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  4. Эредивизие
Аякс
0:1
Перерыв

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
13' Пенальти
Густафссон Симон
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
26
Бауссайд
Отман
Аякс
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Густафссон Симон

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.48
2. Классен Дэви 9 (1) 0.31
3. Антони 8 0.28
4. Алле Себастьян 8 0.28
5. Траоре Лассина 7 0.24
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.24
7. Промес Куинси 6 (1) 0.21
8. Лабьяд Закария 5 0.17
9. Гравенберх Райан 3 0.1
10. Нерес Давид 3 0.1
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.1
12. Броббей Брайан 3 0.1
13. Кудус Мохаммед 2 0.07
14. Мартинес Лисандро 2 0.07
15. Тальяфико Николас 1 0.03
16. Альварес Эдсон 1 0.03
17. Ренсх Девайн 1 0.03
18. Блинд Дэйли 1 0.03
19. Шуурс Перр 1 0.03
20. Мазрауи Нуссер 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 8 (1) 0.28
2. Махи Мимаун 7 0.24
3. Керк Гирано 6 0.21
4. Рамселар Барт 4 0.14
5. Далмау Адриан 4 0.14
6. Махер Адам 2 (1) 0.07
7. Ван дер Марел Марк 2 0.07
8. Тер Авест Хидде 2 0.07
9. Бауссайд Отман 2 0.07
10. Элия Эльеро 2 0.07
11. Ван Оверем Йорис 2 0.07
12. Густафссон Симон 2 (2) 0.07
13. Клейбер Шон 1 0.03
14. Хоогма Джастин 1 0.03
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
18. Бенамар Бенаисса 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 3 1
2. Альварес Эдсон 2 1
3. Блинд Дэйли 3 0
4. Гравенберх Райан 3 0
5. Алле Себастьян 2 0
6. Классен Дэви 2 0
7. Шуурс Перр 2 0
8. Мартинес Лисандро 2 0
9. Кудус Мохаммед 2 0
10. Тадич Душан 1 0
11. Антони 1 0
12. Клейбер Шон 1 0
13. Онана Андре 1 0
14. Нерес Давид 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 4 0
2. Ван дер Марел Марк 4 0
3. Махер Адам 3 0
4. Керк Гирано 3 0
5. Густафссон Симон 3 0
6. Далмау Адриан 1 1
7. Элия Эльеро 2 0
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Элсхлягель Эрик 1 0
16. Remco Balk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16.47% (14) 14.12% (12) 21.18% (18) 12.94% (11) 14.12% (12) 21.18% (18)
 Утрехт 11.36% (5) 9.09% (4) 15.91% (7) 20.45% (9) 20.45% (9) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома
Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс
Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Утрехт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Аякс 5:4 Утрехт Кубок Утрехт 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Утрехт Товарищеские матчи Утрехт 2:0 Аякс Кубок
Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 29 23 3 3 86 - 21 72
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт 1:0 Заявка 29 12 10 7 46 - 36 46
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 29 6 8 15 27 - 44 26
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс 0:1 Заявка 14 11 1 2 43 - 13 34
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт 1:0 Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:1 Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Утрехт 1:0 Заявка 14 7 4 3 23 - 14 25
6. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
7. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Утрехт
2.90
5.00
6.40
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Где смотреть матч Аякс 0:1 Утрехт онлайн

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