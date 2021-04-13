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Эвертон
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 14 0.47
2. Родригес Хамес 6 0.2
3. Ришарлисон 6 (1) 0.2
4. Сигурдссон Гильфи 4 (2) 0.13
5. Кин Майкл 3 0.1
6. Дукуре Абдулай 2 0.07
7. Мина Йерри 2 0.07
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Дэвис Том 0 0
15. Годфри Бен 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 19 (4) 0.61
2. Сон Хынмин 14 0.45
3. Бэйл Гарет 5 0.16
4. Лукас Моура 3 0.1
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.1
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 7 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Кин Майкл 4 0
5. Аллан Маркес 4 0
6. Годфри Бен 4 0
7. Динь Люка 2 1
8. Родригес Хамес 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Калверт-Льюин Доминик 3 0
11. Бернард Дуарте 2 0
12. Мина Йерри 2 0
13. Дэвис Том 2 0
14. Сигурдссон Гильфи 1 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Ольсен Робин 1 0
17. Пикфорд Джордан 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Ламела Эрик 5 1
2. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 6 0
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 15% (6) 17.5% (7) 25% (10) 15% (6) 12.5% (5) 15% (6)
 Тоттенхэм 21.57% (11) 17.65% (9) 19.61% (10) 17.65% (9) 13.73% (7) 9.8% (5)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли
Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм
Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Эвертон 5:4 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 14 7 10 52 - 35 49
8. Эвертон Заявка 30 14 6 10 41 - 38 48
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
16. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 4 2 25 17 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2021, осталось 2 дня 20 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Эвертон 1.9% (1)
    X 39.6% (21)
    Тоттенхэм 58.5% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.48
    3.60
    2.29
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Эвертон
    1.9% (1)
    Ничья
    40.4% (21)
    Тоттенхэм
    57.7% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    96.08% (49)
    Нет
    3.92% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    34.6% (18)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    1:3 Тоттенхэм
    3.8% (2)
    0:1 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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