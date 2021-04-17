0:1
19' ГолМоффи Теремас
39' Желтая карточкаБалерди Леонардо
1:1
53' ГолПайе Димитри
2:1
56' ГолЛирола Поль
2:2
70' ГолМоффи Теремас
3:2
90' ГолЛирола Поль
29
Лирола
Поль
32
Перрен
Люка
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
14
Эрго
Жером
19
Висса
Йоан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бертелли УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Нагатомо ЮтоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
39'
53'
1:1
56'
2:1
65'
70'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|8
|0.24
|2.
|Пайе Димитри
|5
|0.15
|3.
|Бенедетто Дарио
|4 (1)
|0.12
|4.
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|0.12
|5.
|Жермен Валер
|3
|0.09
|6.
|Альваро Гонсалес II
|2
|0.06
|7.
|Сансон Морган
|2
|0.06
|8.
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.06
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.06
|10.
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|11.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|12.
|Гуйе Пап
|2
|0.06
|13.
|Лирола Поль
|2
|0.06
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0.06
|15.
|Ронжье Валентин
|1
|0.03
|16.
|Амави Жордан
|1
|0.03
|17.
|Перрен Люка
|1
|0.03
|18.
|Энрике Луис III
|0
|0
|19.
|Камара Бубакар
|0
|0
|20.
|Нагатомо Юто
|0
|0
|21.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моффи Теремас
|11 (1)
|0.33
|2.
|Висса Йоан
|7 (2)
|0.21
|3.
|Амель Пьер-Ив
|4 (1)
|0.12
|4.
|Грбич Адриан
|4 (3)
|0.12
|5.
|Лорьенте Арман
|3
|0.09
|6.
|Абергель Лоран
|3
|0.09
|7.
|Буасгар Кентен
|2
|0.06
|8.
|Гравильон Эндрю
|1
|0.03
|9.
|Монкондю Томас
|1
|0.03
|10.
|Эрго Жером
|1
|0.03
|11.
|Чалоба Трево
|1
|0.03
|12.
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|13.
|Делаплас Жонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|12
|0
|2.
|Гуйе Пап
|9
|1
|3.
|Чалета-Цар Дуе
|8
|1
|4.
|Сакаи Хироки
|6
|1
|5.
|Балерди Леонардо
|5
|1
|6.
|Пайе Димитри
|3
|2
|7.
|Ронжье Валентин
|6
|0
|8.
|Камара Бубакар
|6
|0
|9.
|Бенедетто Дарио
|2
|2
|10.
|Амави Жордан
|3
|1
|11.
|Товен Флорьян
|4
|0
|12.
|Хауи Саиф-Эдин
|4
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|3
|0
|14.
|Нагатомо Юто
|2
|0
|15.
|Стротман Кевин
|2
|0
|16.
|Сансон Морган
|2
|0
|17.
|Манданда Стив
|1
|0
|18.
|Жермен Валер
|1
|0
|19.
|Лопес Максим
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|21.
|Лирола Поль
|1
|0
|22.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лемуан Фабьен
|6
|0
|2.
|Абергель Лоран
|5
|0
|3.
|Лапорт Жульен
|5
|0
|4.
|Чалоба Трево
|5
|0
|5.
|Буасгар Кентен
|5
|0
|6.
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|7.
|Гравильон Эндрю
|3
|1
|8.
|Монкондю Томас
|4
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|4
|0
|10.
|Лорьенте Арман
|4
|0
|11.
|Мендес Убулан
|3
|0
|12.
|Делаплас Жонатан
|1
|1
|13.
|Висса Йоан
|2
|0
|14.
|Морель Жереми
|1
|0
|15.
|Дрейер Маттье
|1
|0
|16.
|Нарди Поль
|1
|0
|17.
|Грбич Адриан
|1
|0
|18.
|Диарра Стефан
|1
|0
|19.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|20.
|Этьен Йоанн
|1
|0
|21.
|Моффи Теремас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|13.33% (6)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|15.56% (7)
|8.89% (4)
|26.67% (12)
|Лорьян
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +6 =6 -8Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца
Последние игры между собой
Марсель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лорьян: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Марсель 3:5 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Марсель Лига 1 Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|33
|20
|10
|3
|54 - 20
|70
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|71 - 23
|66
|3.
|Монако
|Заявка
|32
|20
|5
|7
|67 - 38
|65
|4.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|10
|4
|63 - 31
|64
|5.
|Ланс
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 44
|52
|6.
|Марсель
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|46 - 41
|52
|7.
|Ренн
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|43 - 35
|51
|8.
|Монпелье
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|53 - 54
|47
|9.
|Ницца
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|41 - 42
|43
|10.
|Метц
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|36 - 38
|42
|11.
|Анже
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|34 - 50
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|38 - 38
|40
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|36 - 47
|39
|14.
|Бордо
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|35 - 45
|36
|15.
|Страсбург
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|41 - 50
|36
|16.
|Брест
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|44 - 55
|36
|17.
|Лорьян
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|40 - 61
|32
|18.
|Ним
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|31 - 59
|30
|19.
|Нант
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|32 - 49
|28
|20.
|Дижон
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|20 - 56
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|39 - 17
|38
|2.
|Лион
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 16
|33
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|26 - 11
|33
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|35 - 11
|31
|5.
|Марсель
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 20
|31
|6.
|Брест
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 26
|27
|7.
|Монпелье
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|33 - 33
|24
|8.
|Ланс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 22
|24
|9.
|Ренн
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|18 - 19
|24
|10.
|Лорьян
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 27
|23
|11.
|Метц
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 19
|19
|12.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|14 - 15
|19
|13.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|15 - 18
|19
|14.
|Ницца
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 25
|18
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|18 - 26
|18
|16.
|Анже
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|16 - 24
|18
|17.
|Страсбург
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 23
|16
|18.
|Нант
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 25
|14
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|17 - 31
|12
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|5 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|28 - 9
|37
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|36 - 12
|35
|3.
|Лион
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|29 - 15
|31
|4.
|Ланс
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|25 - 22
|28
|5.
|Ренн
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 16
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|28 - 21
|27
|7.
|Ницца
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 17
|25
|8.
|Анже
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 26
|23
|9.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|10.
|Монпелье
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|20 - 21
|23
|11.
|Реймс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 23
|21
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|13.
|Марсель
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 21
|21
|14.
|Страсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|24 - 27
|20
|15.
|Ним
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 28
|18
|16.
|Бордо
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 27
|17
|17.
|Нант
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 24
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|17 - 34
|9
|19.
|Брест
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 29
|9
|20.
|Дижон
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|15 - 34
|9
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Прогнозы на матч Марсель 3:2 Лорьян
Исход игры
Марсель
97.2% (138)
Ничья
2.1% (3)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.77% (73)
Меньше
48.23% (68)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43% (61)
2:0 Марсель
27.5% (39)
1:0 Марсель
18.3% (26)
3:1 Марсель
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:0 Марсель
1.4% (2)
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