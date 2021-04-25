Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Милан
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
24
Кьяер
Симон
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|17 (3)
|0.55
|2.
|Альберто Луис
|8
|0.26
|3.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.26
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.23
|5.
|Корреа Хоакин
|4 (1)
|0.13
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.47
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.31
|3.
|Ребич Анте
|7
|0.22
|4.
|Леау Рафаэл
|6
|0.19
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.13
|6.
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.09
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|8.
|Диас Браим
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|14.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|8
|0
|2.
|Патрик
|8
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|6.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|7.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|8.
|Альберто Луис
|4
|0
|9.
|Пароло Марко
|4
|0
|10.
|Ачерби Франческо
|4
|0
|11.
|Перейра Андреас
|4
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|13.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|14.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|15.
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|16.
|Марушич Адам
|3
|0
|17.
|Луис Фелипе
|3
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|19.
|Рейна Пепе
|1
|0
|20.
|Лулич Сенад
|1
|0
|21.
|Раду Стефан
|1
|0
|22.
|Катальди Данило
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Тонали Сандро
|1
|1
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|15.
|Крунич Раде
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|17.
|Габбия Маттео
|2
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|7.84% (4)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
|17.65% (9)
|Милан
|15.52% (9)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
|22.41% (13)
|6.9% (4)
|22.41% (13)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория
Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан
Последние игры между собой
Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|32
|20
|6
|6
|60 - 38
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|32
|20
|3
|9
|71 - 37
|63
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|18
|4
|9
|53 - 46
|58
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|40 - 41
|41
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|42 - 62
|33
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|31
|6
|13
|12
|46 - 54
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 20
|32
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|13.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|23 - 26
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 14
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|28 - 20
|28
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|21 - 36
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Лацио - Милан
Исход игры
Лацио
30.9% (38)
Ничья
38.2% (47)
Милан
30.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
61.48% (75)
Меньше
38.52% (47)
Обе команды забьют
Да
90.98% (111)
Нет
9.02% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (37)
1:2 Милан
27.6% (34)
2:1 Лацио
23.6% (29)
2:2 Ничья
7.3% (9)
1:0 Лацио
4.1% (5)
0:1 Милан
1.6% (2)
3:1 Лацио
1.6% (2)
0:2 Милан
1.6% (2)
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