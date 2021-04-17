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Марсель
3:2
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
0:1
19' Гол
Моффи Теремас
39' Желтая карточка
Балерди Леонардо
1:1
53' Гол
Пайе Димитри
2:1
56' Гол
Лирола Поль
2:2
70' Гол
Моффи Теремас
3:2
90' Гол
Лирола Поль
90'+5
30
Манданда
Стив
29
Лирола
Поль
32
Перрен
Люка
5
Балерди
Леонардо
2
Сакаи
Хироки
26
Товен
Флорьян
17
Кюизанс
Микаэль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
19
Милик
Аркадиуш
1
Дрейер
Маттье
14
Эрго
Жером
2
Гравильон
Эндрю
15
Лапорт
Жульен
8
Чалоба
Трево
25
Ле
Гофф
Венсан
19
Висса
Йоан
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Марсель
5-3-2
Лорьян
5-4-1

Ход матча

19'
0:1
Моффи Теремас
(Висса Йоан)
39'
Балерди Леонардо
 
46'
Энрике Луис III
Перрен Люка
 
46'
 
Монкондю Томас
Лемуан Фабьен
53'
Пайе Димитри
(Милик Аркадиуш)
1:1
56'
Лирола Поль
(Товен Флорьян)
2:1
65'
 
Ле Фе Энцо
Эрго Жером
70'
2:2
Моффи Теремас
(Висса Йоан)
76'
Хауи Саиф-Эдин
Кюизанс Микаэль
 
81'
 
Буасгар Кентен
Висса Йоан
83'
 
Грбич Адриан
Моффи Теремас
90'
Лирола Поль
(Пайе Димитри)
3:2
90'
Нагатомо Юто
Пайе Димитри
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 8 0.24
2. Пайе Димитри 5 0.15
3. Бенедетто Дарио 4 (1) 0.12
4. Милик Аркадиуш 4 (1) 0.12
5. Жермен Валер 3 0.09
6. Альваро Гонсалес II 2 0.06
7. Сансон Морган 2 0.06
8. Хауи Саиф-Эдин 2 0.06
9. Чалета-Цар Дуе 2 0.06
10. Радоньич Неманья 2 0.06
11. Кюизанс Микаэль 2 0.06
12. Гуйе Пап 2 0.06
13. Лирола Поль 2 0.06
14. Балерди Леонардо 2 0.06
15. Ронжье Валентин 1 0.03
16. Амави Жордан 1 0.03
17. Перрен Люка 1 0.03
18. Энрике Луис III 0 0
19. Камара Бубакар 0 0
20. Нагатомо Юто 0 0
21. Сакаи Хироки 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моффи Теремас 11 (1) 0.33
2. Висса Йоан 7 (2) 0.21
3. Амель Пьер-Ив 4 (1) 0.12
4. Грбич Адриан 4 (3) 0.12
5. Лорьенте Арман 3 0.09
6. Абергель Лоран 3 0.09
7. Буасгар Кентен 2 0.06
8. Гравильон Эндрю 1 0.03
9. Монкондю Томас 1 0.03
10. Эрго Жером 1 0.03
11. Чалоба Трево 1 0.03
12. Ле Фе Энцо 0 0
13. Делаплас Жонатан 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 12 0
2. Гуйе Пап 9 1
3. Чалета-Цар Дуе 8 1
4. Сакаи Хироки 6 1
5. Балерди Леонардо 5 1
6. Пайе Димитри 3 2
7. Ронжье Валентин 6 0
8. Камара Бубакар 6 0
9. Бенедетто Дарио 2 2
10. Амави Жордан 3 1
11. Товен Флорьян 4 0
12. Хауи Саиф-Эдин 4 0
13. Кюизанс Микаэль 3 0
14. Нагатомо Юто 2 0
15. Стротман Кевин 2 0
16. Сансон Морган 2 0
17. Манданда Стив 1 0
18. Жермен Валер 1 0
19. Лопес Максим 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
21. Лирола Поль 1 0
22. Перрен Люка 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Лемуан Фабьен 6 0
2. Абергель Лоран 5 0
3. Лапорт Жульен 5 0
4. Чалоба Трево 5 0
5. Буасгар Кентен 5 0
6. Ле Фе Энцо 5 0
7. Гравильон Эндрю 3 1
8. Монкондю Томас 4 0
9. Амель Пьер-Ив 4 0
10. Лорьенте Арман 4 0
11. Мендес Убулан 3 0
12. Делаплас Жонатан 1 1
13. Висса Йоан 2 0
14. Морель Жереми 1 0
15. Дрейер Маттье 1 0
16. Нарди Поль 1 0
17. Грбич Адриан 1 0
18. Диарра Стефан 1 0
19. Уоджа Франклин 1 0
20. Этьен Йоанн 1 0
21. Моффи Теремас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 13.33% (6) 8.89% (4) 26.67% (12) 15.56% (7) 8.89% (4) 26.67% (12)
 Лорьян 10.53% (4) 15.79% (6) 10.53% (4) 13.16% (5) 21.05% (8) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Монпелье 3:3 Марсель Марсель 2:0 Дижон Ницца 3:0 Марсель Марсель 3:1 Брест
Марсель 1:0 Ренн Кане-Руссийон 2:1 Марсель Лилль 2:0 Марсель Марсель 1:1 Лион Нант 1:1 Марсель Марсель 3:2 Ницца Бордо 0:0 Марсель Осер 0:2 Марсель Марсель 0:2 ПСЖ Ланс 2:2 Марсель Монако 3:1 Марсель Марсель 0:1 Ланс Марсель 1:2 Ним ПСЖ 2:1 Марсель Дижон 0:0 Марсель Марсель 3:1 Монпелье
Лорьян Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца
Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Сент-Этьен Ним 1:0 Лорьян Лорьян 1:4 Лилль Монако 2:2 Лорьян Лорьян 2:1 Париж Лорьян 1:0 Реймс Ренн 1:1 Лорьян Лорьян 3:2 ПСЖ Лорьян 3:2 Дижон Бордо 2:1 Лорьян Лорьян 2:5 Монако Ницца 2:2 Лорьян Лорьян 0:3 Ренн ПСЖ 2:0 Лорьян

Последние игры между собой

Марсель: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Лорьян: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Лорьян 1:4 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Марсель 3:5 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:2 Марсель Лига 1 Лорьян 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Лорьян Лига 1 Марсель 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 33 20 10 3 54 - 20 70
2. ПСЖ Заявка 32 21 3 8 71 - 23 66
3. Монако Заявка 32 20 5 7 67 - 38 65
4. Лион Заявка 32 18 10 4 63 - 31 64
5. Ланс Заявка 32 14 10 8 51 - 44 52
6. Марсель Заявка 33 14 10 9 46 - 41 52
7. Ренн Заявка 33 14 9 10 43 - 35 51
8. Монпелье Заявка 33 12 11 10 53 - 54 47
9. Ницца Заявка 32 12 7 13 41 - 42 43
10. Метц Заявка 32 11 9 12 36 - 38 42
11. Анже Заявка 33 11 8 14 34 - 50 41
12. Реймс Заявка 32 9 13 10 38 - 38 40
13. Сент-Этьен Заявка 32 10 9 13 36 - 47 39
14. Бордо Заявка 32 10 6 16 35 - 45 36
15. Страсбург Заявка 32 10 6 16 41 - 50 36
16. Брест Заявка 32 10 6 16 44 - 55 36
17. Лорьян Заявка 33 8 8 17 40 - 61 32
18. Ним Заявка 32 8 6 18 31 - 59 30
19. Нант Заявка 32 5 13 14 32 - 49 28
20. Дижон Заявка 32 2 9 21 20 - 56 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако Заявка 17 11 5 1 39 - 17 38
2. Лион Заявка 16 10 3 3 34 - 16 33
3. Лилль Заявка 17 9 6 2 26 - 11 33
4. ПСЖ Заявка 16 10 1 5 35 - 11 31
5. Марсель Заявка 17 9 4 4 28 - 20 31
6. Брест Заявка 16 8 3 5 30 - 26 27
7. Монпелье Заявка 17 7 3 7 33 - 33 24
8. Ланс Заявка 16 6 6 4 26 - 22 24
9. Ренн Заявка 16 7 3 6 18 - 19 24
10. Лорьян Заявка 16 7 2 7 23 - 27 23
11. Метц Заявка 16 5 4 7 17 - 19 19
12. Реймс Заявка 15 4 7 4 14 - 15 19
13. Бордо Заявка 16 5 4 7 15 - 18 19
14. Ницца Заявка 16 5 3 8 19 - 25 18
15. Сент-Этьен Заявка 16 4 6 6 18 - 26 18
16. Анже Заявка 16 5 3 8 16 - 24 18
17. Страсбург Заявка 16 4 4 8 17 - 23 16
18. Нант Заявка 16 2 8 6 16 - 25 14
19. Ним Заявка 16 3 3 10 17 - 31 12
20. Дижон Заявка 16 0 6 10 5 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 16 11 4 1 28 - 9 37
2. ПСЖ Заявка 16 11 2 3 36 - 12 35
3. Лион Заявка 16 8 7 1 29 - 15 31
4. Ланс Заявка 16 8 4 4 25 - 22 28
5. Ренн Заявка 17 7 6 4 25 - 16 27
6. Монако Заявка 15 9 0 6 28 - 21 27
7. Ницца Заявка 16 7 4 5 22 - 17 25
8. Анже Заявка 17 6 5 6 18 - 26 23
9. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
10. Монпелье Заявка 16 5 8 3 20 - 21 23
11. Реймс Заявка 17 5 6 6 24 - 23 21
12. Сент-Этьен Заявка 16 6 3 7 18 - 21 21
13. Марсель Заявка 16 5 6 5 18 - 21 21
14. Страсбург Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
15. Ним Заявка 16 5 3 8 14 - 28 18
16. Бордо Заявка 16 5 2 9 20 - 27 17
17. Нант Заявка 16 3 5 8 16 - 24 14
18. Лорьян Заявка 17 1 6 10 17 - 34 9
19. Брест Заявка 16 2 3 11 14 - 29 9
20. Дижон Заявка 16 2 3 11 15 - 34 9
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Марсель 97.2% (138)
X 2.1% (3)
Лорьян 0.7% (1)
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Прогнозы на матч Марсель 3:2 Лорьян

Исход игры
Марсель
97.2% (138)
Ничья
2.1% (3)
Лорьян
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.77% (73)
Меньше
48.23% (68)
Обе команды забьют
Да
51.77% (73)
Нет
48.23% (68)
Популярный счёт
2:1 Марсель
43% (61)
2:0 Марсель
27.5% (39)
1:0 Марсель
18.3% (26)
3:1 Марсель
5.6% (8)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:0 Марсель
1.4% (2)
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