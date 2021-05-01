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  3. Италия
  4. Серия A
Верона
1:1
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
13' Желтая карточка
Нзола М'Бала
15' Желтая карточка
Дзакканьи Маттиа
38' Желтая карточка
Давидович Павел
40' Желтая карточка
Стураро Стефано
1:0
46' Гол
Сальседо Эдди
50' Желтая карточка
Шабо Юлиан
69' Желтая карточка
Илич Иван
71' Желтая карточка
Тамез Адриен
84' Желтая карточка
Фараони Марко
1:1
86' Гол
Сапонара Риккардо
90'+4
1
Сильвестри
Марко
27
Давидович
Павел
23
Маньяни
Джанджакомо
3
Димарко
Федерико
5
Фараони
Марко
33
Стураро
Стефано
7
Барак
Антонин
8
Лазович
Дарко
9
Сальседо
Эдди
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Верона
3-4-2-1
Специя
4-3-3

Ход матча

13'
 
Нзола М'Бала
15'
Дзакканьи Маттиа
 
38'
Давидович Павел
 
40'
Стураро Стефано
 
46'
Тамез Адриен
Стураро Стефано
 
46'
Сальседо Эдди
(Лазович Дарко)
1:0
50'
 
Шабо Юлиан
60'
Калинич Никола
Ласанья Кевин
 
60'
Бесса Даниэль
Дзакканьи Маттиа
 
65'
Илич Иван
Сальседо Эдди
 
66'
 
Сена Лео
Маджоре Джулио
67'
 
Агудело Кевин
Верде Даниэле
69'
Илич Иван
 
71'
Тамез Адриен
 
77'
Гюнтер Корай
Маньяни Джанджакомо
 
83'
 
Сапонара Риккардо
Гьяси Эммануэль
83'
 
Акампора Дженнаро
Риччи Матео
84'
Фараони Марко
 
86'
1:1
Сапонара Риккардо
(Агудело Кевин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 27 Нарушения правил 16
  • 6 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.21
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.15
3. Димарко Федерико 4 0.12
4. Лазович Дарко 3 0.09
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Сальседо Эдди 2 0.06
10. Илич Иван 2 0.06
11. Калинич Никола 1 0.03
12. Тамез Адриен 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.26
2. Верде Даниэле 5 0.15
3. Гьяси Эммануэль 4 0.12
4. Фариас Диего 4 0.12
5. Пикколи Роберто 4 0.12
6. Галабинов Андрей 3 0.09
7. Маджоре Джулио 3 0.09
8. Побега Томмазо 3 0.09
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Сапонара Риккардо 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Рафаэл Биттенкур 0 0
19. Бартоломей Паоло 0 0
20. Марчицца Риккардо 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Чеккерини Федерико 8 0
3. Маньяни Джанджакомо 8 0
4. Давидович Павел 7 0
5. Дзакканьи Маттиа 6 0
6. Барак Антонин 4 1
7. Стураро Стефано 5 0
8. Тамез Адриен 5 0
9. Димарко Федерико 5 0
10. Ловато Маттео 5 0
11. Лазович Дарко 3 0
12. Сальседо Эдди 3 0
13. Гюнтер Корай 2 0
14. Велозу Мигель 1 0
15. Ди Кармине Самуэль 1 0
16. Сильвестри Марко 1 0
17. Бесса Даниэль 1 0
18. Эмпереур Алан 1 0
19. Фавилли Андреа 1 0
20. Виейра Ронни 1 0
21. Данци Андреа 1 0
22. Илич Иван 1 0
23. Колли Эбрима 1 0
24. Четин Мерт 1 0
Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эрлич Мартин 6 0
5. Эстевес Науэль 6 0
6. Нзола М'Бала 5 0
7. Побега Томмазо 5 0
8. Виньяли Лука 3 1
9. Гьяси Эммануэль 4 0
10. Риччи Матео 4 0
11. Марчицца Риккардо 4 0
12. Феррер Сальвадор 4 0
13. Исмайли Ардиан 2 1
14. Фариас Диего 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Акампора Дженнаро 2 0
18. Маджоре Джулио 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 8.82% (3) 17.65% (6) 5.88% (2) 14.71% (5) 35.29% (12) 17.65% (6)
 Специя 4.65% (2) 18.6% (8) 13.95% (6) 9.3% (4) 27.91% (12) 25.58% (11)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио
Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан
Специя Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне
Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Специя 0:1 Верона Серия A Специя 1:2 Верона Серия B Верона 2:1 Специя Серия B Верона 0:1 Специя Серия B
Специя 1:4 Верона Серия B Специя 0:1 Верона Серия B Верона 1:1 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 33 20 8 5 78 - 39 68
3. Ювентус Заявка 33 19 9 5 65 - 30 66
4. Милан Заявка 33 20 6 7 60 - 41 66
5. Наполи Заявка 33 21 3 9 73 - 37 66
6. Лацио Заявка 32 19 4 9 56 - 46 61
7. Рома Заявка 33 16 7 10 58 - 51 55
8. Сассуоло Заявка 33 14 10 9 55 - 50 52
9. Сампдория Заявка 33 12 6 15 43 - 47 42
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 33 10 9 14 38 - 44 39
12. Болонья Заявка 33 10 8 15 44 - 53 38
13. Дженоа Заявка 33 8 12 13 37 - 48 36
14. Фиорентина Заявка 33 8 10 15 42 - 54 34
15. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
16. Беневенто Заявка 33 7 10 16 37 - 66 31
17. Кальяри Заявка 33 8 7 18 39 - 56 31
18. Торино Заявка 32 6 13 13 46 - 56 31
19. Парма Заявка 33 3 11 19 36 - 70 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
4. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
5. Наполи Заявка 16 11 2 3 43 - 17 35
6. Лацио Заявка 16 11 2 3 31 - 20 35
7. Милан Заявка 17 7 5 5 29 - 24 26
8. Сассуоло Заявка 16 6 7 3 27 - 23 25
9. Болонья Заявка 16 7 4 5 29 - 24 25
10. Сампдория Заявка 16 7 2 7 25 - 24 23
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 16 5 3 8 12 - 15 18
17. Торино Заявка 16 2 8 6 23 - 28 14
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 16 9 5 2 31 - 17 32
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
6. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
7. Ювентус Заявка 16 6 7 3 28 - 17 25
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 16 5 4 7 20 - 31 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 16 5 3 8 23 - 33 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Дженоа Заявка 16 3 5 8 12 - 24 14
16. Фиорентина Заявка 16 3 4 9 19 - 31 13
17. Кальяри Заявка 16 3 4 9 17 - 25 13
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 16 1 6 9 23 - 39 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Верона 80.3% (106)
X 16.7% (22)
Специя 3% (4)
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Прогнозы на матч Верона 1:1 Специя

Исход игры
Верона
80.3% (106)
Ничья
16.7% (22)
Специя
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
65.15% (86)
Нет
34.85% (46)
Популярный счёт
2:1 Верона
43.2% (57)
1:0 Верона
29.5% (39)
1:1 Ничья
15.9% (21)
2:0 Верона
5.3% (7)
1:2 Специя
3% (4)
3:1 Верона
2.3% (3)
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