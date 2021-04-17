Анже
0:3
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Ренн
0:1
45' ГолДокю Жереми
45' Желтая карточкаАмаду Ибрагим
0:2
63' ГолТерье Мартен
65' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
0:3
90' ГолГирасси Серу
24
Томас
Ромен
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Бома КевинЗащитник
-
37 Фалоу УссамаЗащитник
- Защитник
-
22 Тиуб СадаПолузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Фортюн ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
45'
0:1
45'
63'
0:2
65'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|6
|0.18
|2.
|Фюльжини Анжело
|5 (1)
|0.15
|3.
|Дьони Луа
|4 (1)
|0.12
|4.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.09
|5.
|Капелле Пьеррик
|3
|0.09
|6.
|Мангани Томас
|3 (3)
|0.09
|7.
|Томас Ромен
|3
|0.09
|8.
|Лаж Матиас
|3
|0.09
|9.
|Кабо Джимми
|1
|0.03
|10.
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|11.
|Кулибали Лассана
|1
|0.03
|12.
|Буфаль Софьян
|1
|0.03
|13.
|Думбия Сулейман
|0
|0
|14.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|15.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|8 (1)
|0.24
|2.
|Терье Мартен
|7 (1)
|0.21
|3.
|Буриго Бенжамен
|5
|0.15
|4.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0.12
|5.
|Эну Адриен
|4
|0.12
|6.
|Гренье Клеман
|3 (1)
|0.09
|7.
|Агер Наиф
|3
|0.09
|8.
|Докю Жереми
|2
|0.06
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.03
|10.
|Рафинья Диас
|1
|0.03
|11.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.03
|12.
|Траоре Амари
|1
|0.03
|13.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.03
|14.
|Ньянг М'Байе
|1
|0.03
|15.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|16.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|17.
|Мауасса Фет
|0
|0
|18.
|Далберт Эстеван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Сулейман
|8
|0
|2.
|Амаду Ибрагим
|6
|0
|3.
|Томас Ромен
|3
|1
|4.
|Баокен Стефан
|4
|0
|5.
|Фюльжини Анжело
|4
|0
|6.
|Кулибали Лассана
|4
|0
|7.
|Мангани Томас
|3
|0
|8.
|Траоре Исмаэль
|3
|0
|9.
|Буфаль Софьян
|3
|0
|10.
|Лаж Матиас
|3
|0
|11.
|Павлович Матео
|2
|0
|12.
|Манко Венсан
|2
|0
|13.
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|14.
|Капелле Пьеррик
|2
|0
|15.
|Дьони Луа
|2
|0
|16.
|Кабо Джимми
|1
|0
|17.
|Сантамария Батист
|1
|0
|18.
|Бернардони Поль
|1
|0
|19.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|20.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|21.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|7
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|7
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|7
|0
|4.
|Камавинга Эдуардо
|5
|0
|5.
|Терье Мартен
|3
|1
|6.
|Тэт Флавьен
|4
|0
|7.
|Траоре Амари
|4
|0
|8.
|Агер Наиф
|4
|0
|9.
|Мауасса Фет
|4
|0
|10.
|Гренье Клеман
|3
|0
|11.
|Мартин Йонас
|3
|0
|12.
|Гирасси Серу
|3
|0
|13.
|Докю Жереми
|1
|1
|14.
|Сален Ромен
|2
|0
|15.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|16.
|Трюффер Адриен
|2
|0
|17.
|Боэ Саша
|0
|1
|18.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|19.
|Гомис Альфред
|1
|0
|20.
|Эну Адриен
|1
|0
|21.
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|22.
|Соппи Брэндон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|17.65% (6)
|Ренн
|7.14% (3)
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже
Ренн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|7.
|Марсель
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 39
|49
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 58
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 18
|28
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|15 - 31
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Анже 0:3 Ренн
Исход игры
Анже
11.2% (16)
Ничья
40.6% (58)
Ренн
48.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
1:2 Ренн
26.6% (38)
0:1 Ренн
19.6% (28)
2:1 Анже
5.6% (8)
1:0 Анже
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Ренн
1.4% (2)
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