Лилль
1:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Монпелье
14' Желтая карточкаМолле Флоран
0:1
21' ГолДелор Анди
30' Желтая карточкаАндре Бенжамин
43' Желтая карточкаЧелик Зеки
81' Желтая карточкаМандава Рейнилду
1:1
85' ГолАраужо Луис
16
Меньян
Майк
22
Веа
Тимоти
17
Йилмаз
Бурак
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
-
33 Асконе РоккоПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
14'
21'
0:1
30'
43'
68'
81'
85'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|10 (2)
|0.3
|2.
|Дэвид Джонатан
|10
|0.3
|3.
|Язиджи Юсуф
|7
|0.21
|4.
|Бамба Джонатан
|6
|0.18
|5.
|Иконе Жонатан
|4 (1)
|0.12
|6.
|Араужо Луис
|4
|0.12
|7.
|Фонте Жозе
|3
|0.09
|8.
|Веа Тимоти
|3
|0.09
|9.
|Челик Зеки
|2
|0.06
|10.
|Шека
|1
|0.03
|11.
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|12.
|Брадарич Домагой
|1
|0.03
|13.
|Андре Бенжамин
|0
|0
|14.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|12
|0.36
|2.
|Лаборд Гаэтан
|12
|0.36
|3.
|Мавидиди Стефи
|9
|0.27
|4.
|Саванье Тежи
|5 (2)
|0.15
|5.
|Молле Флоран
|3
|0.09
|6.
|Вахи Элю
|3
|0.09
|7.
|Конгре Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Шкулетич Петар
|2
|0.06
|9.
|Мендеш Педру II
|2
|0.06
|10.
|Самбья Саломон
|1
|0.03
|11.
|Суке Арно
|1
|0.03
|12.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.03
|13.
|Ферри Жордан
|0
|0
|14.
|Ристич Михайло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андре Бенжамин
|8
|0
|2.
|Фонте Жозе
|6
|0
|3.
|Челик Зеки
|6
|0
|4.
|Йилмаз Бурак
|5
|0
|5.
|Шека
|5
|0
|6.
|Джало Тьягу
|3
|1
|7.
|Араужо Луис
|4
|0
|8.
|Брадарич Домагой
|4
|0
|9.
|Мандава Рейнилду
|2
|1
|10.
|Саншеш Ренату
|3
|0
|11.
|Бамба Джонатан
|2
|0
|12.
|Сумаре Бубакари
|2
|0
|13.
|Ботман Свен
|2
|0
|14.
|Сумаоро Адама
|1
|0
|15.
|Пье Жереми
|1
|0
|16.
|Меньян Майк
|1
|0
|17.
|Веа Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|6
|1
|2.
|Илтон Виторино
|3
|2
|3.
|Ферри Жордан
|6
|0
|4.
|Молле Флоран
|4
|1
|5.
|Мендеш Педру II
|5
|0
|6.
|Конгре Даниэль
|4
|0
|7.
|Суке Арно
|4
|0
|8.
|Делор Анди
|4
|0
|9.
|Ле Таллек Дамьен
|2
|1
|10.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|11.
|Ристич Михайло
|3
|0
|12.
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|13.
|Самбья Саломон
|2
|0
|14.
|Коцца Николя
|2
|0
|15.
|Шотар Жорис
|2
|0
|16.
|Омлин Йонас
|0
|1
|17.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|18.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|19.
|Долли Киган
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|3.85% (2)
|21.15% (11)
|11.54% (6)
|23.08% (12)
|11.54% (6)
|28.85% (15)
|Монпелье
|9.43% (5)
|16.98% (9)
|11.32% (6)
|24.53% (13)
|20.75% (11)
|16.98% (9)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +12 =3 -5Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =8 -5Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо
Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье
Последние игры между собой
Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|7.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|40 - 35
|48
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|34 - 47
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 21
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|6.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|7.
|Ренн
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|22 - 16
|24
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Монпелье
Исход игры
Лилль
91.1% (133)
Ничья
6.8% (10)
Монпелье
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.59% (69)
Меньше
52.41% (76)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Лилль
42.5% (62)
1:0 Лилль
24.7% (36)
2:0 Лилль
20.5% (30)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:1 Лилль
2.1% (3)
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