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  3. Италия
  4. Серия A
Верона
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Специя
0'
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Ласанья Кевин
10'
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
7
Барак
Антонин
33
Стураро
Стефано
8
Лазович
Дарко
9
Сальседо
Эдди
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
34
Исмайли
Ардиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Верона
3-4-2-1
Специя
4-3-3

Ход матча

4'
Ласанья Кевин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.21
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.15
3. Димарко Федерико 4 0.12
4. Лазович Дарко 3 0.09
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Илич Иван 2 0.06
10. Калинич Никола 1 0.03
11. Тамез Адриен 1 0.03
12. Сальседо Эдди 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.26
2. Верде Даниэле 5 0.15
3. Гьяси Эммануэль 4 0.12
4. Фариас Диего 4 0.12
5. Пикколи Роберто 4 0.12
6. Галабинов Андрей 3 0.09
7. Маджоре Джулио 3 0.09
8. Побега Томмазо 3 0.09
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Риччи Матео 0 0
17. Рафаэл Биттенкур 0 0
18. Бартоломей Паоло 0 0
19. Марчицца Риккардо 0 0
20. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 8 0
2. Маньяни Джанджакомо 8 0
3. Фараони Марко 7 0
4. Давидович Павел 6 0
5. Барак Антонин 4 1
6. Димарко Федерико 5 0
7. Дзакканьи Маттиа 5 0
8. Ловато Маттео 5 0
9. Стураро Стефано 4 0
10. Тамез Адриен 4 0
11. Лазович Дарко 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Гюнтер Корай 2 0
14. Велозу Мигель 1 0
15. Ди Кармине Самуэль 1 0
16. Сильвестри Марко 1 0
17. Бесса Даниэль 1 0
18. Эмпереур Алан 1 0
19. Фавилли Андреа 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Колли Эбрима 1 0
23. Четин Мерт 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 9 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 6 0
6. Побега Томмазо 5 0
7. Виньяли Лука 3 1
8. Гьяси Эммануэль 4 0
9. Риччи Матео 4 0
10. Нзола М'Бала 4 0
11. Марчицца Риккардо 4 0
12. Феррер Сальвадор 4 0
13. Исмайли Ардиан 2 1
14. Фариас Диего 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 9.09% (3) 18.18% (6) 6.06% (2) 12.12% (4) 36.36% (12) 18.18% (6)
 Специя 4.76% (2) 19.05% (8) 14.29% (6) 9.52% (4) 28.57% (12) 23.81% (10)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио
Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне
Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Специя 0:1 Верона Серия A Специя 1:2 Верона Серия B Верона 2:1 Специя Серия B Верона 0:1 Специя Серия B
Специя 1:4 Верона Серия B Специя 0:1 Верона Серия B Верона 1:1 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 33 24 7 2 72 - 29 79
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона 0:0 Заявка 34 11 9 14 40 - 41 42
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя 0:0 Заявка 34 8 10 16 42 - 62 34
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 33 5 3 25 42 - 83 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Верона 0:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 19 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Специя 0:0 Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 16 4 1 11 21 - 32 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 17 10 6 1 32 - 14 36
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона 0:0 Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя 0:0 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Верона 80.3% (106)
X 16.7% (22)
Специя 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Специя
2.14
3.60
3.92
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Верона 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Верона 0:0 Специя

Исход игры
Верона
80.3% (106)
Ничья
16.7% (22)
Специя
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.2% (57)
1:0 Верона
29.5% (39)
1:1 Ничья
15.9% (21)
2:0 Верона
5.3% (7)
1:2 Специя
3% (4)
3:1 Верона
2.3% (3)
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