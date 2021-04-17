Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Амаду Ибрагим получил желтую карточку от судьи

47' Г О О О О Л - Докю Жереми изменил счет на табло!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Плохо сыграл Гомис Альфред - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

42' Анже имеет хороший шанс забить.

41' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

38' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Агер Наиф получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Анже

35' Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали

33' Хорошую попытку сделал Баокен Стефан . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Анже имеет хороший шанс забить.

30' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

29' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

29' Терье Мартен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

29' Ренн имеет хороший шанс забить.

29' Удар от ворот произведет Ренн

28' Дьони Луа не смог попасть в створ ударом издали

27' Ренн имеет хороший шанс забить.

26' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Анже

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Анже

21' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Докю Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Докю Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Анже

17' Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали

16' Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

16' Ренн имеет хороший шанс забить.

14' Ренн имеет хороший шанс забить.

13' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Удар от ворот произведет Ренн

13' Амаду Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали

11' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

11' Анже имеет хороший шанс забить.

10' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардони Поль из команды Анже

9' Ренн имеет хороший шанс забить.

7' Ренн имеет хороший шанс забить.

5' Ренн имеет хороший шанс забить.

5' Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

4' Ренн имеет хороший шанс забить.

3' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Н'Зонзи Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Ренн имеет хороший шанс забить.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля