19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
15
Глик
Камил
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
44
Фальке
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Фальке ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|15 (3)
|0.45
|2.
|Кесси Франк
|10 (8)
|0.3
|3.
|Ребич Анте
|7
|0.21
|4.
|Леау Рафаэл
|6
|0.18
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.12
|6.
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.09
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|8.
|Диас Браим
|2
|0.06
|9.
|Калабрия Давиде
|2
|0.06
|10.
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|11.
|Романьоли Алессио
|1
|0.03
|12.
|Далот Диогу
|1
|0.03
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.03
|14.
|Крунич Раде
|1
|0.03
|15.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.03
|16.
|Кьяер Симон
|0
|0
|17.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|6
|0.18
|2.
|Капрари Джанлука
|5
|0.15
|3.
|Виола Николас
|5 (4)
|0.15
|4.
|Сау Марко
|4 (1)
|0.12
|5.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.09
|6.
|Инсинье Роберто
|2
|0.06
|7.
|Глик Камил
|2
|0.06
|8.
|Ионице Артур
|2
|0.06
|9.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|10.
|Гайч Адольфо
|2
|0.06
|11.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.03
|12.
|Фальке Яго
|1
|0.03
|13.
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|14.
|Импрота Риккардо
|1
|0.03
|15.
|Барба Федерико
|0
|0
|16.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|17.
|Фулон Дам
|0
|0
|18.
|Пастина Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тео Эрнандес
|9
|0
|2.
|Кесси Франк
|8
|0
|3.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|4.
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|5.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|6.
|Ребич Анте
|4
|1
|7.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|8.
|Чалханоглу Хакан
|4
|0
|9.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|10.
|Далот Диогу
|4
|0
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|1
|12.
|Тонали Сандро
|1
|1
|13.
|Кьяер Симон
|2
|0
|14.
|Мейте Суалихо
|2
|0
|15.
|Крунич Раде
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|2
|0
|17.
|Габбия Маттео
|2
|0
|18.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|19.
|Диас Браим
|1
|0
|20.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|12
|1
|2.
|Глик Камил
|8
|1
|3.
|Импрота Риккардо
|7
|0
|4.
|Барба Федерико
|7
|0
|5.
|Туиа Алессандро
|5
|0
|6.
|Ионице Артур
|5
|0
|7.
|Дабо Брайан
|5
|0
|8.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|9.
|Хетемай Перпарим
|4
|0
|10.
|Фулон Дам
|4
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|3
|0
|12.
|Монтипо Лоренцо
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|1
|1
|14.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|15.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|16.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|17.
|Летиция Гаэтано
|2
|0
|18.
|Тельо Андрес
|2
|0
|19.
|Депаоли Фабио
|2
|0
|20.
|Виола Николас
|1
|0
|21.
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15.52% (9)
|20.69% (12)
|12.07% (7)
|22.41% (13)
|6.9% (4)
|22.41% (13)
|Беневенто
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|18.92% (7)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +7 =5 -8Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан
Милан 1:1 Сампдория Фиорентина 2:3 Милан Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Наполи Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Верона 0:2 Милан Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта
Беневенто Последние 20 матчей: +3 =7 -10Беневенто 2:4 Удинезе Дженоа 2:2 Беневенто Лацио 5:3 Беневенто Беневенто 0:1 Сассуоло
Беневенто 2:2 Парма Ювентус 0:1 Беневенто Беневенто 1:4 Фиорентина Специя 1:1 Беневенто Беневенто 0:3 Верона Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто
Последние игры между собой
Милан: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|78 - 39
|68
|3.
|Ювентус
|Заявка
|33
|19
|9
|5
|65 - 30
|66
|4.
|Милан
|Заявка
|33
|20
|6
|7
|60 - 41
|66
|5.
|Наполи
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|73 - 37
|66
|6.
|Лацио
|Заявка
|32
|19
|4
|9
|56 - 46
|61
|7.
|Рома
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|58 - 51
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|55 - 50
|52
|9.
|Сампдория
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|43 - 47
|42
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|38 - 44
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|44 - 53
|38
|13.
|Дженоа
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|37 - 48
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|42 - 54
|34
|15.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|16.
|Беневенто
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|37 - 66
|31
|17.
|Кальяри
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|39 - 56
|31
|18.
|Торино
|Заявка
|32
|6
|13
|13
|46 - 56
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|33
|3
|11
|19
|36 - 70
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|43 - 17
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|31 - 20
|35
|7.
|Милан
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|29 - 24
|26
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 23
|25
|9.
|Болонья
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|29 - 24
|25
|10.
|Сампдория
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 24
|23
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|12 - 15
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|23 - 28
|14
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|31 - 17
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|7.
|Ювентус
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|28 - 17
|25
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 31
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 33
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Дженоа
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 24
|14
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|19 - 31
|13
|17.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|17 - 25
|13
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|23 - 39
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Милан - Беневенто
Исход игры
Милан
100% (127)
Ничья
0% (0)
Беневенто
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.18% (65)
Меньше
48.82% (62)
Обе команды забьют
Да
46.46% (59)
Нет
53.54% (68)
Популярный счёт
2:0 Милан
43.3% (55)
2:1 Милан
33.1% (42)
3:1 Милан
11% (14)
1:0 Милан
5.5% (7)
3:0 Милан
4.7% (6)
3:2 Милан
1.6% (2)
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