17.65% (9)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|15.69% (8)
|Хоффенхайм
|7.5% (3)
|20% (8)
|17.5% (7)
|20% (8)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|80 - 36
|65
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|52 - 23
|60
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|15
|9
|4
|49 - 26
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|59 - 40
|53
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|58 - 41
|46
|6.
|Байер Л
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|45 - 32
|44
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 43
|40
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|9
|13
|6
|42 - 34
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|50 - 44
|39
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|40 - 42
|37
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|29 - 42
|32
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 47
|31
|13.
|Вердер
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|32 - 43
|30
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|22 - 46
|26
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|27 - 50
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|18 - 71
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|25 - 11
|32
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|25 - 8
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|5
|8
|1
|25 - 15
|23
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|28 - 16
|23
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 20
|22
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|26 - 20
|22
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|29 - 17
|31
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|28 - 22
|23
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|26 - 24
|21
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|10.
|Вердер
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 20
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 24
|15
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|15.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 28
|13
|16.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|9 - 42
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм
Исход игры
РБ Лейпциг
96.1% (49)
Ничья
3.9% (2)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62% (31)
Меньше
38% (19)
Обе команды забьют
Да
60% (30)
Нет
40% (20)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
41.2% (21)
2:0 РБ Лейпциг
21.6% (11)
3:1 РБ Лейпциг
13.7% (7)
1:0 РБ Лейпциг
11.8% (6)
3:0 РБ Лейпциг
5.9% (3)
1:1 Ничья
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!