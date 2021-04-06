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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Штуттгарт

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Забитцер Марсель 7 (3) 0.23
2. Нкунку Кристофер 6 0.2
3. Форсберг Эмиль 6 (1) 0.2
4. Поульсен Юссуф 5 0.17
5. Сорлот Александр 5 0.17
6. Ольмо Дани 4 (1) 0.13
7. Анхелиньо Хосе 4 0.13
8. Орбан Вилли 4 0.13
9. Мукиэле Норди 3 0.1
10. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.07
11. Хайдара Амаду 2 0.07
12. Адамс Тайлер 1 0.03
13. Юпамекано Део 1 0.03
14. Клюйверт Джастин 1 0.03
15. Конате Ибраима 1 0.03
16. Кампль Кевин 0 0
17. Хенрихс Бенджамин 0 0
18. Самарджич Лазар 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 14 0.47
2. Вамангитука Силла 11 (3) 0.37
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.2
4. Дидави Даниэль 4 0.13
5. Кастро Гонсало 4 0.13
6. Эндо Ватару 2 0.07
7. Кемпф Марк-Оливер 2 0.07
8. Кулибали Танги 2 0.07
9. Фёрстер Филипп 2 0.07
10. Мангаля Орель 1 0.03
11. Клемент Филипп 1 0.03
12. Климович Матео 1 0.03
13. Соса Борна 0 0
14. Томми Эрик 0 0
15. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 6 0
2. Забитцер Марсель 6 0
3. Юпамекано Део 6 0
4. Мукиэле Норди 5 0
5. Орбан Вилли 4 0
6. Адамс Тайлер 3 0
7. Хайдара Амаду 3 0
8. Хальстенберг Марсель 2 0
9. Сорлот Александр 2 0
10. Клостерманн Лукас 2 0
11. Анхелиньо Хосе 2 0
12. Нкунку Кристофер 2 0
13. Хи-Чан Хван 2 0
14. Клюйверт Джастин 2 0
15. Поульсен Юссуф 1 0
16. Хенрихс Бенджамин 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 8 0
2. Вамангитука Силла 6 0
3. Кемпф Марк-Оливер 5 0
4. Мавропанос Константинос 5 0
5. Гонсалес Николас 5 0
6. Эндо Ватару 4 0
7. Мангаля Орель 4 0
8. Штенцель Паскаль 2 1
9. Фёрстер Филипп 3 0
10. Антон Вальдемар 3 0
11. Каразор Атакан 3 0
12. Дидави Даниэль 2 0
13. Соса Борна 2 0
14. Кулибали Танги 2 0
15. Калайджич Саша 1 0
16. Климович Матео 1 0
17. Массимо Роберто 1 0
18. Сиссе Момо 1 0
19. Ахамада Науиру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 7.69% (4) 17.31% (9) 21.15% (11) 21.15% (11) 17.31% (9) 15.38% (8)
 Штуттгарт 10% (5) 16% (8) 10% (5) 16% (8) 16% (8) 32% (16)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кёльн 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария
Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Штуттгарт 1:3 Вольфсбург Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Штуттгарт 1:0 Вердер
Штуттгарт 3:0 Вюрцбург Кикерс Бавария 4:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Кёльн 0:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Герта Байер Л 5:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Штуттгарт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига Штуттгарт 1:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 30 22 5 3 85 - 38 71
2. РБ Лейпциг Заявка 30 18 7 5 53 - 25 61
3. Вольфсбург Заявка 30 16 9 5 54 - 30 57
4. Айнтрахт Фр Заявка 30 15 11 4 61 - 44 56
5. Боруссия Д Заявка 30 16 4 10 64 - 42 52
6. Байер Л Заявка 30 13 8 9 48 - 34 47
7. Боруссия М Заявка 30 11 10 9 54 - 46 43
8. Унион Берлин Заявка 30 10 13 7 44 - 37 43
9. Фрайбург Заявка 29 11 7 11 44 - 42 40
10. Штуттгарт Заявка 30 10 9 11 52 - 49 39
11. Хоффенхайм Заявка 30 9 8 13 44 - 49 35
12. Аугсбург Заявка 30 9 6 15 29 - 44 33
13. Майнц Заявка 29 8 7 14 31 - 48 31
14. Вердер Заявка 30 7 9 14 33 - 48 30
15. Арминия Заявка 30 8 6 16 23 - 46 30
16. Герта Заявка 28 6 8 14 34 - 48 26
17. Кёльн Заявка 30 6 8 16 29 - 54 26
18. Шальке 04 Заявка 30 2 7 21 18 - 76 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 4 0 53 - 19 37
2. РБ Лейпциг Заявка 15 10 3 2 25 - 11 33
3. Айнтрахт Фр Заявка 15 9 6 0 33 - 18 33
4. Вольфсбург Заявка 14 9 4 1 27 - 11 31
5. Боруссия Д Заявка 15 9 2 4 34 - 17 29
6. Унион Берлин Заявка 15 6 8 1 27 - 16 26
7. Байер Л Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
8. Боруссия М Заявка 15 7 4 4 26 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 30 - 20 25
10. Хоффенхайм Заявка 15 6 3 6 26 - 21 21
11. Аугсбург Заявка 15 5 4 6 17 - 22 19
12. Арминия Заявка 16 6 1 9 12 - 22 19
13. Штуттгарт Заявка 15 4 6 5 25 - 23 18
14. Герта Заявка 14 4 3 7 18 - 26 15
15. Вердер Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
16. Майнц Заявка 14 3 3 8 12 - 21 12
17. Кёльн Заявка 15 2 5 8 18 - 27 11
18. Шальке 04 Заявка 15 2 3 10 9 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 15 11 1 3 32 - 19 34
2. РБ Лейпциг Заявка 15 8 4 3 28 - 14 28
3. Вольфсбург Заявка 16 7 5 4 27 - 19 26
4. Айнтрахт Фр Заявка 15 6 5 4 28 - 26 23
5. Боруссия Д Заявка 15 7 2 6 30 - 25 23
6. Байер Л Заявка 15 6 4 5 18 - 14 22
7. Штуттгарт Заявка 15 6 3 6 27 - 26 21
8. Майнц Заявка 15 5 4 6 19 - 27 19
9. Боруссия М Заявка 15 4 6 5 28 - 29 18
10. Унион Берлин Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
11. Вердер Заявка 15 4 5 6 19 - 24 17
12. Фрайбург Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
13. Кёльн Заявка 15 4 3 8 11 - 27 15
14. Хоффенхайм Заявка 15 3 5 7 18 - 28 14
15. Аугсбург Заявка 15 4 2 9 12 - 22 14
16. Арминия Заявка 14 2 5 7 11 - 24 11
17. Герта Заявка 14 2 5 7 16 - 22 11
18. Шальке 04 Заявка 15 0 4 11 9 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Штуттгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 38 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    РБ Лейпциг 93.2% (41)
    X 4.5% (2)
    Штуттгарт 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Штуттгарт
    1.42
    5.40
    8.47
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Штуттгарт

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    93.2% (41)
    Ничья
    4.5% (2)
    Штуттгарт
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    45.5% (20)
    2:0 РБ Лейпциг
    34.1% (15)
    1:0 РБ Лейпциг
    6.8% (3)
    3:1 РБ Лейпциг
    4.5% (2)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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