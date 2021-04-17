Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Марсель вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Лирола Поль из команды Марсель сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

94' Марсель делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

93' Балерди Леонардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Г О О О О Л - Лирола Поль изменил счет на табло!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Удар от ворот произведет Марсель

86' Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали

85' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

85' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Моффи Теремас получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Лапорт Жульен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Марсель

78' Висса Йоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Гравильон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Хорошую попытку сделал Висса Йоан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

75' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Г О О О О Л - Моффи Теремас изменил счет на табло!

70' ШАНС! Моффи Теремас вышел один на один с голкипером...

69' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Удар от ворот произведет Лорьян

68' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

65' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Луис Энрике из команды Марсель в офсайде

63' ШАНС! Пайе Димитри вышел один на один с голкипером...

63' Марсель имеет хороший шанс забить.

63' Удар от ворот произведет Лорьян

62' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Марсель пробьет пенальти!

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Матч возобновлен

60' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

59' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Лирола Поль изменил счет на табло!

56' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Г О О О О Л - Пайе Димитри классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

53' Висса Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Эрго Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Луис Энрике из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

49' Дрейер Маттье взял и забрал мяч на выходе

47' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Эрго Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Луис Энрике