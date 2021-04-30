Ольборг
4:0
Конец матча
Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 3369
Люнгбю
1:0
11' ГолАндерсен Лукас
33' Желтая карточкаАльманн Якоб
2:0
45' ГолВан Веерт Том
45' Желтая карточкаРосс Матиас
3:0
80' ГолПрица Тим
4:0
88' ГолПрица Тим
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Торп ВикторНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Tobias Juul
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
33'
45'
45'
80'
3:0
88'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прица Тим
|3
|0.5
|2.
|Ван Веерт Том
|2
|0.33
|3.
|Эррайс Руфо
|2
|0.33
|4.
|Куск Каспер
|1
|0.17
|5.
|Андерсен Лукас
|1
|0.17
|6.
|Фоссум Ивер
|1
|0.17
|7.
|Росс Матиас
|1
|0.17
|8.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|9.
|Самуэльсен Мартин
|0
|0
|10.
|Marcus Hannesbo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хебо Матиас
|2 (1)
|0.33
|2.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.17
|3.
|Шиембе Кевин
|1
|0.17
|4.
|Варминг Магнус
|1
|0.17
|5.
|Ромер Марсель
|0
|0
|6.
|Торп Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росс Матиас
|3
|0
|2.
|Альманн Якоб
|2
|0
|3.
|Frederik Boersting
|2
|0
|4.
|Теландер Расмус
|1
|0
|5.
|Андерсен Лукас
|1
|0
|6.
|Гранли Даниэль
|1
|0
|7.
|Феррейра Педру
|1
|0
|8.
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|9.
|Marcus Hannesbo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромер Марсель
|1
|1
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|3.
|Хебо Матиас
|1
|0
|4.
|Кроне Свенн
|1
|0
|5.
|Коструп Магнус
|1
|0
|6.
|Варминг Магнус
|1
|0
|7.
|Винтер Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|0
|45.45% (5)
|Люнгбю
|20% (1)
|0
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хорсенс 1:0 Ольборг Ольборг 3:2 Оденсе Вайле 1:1 Ольборг Люнгбю 2:2 Ольборг
Ольборг 3:2 Сённерйюск Ольборг 1:4 Силькеборг Ольборг 0:2 Оденсе Вайле 0:2 Ольборг Ольборг 1:0 Сённерйюск Хорсенс 2:1 Ольборг Нордшелланн 2:2 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 0:0 Раннерс Брондбю 1:1 Ольборг Ольборг 2:3 Копенгаген Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг Ольборг 3:2 Люнгбю
Люнгбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оденсе 2:0 Люнгбю Люнгбю 0:1 Сённерйюск Хорсенс 1:3 Люнгбю Люнгбю 2:2 Ольборг
Люнгбю 0:0 Вайле Хорсенс 1:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Нордшелланн Раннерс 1:2 Люнгбю Люнгбю 2:0 Митьюлланд Сённерйюск 1:4 Люнгбю Люнгбю 2:2 Копенгаген Люнгбю 0:4 Брондбю Орхус 1:0 Люнгбю Оденсе 0:1 Люнгбю Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2 Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Люнгбю: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Ольборг 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Ольборг 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:0 Ольборг Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Ольборг Кубок Люнгбю 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Люнгбю САС Лигаен Ольборг 2:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:2 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 2:4 Ольборг САС Лигаен Люнгбю 0:2 Ольборг САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|39
|2.
|Сённерйюск
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|35
|3.
|Вайле
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|33
|4.
|Оденсе
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|33
|5.
|Люнгбю
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|25
|6.
|Хорсенс
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Вайле
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|Сённерйюск
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3