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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Хоффенхайм

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 7 (3) 0.25
2. Нкунку Кристофер 6 0.21
3. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.21
4. Поульсен Юссуф 5 0.18
5. Сорлот Александр 5 0.18
6. Ольмо Дани 4 (1) 0.14
7. Анхелиньо Хосе 4 0.14
8. Орбан Вилли 4 0.14
9. Мукиэле Норди 3 0.11
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.07
11. Адамс Тайлер 1 0.04
12. Хайдара Амаду 1 0.04
13. Юпамекано Део 1 0.04
14. Клюйверт Джастин 1 0.04
15. Конате Ибраима 1 0.04
16. Кампль Кевин 0 0
17. Хенрихс Бенджамин 0 0
18. Самарджич Лазар 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 14 (5) 0.5
2. Бебу Ила 7 0.25
3. Баумгартнер Кристоф 5 0.18
4. Даббур Мунас 4 0.14
5. Сессеньон Райан 2 0.07
6. Гриллич Флориан 2 0.07
7. Руди Себастьян 1 0.04
8. Адамян Саркис 1 0.04
9. Гайгер Деннис 1 0.04
10. Бисакшич Эрмин 1 0.04
11. Сков Роберт 1 0.04
12. Рюттер Жоржиньо 1 0.04
13. Кадержабек Павел 0 0
14. Гачинович Мийат 0 0
15. Самассеку Диади 0 0
16. Фогт Кевин 0 0
17. Бельфодиль Исхак 0 0
18. Ричардс Крис 0 0
19. Богард Мелайро 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Забитцер Марсель 6 0
2. Кампль Кевин 5 0
3. Мукиэле Норди 5 0
4. Юпамекано Део 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хальстенберг Марсель 2 0
8. Сорлот Александр 2 0
9. Клостерманн Лукас 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Хи-Чан Хван 2 0
13. Хайдара Амаду 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 8 1
2. Фогт Кевин 6 0
3. Баумгартнер Кристоф 6 0
4. Гайгер Деннис 4 1
5. Гриллич Флориан 4 1
6. Руди Себастьян 4 0
7. Гачинович Мийат 4 0
8. Сессеньон Райан 4 0
9. Крамарич Андрей 2 0
10. Кадержабек Павел 2 0
11. Даббур Мунас 2 0
12. Бебу Ила 2 0
13. Самассеку Диади 2 0
14. Сков Роберт 0 1
15. Бауманн Оливер 1 0
16. Нордтвейт Ховард 1 0
17. Бисакшич Эрмин 1 0
18. Акпогума Кевин 1 0
19. Ричардс Крис 1 0
20. Богард Мелайро 1 0
21. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 7.84% (4) 17.65% (9) 21.57% (11) 19.61% (10) 17.65% (9) 15.69% (8)
 Хоффенхайм 7.5% (3) 20% (8) 17.5% (7) 20% (8) 12.5% (5) 22.5% (9)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр
Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хоффенхайм 0:0 Байер Л Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Майнц Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 Мольде Хоффенхайм 4:0 Вердер Мольде 3:3 Хоффенхайм Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт Фр Бавария 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Хоффенхайм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 28 10 9 9 50 - 44 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 28 9 5 14 29 - 42 32
12. Хоффенхайм Заявка 28 8 7 13 41 - 47 31
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 Заявка 28 2 7 19 18 - 71 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
12. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    РБ Лейпциг 96% (48)
    X 4% (2)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.42
    5.30
    8.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Хоффенхайм

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.1% (49)
    Ничья
    3.9% (2)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62% (31)
    Меньше
    38% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (30)
    Нет
    40% (20)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    41.2% (21)
    2:0 РБ Лейпциг
    21.6% (11)
    3:1 РБ Лейпциг
    13.7% (7)
    1:0 РБ Лейпциг
    11.8% (6)
    3:0 РБ Лейпциг
    5.9% (3)
    1:1 Ничья
    3.9% (2)
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