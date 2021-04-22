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  4. Эредивизие
Аякс
1:1
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
13' Пенальти
Густафссон Симон
53' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
1:1
70' Гол
Альварес Эдсон
87' Желтая карточка
Тальяфико Николас
90'+6
1
Стекеленбург
Мартен
15
Ренсх
Девайн
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
4
Альварес
Эдсон
20
Кудус
Мохаммед
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
22
Алле
Себастьян
10
Тадич
Душан
32
Элсхлягель
Эрик
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
14
Янссен
Виллем
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
22
Ван
де
Стрек
Сандер
8
Ван
Оверем
Йорис
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
26
Бауссайд
Отман
Аякс
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Густафссон Симон
53'
Кудус Мохаммед
 
56'
Классен Дэви
Кудус Мохаммед
 
56'
Антони
Нерес Давид
 
70'
Альварес Эдсон
(Тадич Душан)
1:1
73'
 
Элия Эльеро
Густафссон Симон
73'
 
Махи Мимаун
Бауссайд Отман
81'
Мазрауи Нуссер
Ренсх Девайн
 
81'
Броббей Брайан
Алле Себастьян
 
84'
 
Эмануэльсон Урби
Ван де Стрек Сандер
87'
Тальяфико Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 14 (7) 0.48
2. Классен Дэви 9 (1) 0.31
3. Антони 8 0.28
4. Алле Себастьян 8 0.28
5. Траоре Лассина 7 0.24
6. Хунтелаар Клаас-Ян 7 (1) 0.24
7. Промес Куинси 6 (1) 0.21
8. Лабьяд Закария 5 0.17
9. Гравенберх Райан 3 0.1
10. Нерес Давид 3 0.1
11. Эккеленкамп Юрген 3 0.1
12. Броббей Брайан 3 0.1
13. Кудус Мохаммед 2 0.07
14. Альварес Эдсон 2 0.07
15. Мартинес Лисандро 2 0.07
16. Тальяфико Николас 1 0.03
17. Ренсх Девайн 1 0.03
18. Блинд Дэйли 1 0.03
19. Шуурс Перр 1 0.03
20. Мазрауи Нуссер 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван де Стрек Сандер 8 (1) 0.28
2. Махи Мимаун 7 0.24
3. Керк Гирано 6 0.21
4. Рамселар Барт 4 0.14
5. Далмау Адриан 4 0.14
6. Махер Адам 2 (1) 0.07
7. Ван дер Марел Марк 2 0.07
8. Тер Авест Хидде 2 0.07
9. Бауссайд Отман 2 0.07
10. Элия Эльеро 2 0.07
11. Ван Оверем Йорис 2 0.07
12. Густафссон Симон 2 (2) 0.07
13. Клейбер Шон 1 0.03
14. Хоогма Джастин 1 0.03
15. Вормердам Дьянго 0 0
16. Арзани Дэниел 0 0
17. Силла Мусса 0 0
18. Бенамар Бенаисса 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 4 1
2. Альварес Эдсон 2 1
3. Блинд Дэйли 3 0
4. Кудус Мохаммед 3 0
5. Гравенберх Райан 3 0
6. Алле Себастьян 2 0
7. Классен Дэви 2 0
8. Шуурс Перр 2 0
9. Мартинес Лисандро 2 0
10. Тадич Душан 1 0
11. Антони 1 0
12. Клейбер Шон 1 0
13. Онана Андре 1 0
14. Нерес Давид 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Янссен Виллем 4 0
2. Ван дер Марел Марк 4 0
3. Махер Адам 3 0
4. Керк Гирано 3 0
5. Густафссон Симон 3 0
6. Далмау Адриан 1 1
7. Элия Эльеро 2 0
8. Ван де Стрек Сандер 2 0
9. Ван Оверем Йорис 2 0
10. Рамселар Барт 2 0
11. Хоогма Джастин 2 0
12. Бауссайд Отман 2 0
13. Сент Джейго Томми 2 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Элсхлягель Эрик 1 0
16. Remco Balk 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 16.28% (14) 13.95% (12) 20.93% (18) 12.79% (11) 15.12% (13) 20.93% (18)
 Утрехт 13.33% (6) 8.89% (4) 15.56% (7) 20% (9) 20% (9) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома
Херенвен 1:2 Аякс Аякс 5:0 АДО Ден Хааг Янг Бойз 0:2 Аякс ПЕК Зволле 0:2 Аякс Аякс 3:0 Янг Бойз Аякс 3:1 Гронинген Херенвен 0:3 Аякс ПСВ 1:1 Аякс Аякс 2:1 Лилль Аякс 4:2 Спарта Роттердам Лилль 1:2 Аякс Хераклес 0:2 Аякс Аякс 2:1 ПСВ АЗ Алкмаар 0:3 Аякс Аякс 3:1 Виллем II Фортуна Ситтард 1:2 Аякс
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс
Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Утрехт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Аякс 5:4 Утрехт Кубок Утрехт 0:3 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Утрехт Товарищеские матчи Утрехт 2:0 Аякс Кубок
Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 29 23 4 2 87 - 21 73
2. АЗ Алкмаар Заявка 29 18 7 4 66 - 38 61
3. ПСВ Заявка 29 18 7 4 64 - 30 61
4. Витесс Заявка 29 17 5 7 46 - 28 56
5. Фейеноорд Заявка 29 15 9 5 58 - 29 54
6. Гронинген Заявка 29 13 7 9 35 - 33 46
7. Утрехт Заявка 29 11 11 7 46 - 37 44
8. Хераклес Заявка 29 11 6 12 35 - 43 39
9. Твенте Заявка 29 9 10 10 42 - 40 37
10. Херенвен Заявка 29 9 10 10 39 - 40 37
11. Фортуна Ситтард Заявка 29 10 4 15 40 - 52 34
12. Спарта Роттердам Заявка 29 9 7 13 40 - 46 34
13. ПЕК Зволле Заявка 29 7 11 11 38 - 46 32
14. Ваалвейк Заявка 29 6 8 15 27 - 44 26
15. ВВВ-Венло Заявка 29 6 4 19 39 - 75 22
16. Виллем II Заявка 29 5 7 17 31 - 61 22
17. Эммен Заявка 29 4 9 16 30 - 58 21
18. АДО Ден Хааг Заявка 29 2 10 17 22 - 64 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 14 11 2 1 32 - 9 35
2. Аякс Заявка 14 11 2 1 44 - 13 35
3. Витесс Заявка 15 10 4 1 23 - 8 34
4. АЗ Алкмаар Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 14 8 5 1 32 - 10 29
6. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
7. Хераклес Заявка 15 7 3 5 24 - 15 24
8. Херенвен Заявка 14 6 4 4 21 - 14 22
9. ПЕК Зволле Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк Заявка 15 4 4 7 18 - 21 16
12. Спарта Роттердам Заявка 14 4 3 7 25 - 27 15
13. Твенте Заявка 14 3 5 6 18 - 20 14
14. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 2 9 21 - 30 14
15. Виллем II Заявка 14 4 2 8 19 - 30 14
16. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
17. Эммен Заявка 14 2 4 8 20 - 35 10
18. АДО Ден Хааг Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар Заявка 14 8 5 1 33 - 20 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
5. Утрехт Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
6. Твенте Заявка 15 6 5 4 24 - 20 23
7. Витесс Заявка 14 7 1 6 23 - 20 22
8. Гронинген Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
9. Фортуна Ситтард Заявка 14 6 2 6 19 - 22 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 14 4 3 7 11 - 28 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
14. ПЕК Зволле Заявка 14 2 5 7 20 - 29 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. ВВВ-Венло Заявка 14 3 1 10 22 - 36 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
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