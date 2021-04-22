Первый тайм

50' Команда Утрехт играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Аякс имеет хороший шанс забить.

41' Аякс имеет хороший шанс забить.

40' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Вормердам Дьянго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Стекеленбург Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Утрехт имеет хороший шанс забить.

37' Удар от ворот произведет Аякс

36' Керк Гирано не смог попасть в створ ударом издали

36' Утрехт имеет хороший шанс забить.

34' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Махер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Аякс имеет хороший шанс забить.

32' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

31' Нерес Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Утрехт

30' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Керк Гирано получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Нерес Давид из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Аякс имеет хороший шанс забить.

27' Удар от ворот произведет Аякс

27' Тимбер Юррьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Махер Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Утрехт имеет хороший шанс забить.

25' Удар от ворот произведет Утрехт

25' Гравенберх Райан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Алле Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Стекеленбург Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Утрехт имеет хороший шанс забить.

22' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

19' Стекеленбург Мартен взял и забрал мяч на выходе

18' Утрехт имеет хороший шанс забить.

18' Удар от ворот произведет Утрехт

18' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Утрехт

16' После штрафного удара,который нанес Гравенберх Райан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

14' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Г О О О О Л - Густафссон Симон из команды Утрехт забивает с точки!

12' После проверки VAR судья изменил решение - Утрехт пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Утрехт имеет хороший шанс забить.

10' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

8' Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Элсхлягель Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Элсхлягель Эрик взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Утрехт

5' Кудус Мохаммед не смог попасть в створ ударом издали

5' Плохо сыграл Элсхлягель Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Девайн Ренш из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Аякс имеет хороший шанс забить.

2' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Утрехт начинает с центра поля