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  4. Суперлига. Борьба за выживание
Ольборг
2:0
Второй тайм: 65'

Стадион:
Люнгбю
0'
1:0
11' Гол
Андерсен Лукас
33' Желтая карточка
Альманн Якоб
2:0
45' Гол
Ван Веерт Том
45' Желтая карточка
Росс Матиас
65'
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
8
Хебо
Матиас
10
Теллуфсен
Расмус
25
Корнвиг
Эмиль
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
Ольборг
3-4-1-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

11'
Андерсен Лукас
(Ван Веерт Том)
1:0
33'
Альманн Якоб
 
45'
Ван Веерт Том
(Паллесен Кристоффер)
2:0
45'
Росс Матиас
 
46'
 
Кроне Свенн
Йоргенсен Каспер
46'
 
Нильсен Эмиль
Гаммельбю Йенс-Мартин
64'
Marcus Hannesbo
Альманн Якоб
 
64'
Феррейра Педру
Андерсен Лукас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 2 0.33
2. Эррайс Руфо 2 0.33
3. Куск Каспер 1 0.17
4. Андерсен Лукас 1 0.17
5. Фоссум Ивер 1 0.17
6. Росс Матиас 1 0.17
7. Прица Тим 1 0.17
8. Паллесен Кристоффер 0 0
9. Marcus Hannesbo 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хебо Матиас 2 (1) 0.33
2. Нильсен Эмиль 1 0.17
3. Шиембе Кевин 1 0.17
4. Варминг Магнус 1 0.17
5. Ромер Марсель 0 0
6. Торп Виктор 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Росс Матиас 3 0
2. Альманн Якоб 2 0
3. Frederik Boersting 2 0
4. Теландер Расмус 1 0
5. Андерсен Лукас 1 0
6. Гранли Даниэль 1 0
7. Феррейра Педру 1 0
8. Самуэльсен Мартин 1 0
9. Marcus Hannesbo 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
3. Хебо Матиас 1 0
4. Кроне Свенн 1 0
5. Коструп Магнус 1 0
6. Варминг Магнус 1 0
7. Винтер Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Люнгбю 20% (1) 0 0 0 60% (3) 20% (1)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг
Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг
Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Люнгбю 2:2 Ольборг Суперлига Ольборг 0:1 Люнгбю Товарищеские матчи Ольборг 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 2:0 6 3 2 1 11 - 8 39
2. Сённерйюск 5 2 1 2 7 - 7 35
3. Вайле 6 2 3 1 8 - 5 33
4. Оденсе 5 1 2 2 6 - 6 33
5. Люнгбю 0:2 6 1 2 3 5 - 8 25
6. Хорсенс 6 2 2 2 9 - 12 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 2:0 3 3 0 0 8 - 4 37
2. Люнгбю 0:2 3 0 2 1 2 - 3 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Вайле 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Оденсе 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 3 1 1 1 4 - 4 32
2. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 2 0 1 1 3 - 4 29
4. Люнгбю 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
5. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Ольборг 2:0 3 0 2 1 3 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Люнгбю
1.85
4.00
60.64
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Где смотреть матч Ольборг 2:0 Люнгбю онлайн

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