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Боруссия Д
 
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Стадион:
Вердер

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 21 (1) 0.75
2. Санчо Джедон 6 (1) 0.21
3. Ройс Марко 4 0.14
4. Хуммельс Матс 4 0.14
5. Геррейро Рафаэль 3 0.11
6. Джованни Рейна 3 0.11
7. Мукоко Юссуфа 3 0.11
8. Брандт Юлиан 2 0.07
9. Аканджи Мануэль 2 0.07
10. Джан Эмре 1 0.04
11. Беллингхем Джуд 1 0.04
12. Делани Томас 1 0.04
13. Мёнье Тома 1 0.04
14. Азар Торган 1 0.04
15. Кнауфф Ансгар 1 0.04
16. Дауд Махмуд 1 0.04
17. Пасслак Феликс 1 0.04
18. Рейньер Жезус 1 0.04
19. Морей Матеу 0 0
Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарджент Джош 5 0.18
2. Мёхвальд Кевин 5 0.18
3. Фуллкруг Никлас 5 (2) 0.18
4. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.14
5. Зельке Дейви 3 (1) 0.11
6. Эггештайн Максимилиан 2 0.07
7. Гебреселассие Теодор 2 0.07
8. Топрак Омер 2 0.07
9. Рашица Милот 1 (1) 0.04
10. Агу Феликс 1 0.04
11. Динкчи Эрен 1 0.04
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Шмид Романо 0 0
14. Юя Осако 0 0
15. Гросс Кристиан 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 6 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Хуммельс Матс 4 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Аканджи Мануэль 4 0
6. Беллингхем Джуд 3 0
7. Мёнье Тома 2 0
8. Холанн Эрлинг 2 0
9. Ройс Марко 1 0
10. Шульц Нико 1 0
11. Хитц Mapвин 1 0
12. Геррейро Рафаэль 1 0
13. Дауд Махмуд 1 0
14. Морей Матеу 1 0
15. Джованни Рейна 1 0
Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Эггештайн Максимилиан 5 0
3. Фридль Марко 5 0
4. Сарджент Джош 5 0
5. Мёхвальд Кевин 3 1
6. Гросс Кристиан 4 0
7. Аугустинссон Людвиг 4 0
8. Зельке Дейви 4 0
9. Юя Осако 3 0
10. Биттенкорт Леонардо 3 0
11. Гебреселассие Теодор 2 0
12. Павленка Иржи 2 0
13. Шмид Романо 2 0
14. Топрак Омер 1 0
15. Классен Дэви 1 0
16. Фуллкруг Никлас 1 0
17. Чон Тахит 1 0
18. Вольтемаде Ник 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 7.02% (4) 7.02% (4) 12.28% (7) 26.32% (15) 19.3% (11) 28.07% (16)
 Вердер 9.68% (3) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6) 16.13% (5) 25.81% (8)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр
Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Вердер Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вердер 1:4 РБ Лейпциг Ян 0:1 Вердер Штуттгарт 1:0 Вердер Вердер 1:2 Вольфсбург
Вердер 1:3 Бавария Арминия 0:2 Вердер Кёльн 1:1 Вердер Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 4:0 Вердер Вердер 0:0 Фрайбург Вердер 2:0 Гройтер Фюрт Вердер 1:1 Шальке 04 Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Вердер: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 0:2 Боруссия Д Бундеслига Вердер 3:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 2:2 Вердер Бундеслига
Вердер 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Вердер Бундеслига Боруссия Д 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:1 Боруссия Д Бундеслига Вердер 1:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:1 Вердер Бундеслига Боруссия Д 3:3 Вердер Кубок LIGAtotal! по футболу
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 20 5 3 80 - 36 65
2. РБ Лейпциг Заявка 28 18 6 4 52 - 23 60
3. Вольфсбург Заявка 28 15 9 4 49 - 26 54
4. Айнтрахт Фр Заявка 28 14 11 3 59 - 40 53
5. Боруссия Д Заявка 28 14 4 10 58 - 41 46
6. Байер Л Заявка 28 12 8 8 45 - 32 44
7. Боруссия М Заявка 28 10 10 8 48 - 43 40
8. Унион Берлин Заявка 28 9 13 6 42 - 34 40
9. Штуттгарт Заявка 28 10 9 9 50 - 44 39
10. Фрайбург Заявка 28 10 7 11 40 - 42 37
11. Аугсбург Заявка 28 9 5 14 29 - 42 32
12. Хоффенхайм Заявка 28 8 7 13 41 - 47 31
13. Вердер Заявка 28 7 9 12 32 - 43 30
14. Майнц Заявка 28 7 7 14 30 - 48 28
15. Арминия Заявка 28 7 5 16 22 - 46 26
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 28 5 8 15 27 - 50 23
18. Шальке 04 Заявка 28 2 7 19 18 - 71 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 4 0 51 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 14 10 2 2 25 - 11 32
3. Вольфсбург Заявка 13 9 4 0 25 - 8 31
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 8 6 0 31 - 18 30
5. Унион Берлин Заявка 14 5 8 1 25 - 15 23
6. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 28 - 16 23
7. Байер Л Заявка 14 6 4 4 27 - 20 22
8. Боруссия М Заявка 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Фрайбург Заявка 14 6 4 4 26 - 20 22
10. Штуттгарт Заявка 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Хоффенхайм Заявка 14 5 3 6 23 - 19 18
12. Аугсбург Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
13. Арминия Заявка 15 5 1 9 11 - 22 16
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 14 3 4 7 14 - 23 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
18. Кёльн Заявка 14 1 5 8 16 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 1 3 29 - 17 31
2. РБ Лейпциг Заявка 14 8 4 2 27 - 12 28
3. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 5 3 28 - 22 23
4. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
5. Вольфсбург Заявка 15 6 5 4 24 - 18 23
6. Байер Л Заявка 14 6 4 4 18 - 12 22
7. Штуттгарт Заявка 14 6 3 5 26 - 24 21
8. Боруссия М Заявка 14 4 6 4 26 - 26 18
9. Унион Берлин Заявка 14 4 5 5 17 - 19 17
10. Вердер Заявка 14 4 5 5 18 - 20 17
11. Майнц Заявка 14 4 4 6 18 - 27 16
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 14 4 3 7 11 - 24 15
14. Аугсбург Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
15. Хоффенхайм Заявка 14 3 4 7 18 - 28 13
16. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
17. Арминия Заявка 13 2 4 7 11 - 24 10
18. Шальке 04 Заявка 13 0 4 9 9 - 42 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вердер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Боруссия Д 90.9% (50)
    X 5.5% (3)
    Вердер 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Вердер
    1.42
    5.24
    8.17
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вердер

    Исход игры
    Боруссия Д
    90.9% (50)
    Ничья
    5.5% (3)
    Вердер
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (32)
    Нет
    40.74% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    32.7% (18)
    2:1 Боруссия Д
    25.5% (14)
    3:1 Боруссия Д
    23.6% (13)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    1:0 Боруссия Д
    3.6% (2)
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