  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
33
Райан
Мэтт
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
34
Джака
Гранит
25
Эльнени
Мохамед
8
Себальос
Дани
7
Сака
Букайо
32
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
33
Робинсон
Энтони
17
Кавалейру
Иван
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
19
Лукмен
Адемола
27
Майя
Джош
14
Рид
Бобби
Арсенал
4-2-3-1
Фулхэм
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.42
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.29
3. Сака Букайо 5 0.16
4. Пепе Николя 5 (1) 0.16
5. Габриэль дос Сантос 2 0.06
6. Джака Гранит 1 0.03
7. Бельерин Эктор 1 0.03
8. Тирни Киран 1 0.03
9. Нкетиа Эдди 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Мартинелли Габриэл 1 0.03
13. Виллиан Боргес 0 0
14. Смит-Роу Эмил 0 0
15. Себальос Дани 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Седрик Соареш 0 0
18. Холдинг Роб 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.16
2. Лукмен Адемола 4 0.13
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Эйна Ола 2 0.06
6. Майя Джош 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Тирни Киран 4 0
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 5 1
2. Рид Бобби 6 0
3. Робинсон Энтони 4 1
4. Рид Харрисон 5 0
5. Замбо-Ангисса Андре-Франк 5 0
6. Лукмен Адемола 4 0
7. Митрович Александр 3 0
8. Лемина Марио 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Камара Абубакар 1 1
11. Кэрни Том 2 0
12. Ле Маршан Максим 2 0
13. Гектор Майкл 2 0
14. Брайан Джо 2 0
15. Кавалейру Иван 2 0
16. Тете Кенни 2 0
17. Эйна Ола 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Онома Джошуа 1 0
20. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 9.76% (4) 12.2% (5) 26.83% (11) 21.95% (9) 19.51% (8) 9.76% (4)
 Фулхэм 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 8.7% (2) 30.43% (7) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль
Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Фулхэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Фулхэм Премьер-лига Арсенал 4:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Фулхэм 0:3 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
17. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
9. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
10. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый день! Сегодня, восемнадцатого апреля, в АПЛ состоится лондонское дерби - "Арсенал" побьётся с "Фулхэмом". А помогать вам следить за перипетиями матча будет Георгий Артмеладзе.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Арсенал - Фулхэм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Арсенал - Фулхэм

Исход игры
Арсенал
96.6% (140)
Ничья
2.1% (3)
Фулхэм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
53.85% (77)
Нет
46.15% (66)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
39.3% (57)
2:0 Арсенал
31.7% (46)
1:0 Арсенал
11.7% (17)
3:1 Арсенал
9.7% (14)
3:0 Арсенал
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 