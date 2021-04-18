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Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Вердер
0'
0:1
14' Гол
Рашица Милот
21'
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
32
Джованни
Рейна
22
Беллингхем
Джуд
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
9
Холанн
Эрлинг
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
36
Гросс
Кристиан
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
6
Мёхвальд
Кевин
10
Биттенкорт
Леонардо
32
Фридль
Марко
7
Рашица
Милот
8
Юя
Осако
Боруссия Д
4-1-4-1
Вердер
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Рашица Милот
(Эггештайн Максимилиан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 21 (1) 0.72
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.21
3. Ройс Марко 4 0.14
4. Хуммельс Матс 4 0.14
5. Геррейро Рафаэль 3 0.1
6. Джованни Рейна 3 0.1
7. Мукоко Юссуфа 3 0.1
8. Брандт Юлиан 2 0.07
9. Аканджи Мануэль 2 0.07
10. Джан Эмре 1 0.03
11. Беллингхем Джуд 1 0.03
12. Делани Томас 1 0.03
13. Мёнье Тома 1 0.03
14. Азар Торган 1 0.03
15. Кнауфф Ансгар 1 0.03
16. Дауд Махмуд 1 0.03
17. Пасслак Феликс 1 0.03
18. Рейньер Жезус 1 0.03
19. Морей Матеу 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.17
2. Мёхвальд Кевин 5 0.17
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.17
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.14
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.1
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.07
7. Гебреселассие Теодор 2 0.07
8. Рашица Милот 2 (1) 0.07
9. Топрак Омер 2 0.07
10. Агу Феликс 1 0.03
11. Динкчи Эрен 1 0.03
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Шмид Романо 0 0
14. Юя Осако 0 0
15. Гросс Кристиан 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Хуммельс Матс 4 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Аканджи Мануэль 4 0
6. Беллингхем Джуд 3 0
7. Мёнье Тома 2 0
8. Холанн Эрлинг 2 0
9. Ройс Марко 1 0
10. Шульц Нико 1 0
11. Хитц Mapвин 1 0
12. Геррейро Рафаэль 1 0
13. Дауд Махмуд 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Эггештайн Максимилиан 5 0
3. Фридль Марко 5 0
4. Сарджент Джош 5 0
5. Мёхвальд Кевин 3 1
6. Гросс Кристиан 4 0
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Юя Осако 3 0
10. Биттенкорт Леонардо 3 0
11. Гебреселассие Теодор 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Фуллкруг Никлас 1 0
17. Чон Тахит 1 0
18. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 7.02% (4) 7.02% (4) 12.28% (7) 26.32% (15) 19.3% (11) 28.07% (16)
 Вердер 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург
Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 3:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 2:2 Вердер Бундеслига
Вердер 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 5 3 83 - 38 68
2. РБ Лейпциг Заявка 29 18 7 4 52 - 23 61
3. Вольфсбург Заявка 29 15 9 5 51 - 29 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 29 14 11 4 59 - 44 53
5. Байер Л Заявка 29 13 8 8 48 - 32 47
6. Боруссия Д 0:1 Заявка 29 14 4 11 58 - 42 46
7. Боруссия М Заявка 29 11 10 8 52 - 43 43
8. Унион Берлин Заявка 29 10 13 6 44 - 35 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 29 10 9 10 51 - 46 39
11. Вердер 1:0 Заявка 29 8 9 12 33 - 43 33
12. Аугсбург Заявка 29 9 6 14 29 - 42 33
13. Хоффенхайм Заявка 29 8 8 13 41 - 47 32
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 29 7 6 16 22 - 46 27
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 29 5 8 16 27 - 53 23
18. Шальке 04 Заявка 29 2 7 20 18 - 75 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
6. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
7. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
9. Боруссия Д 0:1 Заявка 14 7 2 5 28 - 17 23
10. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
11. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
12. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Вердер 1:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 20 20
9. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
10. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 14 0 4 10 9 - 46 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    21'
    На газоне пребывает Биттенкорт. Получил он травму после столкновения с Беллингхемом.
  • 20'
    "Боруссия" забрасывает мяч на Холанна, но норвежца опережает на долю секунды Мойсандер.
  • 19'
    Геррейро не знает, кому отдать мяч. Сразу два футболиста "шмелей" предлагают себя под передачу.
  • 18'
    Ройс набрал скорость на фланге и выдал прострел в сторону Холанна, но мячом завладел Фридль.
  • 17'
    Брандт в центре поля несколько финтов показал, но не купился на его ложные движения Эггештайн.
  • 16'
    "Боруссия" пока не может соорудить опасную атаку - всё теряется на подступах к штрафной площади "музыкантов".
  • Опасный момент
    15'
    Опасно! Холанн после углового головой бил в упор, но Павленка вытащил мяч из угла!
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 0-1! РАШИЦА! Эггештайн бросил Рашицу в прорыв, тот устранил за счёт скорости Хуммельса и пробил в уголок ворот Хитца. Вопрос только в том, был ли здесь офсайд.
  • 13'
    Юя схлестнулся в битве за мяч с Даудом, но судья увидел здесь только мужскую борьбу.
  • 12'
    Велькович вынес мяч за пределы поля, и побежал Эггештайн на третьей скорости в атаку. Его обезвредил Дауд.
  • 11'
    Ройс элегантно навесил в гущу игроков, но Гросс выбил головой снаряд за пределы штрафной.
  • Фол, нарушение
    10'
    Очередной фол со стороны "Вердера". Фридль подтолкнул в спину Ройса, и судья назначил штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    9'
    А здесь разве не было фола? Затолкал Дауд Эггештайна, который сразу сигнализировал арбитру о нарушении.
  • Угловой
    8'
    Безобразной подачей от углового флажка "угостили" Холанна, и норвежец не сумел дотянуться до мяча.
  • Опасный момент
    7'
    А теперь уже "Боруссия" отметилась опасным моментом. Рейна сместился к центру штрафной и пробил - Велькович головой скинул за пределы поля.
  • Опасный момент
    6'
    Рашица набрал ход по центру и нанёс опасный удар - Хитцу пришлось сложиться в струнку, чтобы пальцами перевести мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    5'
    Гебреселассие в пылу борьбы уронил Ройса на аккуратную траву "Сигнал Идуна Парк". Чех мог нарваться на "горчичник".
  • Фол, нарушение
    4'
    Биттенкорт откровенно завалил Беллингхема возле штрафной площади "Вердера". Обошлось без жёлтой карточки.
  • 3'
    Геррейро, оказавшись на фланге, не доставил мяч до Холанна, которого закрывал Мойсандер.
  • 2'
    "Шмели" спокойно выходят из обороны в атаку посредством флангов. В Дортмунде отличная погода, и мы вправе ожидать классный футбол.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Вердер

Исход игры
Боруссия Д
95.7% (135)
Ничья
2.8% (4)
Вердер
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.8% (49)
2:1 Боруссия Д
31.2% (44)
3:1 Боруссия Д
20.6% (29)
1:0 Боруссия Д
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 Вердер
1.4% (2)
3:0 Боруссия Д
1.4% (2)
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