Брандт в центре поля несколько финтов показал, но не купился на его ложные движения Эггештайн.

Ройс набрал скорость на фланге и выдал прострел в сторону Холанна, но мячом завладел Фридль.

Геррейро не знает, кому отдать мяч. Сразу два футболиста "шмелей" предлагают себя под передачу.

"Боруссия" забрасывает мяч на Холанна, но норвежца опережает на долю секунды Мойсандер.

На газоне пребывает Биттенкорт. Получил он травму после столкновения с Беллингхемом.

16' "Боруссия" пока не может соорудить опасную атаку - всё теряется на подступах к штрафной площади "музыкантов".

15' Опасно! Холанн после углового головой бил в упор, но Павленка вытащил мяч из угла!

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-ОО-Л! 0-1! РАШИЦА! Эггештайн бросил Рашицу в прорыв, тот устранил за счёт скорости Хуммельса и пробил в уголок ворот Хитца. Вопрос только в том, был ли здесь офсайд.

13' Юя схлестнулся в битве за мяч с Даудом, но судья увидел здесь только мужскую борьбу.

12' Велькович вынес мяч за пределы поля, и побежал Эггештайн на третьей скорости в атаку. Его обезвредил Дауд.

11' Ройс элегантно навесил в гущу игроков, но Гросс выбил головой снаряд за пределы штрафной.

10' Очередной фол со стороны "Вердера". Фридль подтолкнул в спину Ройса, и судья назначил штрафной удар.

9' А здесь разве не было фола? Затолкал Дауд Эггештайна, который сразу сигнализировал арбитру о нарушении.

8' Безобразной подачей от углового флажка "угостили" Холанна, и норвежец не сумел дотянуться до мяча.

7' А теперь уже "Боруссия" отметилась опасным моментом. Рейна сместился к центру штрафной и пробил - Велькович головой скинул за пределы поля.

6' Рашица набрал ход по центру и нанёс опасный удар - Хитцу пришлось сложиться в струнку, чтобы пальцами перевести мяч на угловой.

5' Гебреселассие в пылу борьбы уронил Ройса на аккуратную траву "Сигнал Идуна Парк". Чех мог нарваться на "горчичник".

4' Биттенкорт откровенно завалил Беллингхема возле штрафной площади "Вердера". Обошлось без жёлтой карточки.

3' Геррейро, оказавшись на фланге, не доставил мяч до Холанна, которого закрывал Мойсандер.

2' "Шмели" спокойно выходят из обороны в атаку посредством флангов. В Дортмунде отличная погода, и мы вправе ожидать классный футбол.