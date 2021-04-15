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Лестер
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ихеаначо Келечи 3 0.75
2. Тилеманс Юри 2 (1) 0.5
3. Олбрайтон Марк 1 0.25
4. Мэддисон Джеймс 1 0.25
5. Перес Айосе 1 0.25
6. Юндер Дженгиз 1 0.25
7. Джастин Джеймс 1 0.25
8. Барнс Харви 1 0.25
9. Прат Деннис 0 0
10. Кастань Тимоти 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Редмонд Натан 2 0.5
2. Армстронг Стюарт 1 0.25
3. Ингс Дэнни 1 0.25
4. Уорд-Праус Джеймс 1 0.25
5. Дженепо Мусса 1 0.25
6. Н'Лундулу Даниэл 1 0.25
7. Телла Нейтан 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 1 0
2. Олбрайтон Марк 1 0
3. Перес Айосе 1 0
4. Тилеманс Юри 1 0
5. Фофана Уэсли 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 1 0
2. Ромеу Ориоль 1 0
3. Стивенс Джек 1 0
4. Вестергор Янник 1 0
5. Беднарек Ян 1 0
6. Уокер-Питерс Кайл 1 0
7. Чауке Кгагело 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Саутгемптон 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед
Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон
Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Лестер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Саутгемптон: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:9 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Саутгемптон Премьер-лига
Лестер 0:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Лестер 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Лестер Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Лестер Лестер 3:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Лестер Саутгемптон 2:0 Лестер Кубок Лестер 1:2 Саутгемптон
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Лестер 95.9% (47)
    X 4.1% (2)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Саутгемптон
    1.96
    3.80
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Лестер - Саутгемптон

    Исход игры
    Лестер
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.58% (31)
    Меньше
    35.42% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    49% (24)
    1:0 Лестер
    18.4% (9)
    2:0 Лестер
    14.3% (7)
    3:1 Лестер
    12.2% (6)
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