Аякс
1:1
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Утрехт
0:1
13' ПенальтиГустафссон Симон
53' Желтая карточкаКудус Мохаммед
1:1
70' ГолАльварес Эдсон
87' Желтая карточкаТальяфико Николас
15
Ренсх
Девайн
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаНападающий
-
11 Элия ЭльероНападающий
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
-
30 Remco Balk
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
53'
56'
70'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|14 (7)
|0.48
|2.
|Классен Дэви
|9 (1)
|0.31
|3.
|Антони
|8
|0.28
|4.
|Алле Себастьян
|8
|0.28
|5.
|Траоре Лассина
|7
|0.24
|6.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|7 (1)
|0.24
|7.
|Промес Куинси
|6 (1)
|0.21
|8.
|Лабьяд Закария
|5
|0.17
|9.
|Гравенберх Райан
|3
|0.1
|10.
|Нерес Давид
|3
|0.1
|11.
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.1
|12.
|Броббей Брайан
|3
|0.1
|13.
|Кудус Мохаммед
|2
|0.07
|14.
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|15.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.07
|16.
|Тальяфико Николас
|1
|0.03
|17.
|Ренсх Девайн
|1
|0.03
|18.
|Блинд Дэйли
|1
|0.03
|19.
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|20.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван де Стрек Сандер
|8 (1)
|0.28
|2.
|Махи Мимаун
|7
|0.24
|3.
|Керк Гирано
|6
|0.21
|4.
|Рамселар Барт
|4
|0.14
|5.
|Далмау Адриан
|4
|0.14
|6.
|Махер Адам
|2 (1)
|0.07
|7.
|Ван дер Марел Марк
|2
|0.07
|8.
|Тер Авест Хидде
|2
|0.07
|9.
|Бауссайд Отман
|2
|0.07
|10.
|Элия Эльеро
|2
|0.07
|11.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0.07
|12.
|Густафссон Симон
|2 (2)
|0.07
|13.
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|14.
|Хоогма Джастин
|1
|0.03
|15.
|Вормердам Дьянго
|0
|0
|16.
|Арзани Дэниел
|0
|0
|17.
|Силла Мусса
|0
|0
|18.
|Бенамар Бенаисса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|4
|1
|2.
|Альварес Эдсон
|2
|1
|3.
|Блинд Дэйли
|3
|0
|4.
|Кудус Мохаммед
|3
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|3
|0
|6.
|Алле Себастьян
|2
|0
|7.
|Классен Дэви
|2
|0
|8.
|Шуурс Перр
|2
|0
|9.
|Мартинес Лисандро
|2
|0
|10.
|Тадич Душан
|1
|0
|11.
|Антони
|1
|0
|12.
|Клейбер Шон
|1
|0
|13.
|Онана Андре
|1
|0
|14.
|Нерес Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янссен Виллем
|4
|0
|2.
|Ван дер Марел Марк
|4
|0
|3.
|Махер Адам
|3
|0
|4.
|Керк Гирано
|3
|0
|5.
|Густафссон Симон
|3
|0
|6.
|Далмау Адриан
|1
|1
|7.
|Элия Эльеро
|2
|0
|8.
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|9.
|Ван Оверем Йорис
|2
|0
|10.
|Рамселар Барт
|2
|0
|11.
|Хоогма Джастин
|2
|0
|12.
|Бауссайд Отман
|2
|0
|13.
|Сент Джейго Томми
|2
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Элсхлягель Эрик
|1
|0
|16.
|Remco Balk
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|16.28% (14)
|13.95% (12)
|20.93% (18)
|12.79% (11)
|15.12% (13)
|20.93% (18)
|Утрехт
|13.33% (6)
|8.89% (4)
|15.56% (7)
|20% (9)
|20% (9)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +17 =2 -1Аякс 2:1 Витесс Рома 1:1 Аякс Ваалвейк 0:1 Аякс Аякс 1:2 Рома
Утрехт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Утрехт 1:2 Фейеноорд АДО Ден Хааг 1:4 Утрехт Фортуна Ситтард 0:1 Утрехт Утрехт 1:3 Витесс
Ваалвейк 1:2 Утрехт Утрехт 0:1 Эммен Виллем II 0:6 Утрехт Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Утрехт 3:3 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 0:1 Утрехт Утрехт 1:0 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Хераклес Витесс 1:0 Утрехт Утрехт 2:2 Гронинген Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар Эммен 2:3 Утрехт Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард Аякс 5:4 Утрехт ПСВ 2:1 Утрехт Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Аякс: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Утрехт: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Аякс 4:0 Утрехт Эредивизие Аякс 4:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:3 Аякс Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:2 Утрехт Эредивизие Аякс 2:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Аякс Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 0:3 Аякс Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|87 - 21
|73
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|66 - 38
|61
|3.
|ПСВ
|Заявка
|29
|18
|7
|4
|64 - 30
|61
|4.
|Витесс
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|46 - 28
|56
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|58 - 29
|54
|6.
|Гронинген
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|35 - 33
|46
|7.
|Утрехт
|Заявка
|29
|11
|11
|7
|46 - 37
|44
|8.
|Хераклес
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|35 - 43
|39
|9.
|Твенте
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|42 - 40
|37
|10.
|Херенвен
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|39 - 40
|37
|11.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|40 - 52
|34
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|29
|9
|7
|13
|40 - 46
|34
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|38 - 46
|32
|14.
|Ваалвейк
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|27 - 44
|26
|15.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|39 - 75
|22
|16.
|Виллем II
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|31 - 61
|22
|17.
|Эммен
|Заявка
|29
|4
|9
|16
|30 - 58
|21
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|29
|2
|10
|17
|22 - 64
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|32 - 9
|35
|2.
|Аякс
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|44 - 13
|35
|3.
|Витесс
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|23 - 8
|34
|4.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|32 - 10
|29
|6.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|7.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 15
|24
|8.
|Херенвен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 14
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|25 - 27
|15
|13.
|Твенте
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|18 - 20
|14
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|21 - 30
|14
|15.
|Виллем II
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|19 - 30
|14
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|17.
|Эммен
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 35
|10
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|33 - 20
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|5.
|Утрехт
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|6.
|Твенте
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 20
|23
|7.
|Витесс
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|23 - 20
|22
|8.
|Гронинген
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|9.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|19 - 22
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|11 - 28
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 29
|11
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|16.
|Ваалвейк
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 36
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8