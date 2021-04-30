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Ольборг
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3369
Люнгбю
0'
1:0
11' Гол
Андерсен Лукас
33' Желтая карточка
Альманн Якоб
2:0
45' Гол
Ван Веерт Том
45' Желтая карточка
Росс Матиас
3:0
80' Гол
Прица Тим
4:0
88' Гол
Прица Тим
90'+5
1
Ринне
Якоб
4
Росс
Матиас
26
Теландер
Расмус
31
Гранли
Даниэль
2
Паллесен
Кристоффер
8
Фоссум
Ивер
16
Кристенсен
Магнус
3
Альманн
Якоб
10
Андерсен
Лукас
17
Куск
Каспер
9
Ван
Веерт
Том
1
Миккельсен
Томас
9
Фосгаард
Лассе
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
20
Йоргенсен
Каспер
8
Хебо
Матиас
10
Теллуфсен
Расмус
25
Корнвиг
Эмиль
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
29
Торп
Виктор
19
Варминг
Магнус
Ольборг
3-4-1-2
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

11'
Андерсен Лукас
(Ван Веерт Том)
1:0
33'
Альманн Якоб
 
45'
Ван Веерт Том
(Паллесен Кристоффер)
2:0
45'
Росс Матиас
 
46'
 
Кроне Свенн
Йоргенсен Каспер
46'
 
Нильсен Эмиль
Гаммельбю Йенс-Мартин
64'
Marcus Hannesbo
Альманн Якоб
 
64'
Феррейра Педру
Андерсен Лукас
 
70'
Прица Тим
Ван Веерт Том
 
70'
Frederik Boersting
Росс Матиас
 
72'
 
Коструп Магнус
Корнвиг Эмиль
80'
Прица Тим
(Куск Каспер)
3:0
81'
 
Шайбу Джастин
Варминг Магнус
84'
Самуэльсен Мартин
Куск Каспер
 
88'
Прица Тим
(Самуэльсен Мартин)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 10 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прица Тим 3 0.5
2. Ван Веерт Том 2 0.33
3. Эррайс Руфо 2 0.33
4. Куск Каспер 1 0.17
5. Андерсен Лукас 1 0.17
6. Фоссум Ивер 1 0.17
7. Росс Матиас 1 0.17
8. Паллесен Кристоффер 0 0
9. Самуэльсен Мартин 0 0
10. Marcus Hannesbo 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хебо Матиас 2 (1) 0.33
2. Нильсен Эмиль 1 0.17
3. Шиембе Кевин 1 0.17
4. Варминг Магнус 1 0.17
5. Ромер Марсель 0 0
6. Торп Виктор 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Росс Матиас 3 0
2. Альманн Якоб 2 0
3. Frederik Boersting 2 0
4. Теландер Расмус 1 0
5. Андерсен Лукас 1 0
6. Гранли Даниэль 1 0
7. Феррейра Педру 1 0
8. Самуэльсен Мартин 1 0
9. Marcus Hannesbo 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Ромер Марсель 1 1
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
3. Хебо Матиас 1 0
4. Кроне Свенн 1 0
5. Коструп Магнус 1 0
6. Варминг Магнус 1 0
7. Винтер Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 0 45.45% (5)
 Люнгбю 20% (1) 0 0 0 60% (3) 20% (1)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг
Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг
Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Люнгбю 2:2 Ольборг Суперлига Ольборг 0:1 Люнгбю Товарищеские матчи Ольборг 3:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:0 Ольборг Суперлига Дании
Ольборг 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 6 3 2 1 13 - 8 39
2. Сённерйюск 5 2 1 2 7 - 7 35
3. Вайле 6 2 3 1 8 - 5 33
4. Оденсе 5 1 2 2 6 - 6 33
5. Люнгбю 6 1 2 3 5 - 10 25
6. Хорсенс 6 2 2 2 9 - 12 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 3 0 2 1 2 - 3 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Вайле 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Оденсе 3 1 1 1 3 - 2 4
6. Сённерйюск 2 1 0 1 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 3 1 1 1 4 - 4 32
2. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 2 0 1 1 3 - 4 29
4. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
5. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Ольборг 3 0 2 1 3 - 4 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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