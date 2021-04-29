Кротоне
Позже
Стадион: Эцио Шида
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|19 (8)
|0.58
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.24
|3.
|Уна Адам
|3
|0.09
|4.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.06
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|10.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|11.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|12.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Перейра Педру II
|0
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.64
|2.
|Мартинес Лаутаро
|15
|0.45
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.18
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.15
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.09
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|7.
|Дармиан Маттео
|3
|0.09
|8.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.09
|9.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|10.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|11.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|14.
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|17.
|Коларов Александар
|0
|0
|18.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0
|6.
|Чигарини Лука
|4
|1
|7.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|8.
|Перейра Педру II
|5
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Эдуардо Энрике
|4
|0
|13.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|15.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|16.
|Вулич Милош
|2
|0
|17.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|18.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|19.
|Кордац Алекс
|1
|0
|20.
|Рохас Луис
|1
|0
|21.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|22.
|Сими Нванкво
|1
|0
|23.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|24.
|Уна Адам
|1
|0
|25.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|6
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Барелла Николо
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|3
|0
|10.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|Интер Милан
|8.82% (6)
|10.29% (7)
|10.29% (7)
|19.12% (13)
|27.94% (19)
|23.53% (16)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +4 =0 -16Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне
Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри
Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Интер Милан: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|33
|24
|7
|2
|72 - 29
|79
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|40 - 41
|41
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|42 - 62
|33
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|33
|5
|3
|25
|42 - 83
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|13.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 19
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 32
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|32 - 14
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|21 - 36
|15
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Кротоне - Интер Милан
Исход игры
Кротоне
2.1% (1)
Ничья
0% (0)
Интер Милан
97.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (22)
Меньше
54.17% (26)
Обе команды забьют
Да
39.58% (19)
Нет
60.42% (29)
Популярный счёт
0:2 Интер Милан
39.6% (19)
1:2 Интер Милан
27.1% (13)
0:1 Интер Милан
14.6% (7)
1:3 Интер Милан
6.3% (3)
0:3 Интер Милан
6.3% (3)
1:4 Интер Милан
4.2% (2)
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