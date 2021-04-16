Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Удар от ворот произведет Монпелье

47' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Веа Тимоти не смог попасть в створ ударом издали

47' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лилль имеет хороший шанс забить.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

43' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Удар от ворот произведет Лилль

40' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

40' Отличные скиллы показывает Мавидиди Стефи , обводя своих соперников

38' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Монпелье

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

34' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ристич Михайло из команды Монпелье

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Андре Бенжамин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

26' Удар от ворот произведет Монпелье

25' Мандава Рейнилду не смог попасть в створ ударом издали

23' Мавидиди Стефи из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Монпелье имеет хороший шанс забить.

21' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Монпелье

15' Лилль имеет хороший шанс забить.

14' Молле Флоран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

12' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

7' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ристич Михайло из команды Монпелье

7' Отличные скиллы показывает Челик Зеки , обводя своих соперников

5' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

5' Фонте Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Монпелье

4' Как он промахнулся? Йилмаз Бурак имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один на один с голкипером...

4' Удар от ворот произведет Лилль

4' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' После штрафного удара,который нанес Саванье Тежи мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

2' Делор Анди из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Монпелье начинает с центра поля