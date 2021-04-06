РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Штуттгарт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Забитцер Марсель
|7 (3)
|0.23
|2.
|Нкунку Кристофер
|6
|0.2
|3.
|Форсберг Эмиль
|6 (1)
|0.2
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.17
|5.
|Сорлот Александр
|5
|0.17
|6.
|Ольмо Дани
|4 (1)
|0.13
|7.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.13
|8.
|Орбан Вилли
|4
|0.13
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.1
|10.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.07
|11.
|Хайдара Амаду
|2
|0.07
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.03
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.03
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.03
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.03
|16.
|Кампль Кевин
|0
|0
|17.
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|18.
|Самарджич Лазар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|14
|0.47
|2.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.37
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.2
|4.
|Дидави Даниэль
|4
|0.13
|5.
|Кастро Гонсало
|4
|0.13
|6.
|Эндо Ватару
|2
|0.07
|7.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.07
|8.
|Кулибали Танги
|2
|0.07
|9.
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|10.
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|11.
|Клемент Филипп
|1
|0.03
|12.
|Климович Матео
|1
|0.03
|13.
|Соса Борна
|0
|0
|14.
|Томми Эрик
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|6
|0
|2.
|Забитцер Марсель
|6
|0
|3.
|Юпамекано Део
|6
|0
|4.
|Мукиэле Норди
|5
|0
|5.
|Орбан Вилли
|4
|0
|6.
|Адамс Тайлер
|3
|0
|7.
|Хайдара Амаду
|3
|0
|8.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|9.
|Сорлот Александр
|2
|0
|10.
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|11.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|12.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|13.
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|14.
|Клюйверт Джастин
|2
|0
|15.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|16.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|8
|0
|2.
|Вамангитука Силла
|6
|0
|3.
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|4.
|Мавропанос Константинос
|5
|0
|5.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|6.
|Эндо Ватару
|4
|0
|7.
|Мангаля Орель
|4
|0
|8.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|9.
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|3
|0
|11.
|Каразор Атакан
|3
|0
|12.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|13.
|Соса Борна
|2
|0
|14.
|Кулибали Танги
|2
|0
|15.
|Калайджич Саша
|1
|0
|16.
|Климович Матео
|1
|0
|17.
|Массимо Роберто
|1
|0
|18.
|Сиссе Момо
|1
|0
|19.
|Ахамада Науиру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|7.69% (4)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|21.15% (11)
|17.31% (9)
|15.38% (8)
|Штуттгарт
|10% (5)
|16% (8)
|10% (5)
|16% (8)
|16% (8)
|32% (16)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер
Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|85 - 38
|71
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|30
|18
|7
|5
|53 - 25
|61
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|54 - 30
|57
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|61 - 44
|56
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|30
|16
|4
|10
|64 - 42
|52
|6.
|Байер Л
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|48 - 34
|47
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|54 - 46
|43
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|44 - 37
|43
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|44 - 42
|40
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|52 - 49
|39
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|44 - 49
|35
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|30
|9
|6
|15
|29 - 44
|33
|13.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|31 - 48
|31
|14.
|Вердер
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|33 - 48
|30
|15.
|Арминия
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|23 - 46
|30
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|34 - 48
|26
|17.
|Кёльн
|Заявка
|30
|6
|8
|16
|29 - 54
|26
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|18 - 76
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|4
|0
|53 - 19
|37
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|25 - 11
|33
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|33 - 18
|33
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|27 - 11
|31
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|34 - 17
|29
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|8
|1
|27 - 16
|26
|7.
|Байер Л
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|30 - 20
|25
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|26 - 21
|21
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 22
|19
|12.
|Арминия
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|12 - 22
|19
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 23
|18
|14.
|Герта
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 26
|15
|15.
|Вердер
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Майнц
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|Кёльн
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 27
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 19
|34
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 19
|26
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|28 - 26
|23
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 25
|23
|6.
|Байер Л
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|18 - 14
|22
|7.
|Штуттгарт
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 26
|21
|8.
|Майнц
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 27
|19
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 29
|18
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|11.
|Вердер
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|13.
|Кёльн
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|11 - 27
|15
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|18 - 28
|14
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 22
|14
|16.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 24
|11
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 22
|11
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|9 - 47
|4
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Штуттгарт
Исход игры
РБ Лейпциг
93.2% (41)
Ничья
4.5% (2)
Штуттгарт
2.3% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.5% (20)
2:0 РБ Лейпциг
34.1% (15)
1:0 РБ Лейпциг
6.8% (3)
3:1 РБ Лейпциг
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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