[player1] из команды [team] играет слишком грубо. [player2] оказался на газоне.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сальседо Эдди нанес удар в каркас ворот!

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Верде Даниэле из команды Специя навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

43' Удар от ворот произведет Верона

43' Эстевес Науэль не смог попасть в створ ударом издали

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Стураро Стефано получил желтую карточку от судьи

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Марчицца Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Ох, нехорошо это выглядит. Давидович Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Давидович Павел получил желтую карточку от судьи

38' Марчицца Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Давидович Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Сильвестри Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Димарко Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Маджоре Джулио из команды Специя направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

22' Димарко Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Маджоре Джулио из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

17' Удар от ворот произведет Верона

17' Верде Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Дзакканьи Маттиа получил желтую карточку от судьи

15' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Специя

9' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Верона , отменен из-за офсайда.

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Специя начинает с центра поля