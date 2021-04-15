Лестер
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Стадион: Уэмбли
Саутгемптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ихеаначо Келечи
|3
|0.75
|2.
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.5
|3.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.25
|4.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.25
|5.
|Перес Айосе
|1
|0.25
|6.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.25
|8.
|Барнс Харви
|1
|0.25
|9.
|Прат Деннис
|0
|0
|10.
|Кастань Тимоти
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Редмонд Натан
|2
|0.5
|2.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.25
|3.
|Ингс Дэнни
|1
|0.25
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.25
|5.
|Дженепо Мусса
|1
|0.25
|6.
|Н'Лундулу Даниэл
|1
|0.25
|7.
|Телла Нейтан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|1
|0
|2.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|3.
|Перес Айосе
|1
|0
|4.
|Тилеманс Юри
|1
|0
|5.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|1
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|3.
|Стивенс Джек
|1
|0
|4.
|Вестергор Янник
|1
|0
|5.
|Беднарек Ян
|1
|0
|6.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|7.
|Чауке Кгагело
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Саутгемптон
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон
Исход игры
Лестер
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.58% (31)
Меньше
35.42% (17)
Обе команды забьют
Да
66.67% (32)
Нет
33.33% (16)
Популярный счёт
2:1 Лестер
49% (24)
1:0 Лестер
18.4% (9)
2:0 Лестер
14.3% (7)
3:1 Лестер
12.2% (6)
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