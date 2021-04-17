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Анже
0:3
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
45' Гол
Докю Жереми
45' Желтая карточка
Амаду Ибрагим
0:2
63' Гол
Терье Мартен
65' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
0:3
90' Гол
Гирасси Серу
90'+5
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
15
Капелле
Пьеррик
5
Мангани
Томас
18
Амаду
Ибрагим
21
Чо
Мохамед-Али
23
Бобишон
Антонен
9
Дьони
Луа
19
Баокен
Стефан
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
20
Тэт
Флавьен
18
Докю
Жереми
7
Терье
Мартен
14
Буриго
Бенжамен
Анже
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

45'
0:1
Докю Жереми
(Терье Мартен)
45'
Амаду Ибрагим
 
63'
0:2
Терье Мартен
(Тэт Флавьен)
64'
 
Гирасси Серу
Терье Мартен
65'
Траоре Исмаэль
 
66'
Тиуб Сада
Чо Мохамед-Али
 
66'
Таиби Ванисс
Бобишон Антонен
 
76'
Фатар Ноа
Дьони Луа
 
76'
Ульд Халед Зинедин
Амаду Ибрагим
 
77'
 
Гренье Клеман
Камавинга Эдуардо
77'
 
Далберт Эстеван
Трюффер Адриен
83'
Фортюн Яссин
Баокен Стефан
 
90'
0:3
Гирасси Серу
(Далберт Эстеван)
90'
 
Дель Кастильо Ромен
Буриго Бенжамен

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 6 0.18
2. Фюльжини Анжело 5 (1) 0.15
3. Дьони Луа 4 (1) 0.12
4. Траоре Исмаэль 3 0.09
5. Капелле Пьеррик 3 0.09
6. Мангани Томас 3 (3) 0.09
7. Томас Ромен 3 0.09
8. Лаж Матиас 3 0.09
9. Кабо Джимми 1 0.03
10. Тиуб Сада 1 0.03
11. Кулибали Лассана 1 0.03
12. Буфаль Софьян 1 0.03
13. Думбия Сулейман 0 0
14. Бобишон Антонен 0 0
15. Аит-Нури Раян 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 8 (1) 0.24
2. Терье Мартен 7 (1) 0.21
3. Буриго Бенжамен 5 0.15
4. Да Сильва Дамьен 4 0.12
5. Эну Адриен 4 0.12
6. Гренье Клеман 3 (1) 0.09
7. Агер Наиф 3 0.09
8. Докю Жереми 2 0.06
9. Трюффер Адриен 1 0.03
10. Рафинья Диас 1 0.03
11. Н'Зонзи Стивен 1 0.03
12. Траоре Амари 1 0.03
13. Камавинга Эдуардо 1 0.03
14. Ньянг М'Байе 1 0.03
15. Дель Кастильо Ромен 0 0
16. Тэт Флавьен 0 0
17. Мауасса Фет 0 0
18. Далберт Эстеван 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Думбия Сулейман 8 0
2. Амаду Ибрагим 6 0
3. Томас Ромен 3 1
4. Баокен Стефан 4 0
5. Фюльжини Анжело 4 0
6. Кулибали Лассана 4 0
7. Мангани Томас 3 0
8. Траоре Исмаэль 3 0
9. Буфаль Софьян 3 0
10. Лаж Матиас 3 0
11. Павлович Матео 2 0
12. Манко Венсан 2 0
13. Бамба Абдулайе 2 0
14. Капелле Пьеррик 2 0
15. Дьони Луа 2 0
16. Кабо Джимми 1 0
17. Сантамария Батист 1 0
18. Бернардони Поль 1 0
19. Эбосс Энсо 1 0
20. Эль-Мелали Фарид 1 0
21. Чо Мохамед-Али 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 7 0
2. Да Сильва Дамьен 7 0
3. Буриго Бенжамен 7 0
4. Камавинга Эдуардо 5 0
5. Терье Мартен 3 1
6. Тэт Флавьен 4 0
7. Траоре Амари 4 0
8. Агер Наиф 4 0
9. Мауасса Фет 4 0
10. Гренье Клеман 3 0
11. Мартин Йонас 3 0
12. Гирасси Серу 3 0
13. Докю Жереми 1 1
14. Сален Ромен 2 0
15. Далберт Эстеван 2 0
16. Трюффер Адриен 2 0
17. Боэ Саша 0 1
18. Ругани Даниэле 1 0
19. Гомис Альфред 1 0
20. Эну Адриен 1 0
21. Ньямси Жерзино 1 0
22. Соппи Брэндон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6) 17.65% (6) 2.94% (1) 17.65% (6)
 Ренн 7.14% (3) 19.05% (8) 14.29% (6) 11.9% (5) 19.05% (8) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже
Анже 0:1 Сент-Этьен Анже 5:0 Клуб Франсискайн Метц 0:1 Анже Анже 2:2 Ланс Страсбург 0:0 Анже Анже 1:3 Нант Анже 2:1 Ренн Ницца 3:0 Анже Реймс 0:0 Анже Анже 3:1 Ним Бордо 2:1 Анже Анже 0:1 ПСЖ Монако 3:0 Анже Лилль 1:2 Анже Анже 2:1 Марсель Нант 1:1 Анже
Ренн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург
Марсель 1:0 Ренн Лион 1:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Монпелье 2:1 Ренн Ренн 0:2 Сент-Этьен Анже 2:1 Ренн Ланс 0:0 Ренн Ренн 1:1 Лорьян Ренн 0:1 Лилль Брест 1:2 Ренн Ренн 2:2 Лион Нант 0:0 Ренн Ренн 1:0 Метц Лорьян 0:3 Ренн Ренн 2:1 Марсель Ницца 0:1 Ренн

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Ренн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Анже 2:1 Ренн Кубок Ренн 1:2 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Товарищеские матчи Анже 4:5 Ренн Кубок
Ренн 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1 Анже 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
7. Марсель Заявка 32 13 10 9 43 - 39 49
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 32 8 8 16 38 - 58 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 16 8 4 4 25 - 18 28
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
6. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
7. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 16 1 6 9 15 - 31 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Анже: 35%, Ренн: 65%.
  • 48'
    Ренн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    48'
    Амаду Ибрагим получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Амаду Ибрагим из команды Анже поставил подножку. Пострадал Терье Мартен
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 47'
    Терье Мартен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Докю Жереми изменил счет на табло!
  • 47'
    Докю Жереми из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Терье Мартен это был.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 36%, Ренн: 64%.
  • 44'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    44'
    Баокен Стефан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Гомис Альфред пострадал.
  • 44'
    Плохо сыграл Гомис Альфред - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 44'
    Бобишон Антонен из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 43'
    Анже контролирует мяч.
  • 42'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Амаду Ибрагим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Дьони Луа из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 40'
    Анже контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 35%, Ренн: 65%.
  • Офсайд
    39'
    Дьони Луа из команды Анже в офсайде
  • 39'
    Анже контролирует мяч.
  • 39'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Адриен Трюффер из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    38'
    Агер Наиф возвращается на поле.
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 37'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Агер Наиф получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 35%, Ренн: 65%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 35'
    Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 35'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 33'
    Дьони Луа из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • Офсайд
    32'
    Докю Жереми из команды Ренн в офсайде
  • 32'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 31'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • Фол, нарушение
    30'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Дьони Луа заработал фол
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 37%, Ренн: 63%.
  • 29'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 29'
    Терье Мартен из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 29'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 28'
    Дьони Луа не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    27'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Чо Мохамед-Али
  • 27'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Ренн контролирует мяч.
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Агер Наиф из команды Ренн играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 36%, Ренн: 64%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 24'
    Н'Зонзи Стивен делает длинную передачу вперед
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    23'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 22'
    Анже контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Анже
  • Фол, нарушение
    21'
    Амаду Ибрагим наказан за толчок Терье Мартен
  • 21'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Докю Жереми возвращается на поле.
  • 21'
    Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    20'
    Ох, нехорошо это выглядит. Докю Жереми получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 31%, Ренн: 69%.
  • Травма, повреждение
    19'
    Докю Жереми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 17'
    Камавинга Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали
  • 17'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Ренн контролирует мяч.
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 34%, Ренн: 66%.
  • 14'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • 13'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Н'Зонзи Стивен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 13'
    Амаду Ибрагим не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Анже пытается что-то создать.
  • 12'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 10'
    Адриен Трюффер из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 32%, Ренн: 68%.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 9'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардони Поль из команды Анже.
  • 9'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Адриен Трюффер из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Баокен Стефан пострадал.
  • 7'
    Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 7'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 7'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    7'
    Чо Мохамед-Али наказан за толчок Агер Наиф
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 6'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Докю Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 12%, Ренн: 88%.
  • 5'
    Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • Угловой
    4'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
  • 4'
    Докю Жереми из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 3'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Н'Зонзи Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Дьони Луа из команды Анже поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 2'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Анже 11.2% (16)
X 40.6% (58)
Ренн 48.3% (69)
Все прогнозы
2.18 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Анже 0:3 Ренн

Исход игры
Анже
11.2% (16)
Ничья
40.6% (58)
Ренн
48.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
35.21% (50)
Меньше
64.79% (92)
Обе команды забьют
Да
70.42% (100)
Нет
29.58% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35% (50)
1:2 Ренн
26.6% (38)
0:1 Ренн
19.6% (28)
2:1 Анже
5.6% (8)
1:0 Анже
4.9% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:2 Ренн
1.4% (2)
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