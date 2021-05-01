Верона
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Специя
4' Undefined phrase: football_event_Ласанья Кевин
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.21
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.15
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.12
|4.
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|5.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Илич Иван
|2
|0.06
|10.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|11.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|12.
|Сальседо Эдди
|1
|0.03
|13.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|14.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.26
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.15
|3.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.12
|4.
|Фариас Диего
|4
|0.12
|5.
|Пикколи Роберто
|4
|0.12
|6.
|Галабинов Андрей
|3
|0.09
|7.
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|8.
|Побега Томмазо
|3
|0.09
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|13.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Риччи Матео
|0
|0
|17.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|18.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|19.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|20.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|8
|0
|2.
|Маньяни Джанджакомо
|8
|0
|3.
|Фараони Марко
|7
|0
|4.
|Давидович Павел
|6
|0
|5.
|Барак Антонин
|4
|1
|6.
|Димарко Федерико
|5
|0
|7.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|8.
|Ловато Маттео
|5
|0
|9.
|Стураро Стефано
|4
|0
|10.
|Тамез Адриен
|4
|0
|11.
|Лазович Дарко
|3
|0
|12.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|13.
|Гюнтер Корай
|2
|0
|14.
|Велозу Мигель
|1
|0
|15.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|16.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|17.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|18.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|19.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|20.
|Виейра Ронни
|1
|0
|21.
|Данци Андреа
|1
|0
|22.
|Колли Эбрима
|1
|0
|23.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|9
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|6
|0
|6.
|Побега Томмазо
|5
|0
|7.
|Виньяли Лука
|3
|1
|8.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|9.
|Риччи Матео
|4
|0
|10.
|Нзола М'Бала
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|12.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|13.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|14.
|Фариас Диего
|3
|0
|15.
|Агудело Кевин
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|18.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|12.12% (4)
|36.36% (12)
|18.18% (6)
|Специя
|4.76% (2)
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|28.57% (12)
|23.81% (10)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +6 =3 -11Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио
Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|0:0 Заявка
|34
|11
|9
|14
|40 - 41
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|42 - 62
|34
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 19
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Верона 0:0 Специя
Исход игры
Верона
80.3% (106)
Ничья
16.7% (22)
Специя
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.2% (57)
1:0 Верона
29.5% (39)
1:1 Ничья
15.9% (21)
2:0 Верона
5.3% (7)
1:2 Специя
3% (4)
3:1 Верона
2.3% (3)
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