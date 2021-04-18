33
Райан
Мэтт
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
34
Эйна
Ола
18
Лемина
Марио
27
Майя
Джош
14
Рид
Бобби
- Основной состав
-
33 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
34 Джака ГранитЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Нелсон РайсПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Майя ДжошНападающий
-
14 Рид БоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.42
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.29
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.16
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.16
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.06
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|7.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|8.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|9.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.03
|10.
|Луис Давид
|1
|0.03
|11.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|12.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|14.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|15.
|Себальос Дани
|0
|0
|16.
|Парти Томас
|0
|0
|17.
|Седрик Соареш
|0
|0
|18.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|5
|0.16
|2.
|Лукмен Адемола
|4
|0.13
|3.
|Митрович Александр
|3 (1)
|0.09
|4.
|Кавалейру Иван
|3 (1)
|0.09
|5.
|Эйна Ола
|2
|0.06
|6.
|Майя Джош
|2
|0.06
|7.
|Кэрни Том
|1
|0.03
|8.
|Андерсен Йоаким
|1
|0.03
|9.
|Лемина Марио
|1
|0.03
|10.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.03
|11.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|12.
|Рид Харрисон
|0
|0
|13.
|Тете Кенни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|6
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Тирни Киран
|4
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|6.
|Себальос Дани
|3
|0
|7.
|Парти Томас
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Мари Пабло
|2
|0
|11.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|12.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йоаким
|5
|1
|2.
|Рид Бобби
|6
|0
|3.
|Робинсон Энтони
|4
|1
|4.
|Рид Харрисон
|5
|0
|5.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|5
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|4
|0
|7.
|Митрович Александр
|3
|0
|8.
|Лемина Марио
|3
|0
|9.
|Лофтус-Чик Рубен
|3
|0
|10.
|Камара Абубакар
|1
|1
|11.
|Кэрни Том
|2
|0
|12.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|13.
|Гектор Майкл
|2
|0
|14.
|Брайан Джо
|2
|0
|15.
|Кавалейру Иван
|2
|0
|16.
|Тете Кенни
|2
|0
|17.
|Эйна Ола
|2
|0
|18.
|Одои Денис
|1
|0
|19.
|Онома Джошуа
|1
|0
|20.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|26.83% (11)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|9.76% (4)
|Фулхэм
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =5 -6Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль
Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =7 -9Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити
Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 2
Фулхэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 10
Фулхэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Фулхэм Премьер-лига Арсенал 4:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Фулхэм 0:3 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|43 - 35
|45
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|10.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Фулхэм
Исход игры
Арсенал
96.6% (140)
Ничья
2.1% (3)
Фулхэм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (77)
Меньше
46.15% (66)
Обе команды забьют
Да
53.85% (77)
Нет
46.15% (66)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
39.3% (57)
2:0 Арсенал
31.7% (46)
1:0 Арсенал
11.7% (17)
3:1 Арсенал
9.7% (14)
3:0 Арсенал
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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