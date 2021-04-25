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Лацио
 
Позже

Стадион:
Милан
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
7
Перейра
Андреас
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
5
Далот
Диогу
4
Беннасер
Исмаэль
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Чалханоглу
Хакан
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
Лацио
3-5-2
Милан
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 17 (3) 0.55
2. Альберто Луис 8 0.26
3. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.26
4. Милинкович-Савич Сергей 7 0.23
5. Корреа Хоакин 4 (1) 0.13
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 15 (3) 0.47
2. Кесси Франк 10 (8) 0.31
3. Ребич Анте 7 0.22
4. Леау Рафаэл 6 0.19
5. Тео Эрнандес 4 0.13
6. Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.09
7. Салемакерс Алексис 2 0.06
8. Диас Браим 2 0.06
9. Калабрия Давиде 2 0.06
10. Хёуге Йенс 2 0.06
11. Романьоли Алессио 1 0.03
12. Далот Диогу 1 0.03
13. Калюлю Пьер 1 0.03
14. Крунич Раде 1 0.03
15. Кастильехо Самуэль 1 0.03
16. Кьяер Симон 0 0
17. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 8 0
2. Патрик 8 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 8 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Иммобиле Чиро 4 1
6. Кайседо Фелипе 5 0
7. Эскаланте Гонсало 5 0
8. Альберто Луис 4 0
9. Пароло Марко 4 0
10. Ачерби Франческо 4 0
11. Перейра Андреас 4 0
12. Фарес Мохамед 4 0
13. Корреа Хоакин 2 1
14. Лаццари Мануэль 2 1
15. Милинкович-Савич Сергей 3 0
16. Марушич Адам 3 0
17. Луис Фелипе 3 0
18. Мусаккио Матео 2 0
19. Рейна Пепе 1 0
20. Лулич Сенад 1 0
21. Раду Стефан 1 0
22. Катальди Данило 1 0
23. Мурики Ведат 1 0
Милан
# Игрок      
1. Тео Эрнандес 9 0
2. Кесси Франк 8 0
3. Романьоли Алессио 7 0
4. Салемакерс Алексис 5 1
5. Калабрия Давиде 6 0
6. Ребич Анте 4 1
7. Леау Рафаэл 5 0
8. Чалханоглу Хакан 4 0
9. Кастильехо Самуэль 4 0
10. Далот Диогу 4 0
11. Ибрагимович Златан 2 1
12. Тонали Сандро 1 1
13. Кьяер Симон 2 0
14. Мейте Суалихо 2 0
15. Крунич Раде 2 0
16. Беннасер Исмаэль 2 0
17. Габбия Маттео 2 0
18. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
19. Диас Браим 1 0
20. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 19.61% (10) 13.73% (7) 7.84% (4) 21.57% (11) 19.61% (10) 17.65% (9)
 Милан 15.52% (9) 20.69% (12) 12.07% (7) 22.41% (13) 6.9% (4) 22.41% (13)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя
Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина
Милан Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан Милан 1:1 Сампдория
Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан

Последние игры между собой

Лацио: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Милан: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Милан 3:2 Лацио Серия A Лацио 0:3 Милан Серия A Милан 1:2 Лацио Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок
Милан 1:0 Лацио Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Лацио 1:1 Милан Серия A Лацио 0:0 Милан Кубок Милан 0:0 Лацио Кубок Милан 2:1 Лацио Серия A Лацио 4:1 Милан Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Лацио Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Лацио Кубок Лацио 3:1 Милан Серия A Милан 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 32 20 6 6 60 - 38 66
5. Наполи Заявка 32 20 3 9 71 - 37 63
6. Лацио Заявка 31 18 4 9 53 - 46 58
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 33 11 8 14 40 - 41 41
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 33 8 9 16 42 - 62 33
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 31 6 13 12 46 - 54 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 15 10 2 3 28 - 20 32
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
12. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
13. Верона Заявка 16 6 3 7 19 - 19 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 15 2 8 5 23 - 26 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 13 1 1 31 - 14 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 16 9 1 6 28 - 20 28
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 17 4 3 10 21 - 36 15
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2021, осталось 7 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 124
    Лацио 30.6% (38)
    X 37.9% (47)
    Милан 31.5% (39)
    Все прогнозы
    2.25 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Милан
    2.38
    3.95
    3.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лацио - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Милан

    Исход игры
    Лацио
    30.9% (38)
    Ничья
    38.2% (47)
    Милан
    30.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.48% (75)
    Меньше
    38.52% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    90.98% (111)
    Нет
    9.02% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    1:2 Милан
    27.6% (34)
    2:1 Лацио
    23.6% (29)
    2:2 Ничья
    7.3% (9)
    1:0 Лацио
    4.1% (5)
    0:1 Милан
    1.6% (2)
    3:1 Лацио
    1.6% (2)
    0:2 Милан
    1.6% (2)
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