Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Вердер
0:1
14' ГолРашица Милот
35
Хитц
Mapвин
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
-
14 Шульц НикоЗащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Азар ТорганНападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|21 (1)
|0.72
|2.
|Санчо Джедон
|6 (1)
|0.21
|3.
|Ройс Марко
|4
|0.14
|4.
|Хуммельс Матс
|4
|0.14
|5.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0.1
|6.
|Джованни Рейна
|3
|0.1
|7.
|Мукоко Юссуфа
|3
|0.1
|8.
|Брандт Юлиан
|2
|0.07
|9.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.07
|10.
|Джан Эмре
|1
|0.03
|11.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.03
|12.
|Делани Томас
|1
|0.03
|13.
|Мёнье Тома
|1
|0.03
|14.
|Азар Торган
|1
|0.03
|15.
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|16.
|Дауд Махмуд
|1
|0.03
|17.
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|18.
|Рейньер Жезус
|1
|0.03
|19.
|Морей Матеу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сарджент Джош
|5
|0.17
|2.
|Мёхвальд Кевин
|5
|0.17
|3.
|Фуллкруг Никлас
|5 (2)
|0.17
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.14
|5.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.1
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.07
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.07
|8.
|Рашица Милот
|2 (1)
|0.07
|9.
|Топрак Омер
|2
|0.07
|10.
|Агу Феликс
|1
|0.03
|11.
|Динкчи Эрен
|1
|0.03
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Шмид Романо
|0
|0
|14.
|Юя Осако
|0
|0
|15.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|6
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Хуммельс Матс
|4
|0
|4.
|Витсель Аксель
|4
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|4
|0
|6.
|Беллингхем Джуд
|3
|0
|7.
|Мёнье Тома
|2
|0
|8.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|9.
|Ройс Марко
|1
|0
|10.
|Шульц Нико
|1
|0
|11.
|Хитц Mapвин
|1
|0
|12.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|13.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|14.
|Морей Матеу
|1
|0
|15.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|3.
|Фридль Марко
|5
|0
|4.
|Сарджент Джош
|5
|0
|5.
|Мёхвальд Кевин
|3
|1
|6.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|7.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|8.
|Зельке Дейви
|4
|0
|9.
|Юя Осако
|3
|0
|10.
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|11.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|12.
|Павленка Иржи
|2
|0
|13.
|Шмид Романо
|2
|0
|14.
|Топрак Омер
|1
|0
|15.
|Классен Дэви
|1
|0
|16.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|17.
|Чон Тахит
|1
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|7.02% (4)
|7.02% (4)
|12.28% (7)
|26.32% (15)
|19.3% (11)
|28.07% (16)
|Вердер
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург
Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Вердер 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|83 - 38
|68
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|52 - 23
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|51 - 29
|54
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|14
|11
|4
|59 - 44
|53
|5.
|Байер Л
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|48 - 32
|47
|6.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|29
|14
|4
|11
|58 - 42
|46
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|52 - 43
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|44 - 35
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|51 - 46
|39
|11.
|Вердер
|1:0 Заявка
|29
|8
|9
|12
|33 - 43
|33
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|29 - 42
|33
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|41 - 47
|32
|14.
|Майнц
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|30 - 48
|28
|15.
|Арминия
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|22 - 46
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|27 - 53
|23
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|18 - 75
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|51 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 18
|30
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|9.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|14
|7
|2
|5
|28 - 17
|23
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 19
|18
|13.
|Арминия
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|11 - 22
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|18.
|Кёльн
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 12
|28
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 12
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Вердер
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 20
|20
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|26 - 26
|18
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|11.
|Майнц
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 27
|16
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|0
|4
|10
|9 - 46
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Вердер
Исход игры
Боруссия Д
95.7% (135)
Ничья
2.8% (4)
Вердер
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (80)
Меньше
42.45% (59)
Обе команды забьют
Да
58.27% (81)
Нет
41.73% (58)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
34.8% (49)
2:1 Боруссия Д
31.2% (44)
3:1 Боруссия Д
20.6% (29)
1:0 Боруссия Д
5% (7)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:3 Вердер
1.4% (2)
3:0 Боруссия Д
1.4% (2)
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