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Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
14' Желтая карточка
Молле Флоран
0:1
21' Гол
Делор Анди
30' Желтая карточка
Андре Бенжамин
43' Желтая карточка
Челик Зеки
81' Желтая карточка
Мандава Рейнилду
1:1
85' Гол
Араужо Луис
90'+8
16
Меньян
Майк
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
22
Веа
Тимоти
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
10
Иконе
Жонатан
17
Йилмаз
Бурак
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Лилль
4-4-2
Монпелье
4-3-3

Ход матча

14'
 
Молле Флоран
21'
0:1
Делор Анди
(Лаборд Гаэтан)
30'
Андре Бенжамин
 
43'
Челик Зеки
 
53'
 
Илтон Виторино
Мендеш Педру II
68'
Дэвид Джонатан
Веа Тимоти
 
68'
Шека
Андре Бенжамин
 
77'
 
Суке Арно
Лаборд Гаэтан
77'
Араужо Луис
Бамба Джонатан
 
77'
Язиджи Юсуф
Иконе Жонатан
 
81'
Мандава Рейнилду
 
85'
Араужо Луис
(Челик Зеки)
1:1
86'
Брадарич Домагой
Мандава Рейнилду
 
87'
 
Шкулетич Петар
Делор Анди
87'
 
Ле Таллек Дамьен
Саванье Тежи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 10 (2) 0.3
2. Дэвид Джонатан 10 0.3
3. Язиджи Юсуф 7 0.21
4. Бамба Джонатан 6 0.18
5. Иконе Жонатан 4 (1) 0.12
6. Араужо Луис 4 0.12
7. Фонте Жозе 3 0.09
8. Веа Тимоти 3 0.09
9. Челик Зеки 2 0.06
10. Шека 1 0.03
11. Саншеш Ренату 1 0.03
12. Брадарич Домагой 1 0.03
13. Андре Бенжамин 0 0
14. Лихаджи Исаак 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 12 0.36
2. Лаборд Гаэтан 12 0.36
3. Мавидиди Стефи 9 0.27
4. Саванье Тежи 5 (2) 0.15
5. Молле Флоран 3 0.09
6. Вахи Элю 3 0.09
7. Конгре Даниэль 2 0.06
8. Шкулетич Петар 2 0.06
9. Мендеш Педру II 2 0.06
10. Самбья Саломон 1 0.03
11. Суке Арно 1 0.03
12. Ойонго Амбруаз 1 0.03
13. Ферри Жордан 0 0
14. Ристич Михайло 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Андре Бенжамин 8 0
2. Фонте Жозе 6 0
3. Челик Зеки 6 0
4. Йилмаз Бурак 5 0
5. Шека 5 0
6. Джало Тьягу 3 1
7. Араужо Луис 4 0
8. Брадарич Домагой 4 0
9. Мандава Рейнилду 2 1
10. Саншеш Ренату 3 0
11. Бамба Джонатан 2 0
12. Сумаре Бубакари 2 0
13. Ботман Свен 2 0
14. Сумаоро Адама 1 0
15. Пье Жереми 1 0
16. Меньян Майк 1 0
17. Веа Тимоти 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 6 1
2. Илтон Виторино 3 2
3. Ферри Жордан 6 0
4. Молле Флоран 4 1
5. Мендеш Педру II 5 0
6. Конгре Даниэль 4 0
7. Суке Арно 4 0
8. Делор Анди 4 0
9. Ле Таллек Дамьен 2 1
10. Лаборд Гаэтан 3 0
11. Ристич Михайло 3 0
12. Мавидиди Стефи 3 0
13. Самбья Саломон 2 0
14. Коцца Николя 2 0
15. Шотар Жорис 2 0
16. Омлин Йонас 0 1
17. Юн Ил-Лок 1 0
18. Ойонго Амбруаз 1 0
19. Долли Киган 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 3.85% (2) 21.15% (11) 11.54% (6) 23.08% (12) 11.54% (6) 28.85% (15)
 Монпелье 9.43% (5) 16.98% (9) 11.32% (6) 24.53% (13) 20.75% (11) 16.98% (9)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль
Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль Лилль 2:0 Марсель Лилль 1:1 Страсбург Аякс 2:1 Лилль Лорьян 1:4 Лилль Лилль 1:2 Аякс Лилль 0:0 Брест Дижон 0:1 Лилль Нант 0:2 Лилль Бордо 0:3 Лилль Лилль 1:0 Дижон Ренн 0:1 Лилль Лилль 2:1 Реймс Ним 0:1 Лилль Лилль 1:2 Анже
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо
Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье Монпелье 2:3 Монако Монпелье 1:1 Нант Марсель 3:1 Монпелье Монпелье 2:3 Лилль Брест 2:2 Монпелье

Последние игры между собой

Лилль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1
Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Монпелье 2:1 Лилль Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
7. Ренн Заявка 32 13 9 10 40 - 35 48
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 32 11 8 13 34 - 47 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 15 5 3 7 16 - 21 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
6. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
7. Ренн Заявка 16 6 6 4 22 - 16 24
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Лилль 91.1% (133)
X 6.8% (10)
Монпелье 2.1% (3)
-2
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Лиль конечно же фаворит в этом матче, но травма лидера команды Дэвида и хорошая атака Монпелье не дает... Ещё
Ночной охотник #
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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Монпелье

Исход игры
Лилль
91.1% (133)
Ничья
6.8% (10)
Монпелье
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.59% (69)
Меньше
52.41% (76)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Лилль
42.5% (62)
1:0 Лилль
24.7% (36)
2:0 Лилль
20.5% (30)
1:1 Ничья
5.5% (8)
3:1 Лилль
2.1% (3)
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