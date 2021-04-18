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Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Бёрнли
0' 11'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
17
Фред
Сантос
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
11
Гринвуд
Мэйсон
15
Пикок-Фаррелл
Бэйли
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Бёрнли
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.5
2. Рэшфорд Маркус 10 0.31
3. Кавани Эдинсон 7 0.22
4. Марсьяль Антони 4 0.13
5. Мактоминай Скотт 4 0.13
6. Погба Поль 3 0.09
7. Гринвуд Мэйсон 3 0.09
8. Джеймс Дэниэл 3 0.09
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Линделоф Виктор 1 0.03
13. Фред Сантос 1 0.03
14. Ван де Бек Донни 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 7 (1) 0.22
2. Выдра Матей 3 0.09
3. Барнс Эшли 3 (1) 0.09
4. Макнил Дуайт 2 0.06
5. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
6. Ми Бен 2 0.06
7. Родригес Джей 1 0.03
8. Вествуд Эшли 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Данн Джимми 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 9 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Матич Неманья 2 0
10. Байи Эрик 2 0
11. Мактоминай Скотт 2 0
12. Туанзебе Аксел 2 0
13. Хендерсон Дин 2 0
14. Уан-Биссака Аарон 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Лоутон Мэттью 4 0
4. Тарковски Джеймс 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Браунхилл Джош 2 0
11. Стивенс Дейл 1 0
12. Корк Джек 1 0
13. Гудмундссон Йоханн 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.9% (4) 17.24% (10) 12.07% (7) 12.07% (7) 24.14% (14) 27.59% (16)
 Бёрнли 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал
Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 32 18 10 4 61 - 34 64
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Бёрнли 0:0 Заявка 32 8 10 14 25 - 42 34
17. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 8 4 4 31 - 20 28
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
9. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
10. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли 0:0 Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Бёрнли 0:0 Заявка 16 4 4 8 12 - 24 16
18. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 16'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Фернандеш и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 15'
    На скорости сместился с флангу Вуд в центр и пробил с линии штрафной в ближний угол, но справился Хендерсон.
  • 14'
    Покатил низом Фред в штрафную на Рэшфорду, но тому пробить не позволил в подкате Тарковски.
  • 13'
    По флангу забросил Линделоф на ход Шоу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 12'
    Дальний заброс исполнял Магуайр в штрафную на ход Рэшфорду, но вышел из ворот Пикок-Фаррелл и забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    11'
    Пробивал головой Погба после навеса с фланга от Уан-Биссаки. В красивейшем прыжке смог потащить мяч с девятки Пикок-Фаррелл.
  • 10'
    Диагональный заброс исполнял Мактоминай в штрафную на Гринвуда, но того опередил Вествуд и вынес мяч в аут.
  • 9'
    Забросил Корк в штрафную соперника на ход Гудмундссону, но тот в окружении троих защитников не смог пробить по воротам.
  • 8'
    Отдавал Уан-Биссака с правого фланга в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 7'
    С углового навесил в центр штрафной Шоу, но здесь выиграл верх Тарковски и головой вынес мяч подальше.
  • 6'
    С левого фланга навесил Шоу на дальнюю штангу, но здесь Уан-Биссаке не позволил пробить головой Макнил.
  • 5'
    Ворвался в штрафную соперника Уан-Биссака и покатил поперек на Мактоминая, но с выстрелом последнего справился голкипер.
  • 4'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Браунхилл, но здесь пробить Вуду не позволил Линделоф.
  • 3'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе желто-бордовый цвет формы.
  • Офсайд
    2'
    Вот это да, мяч оказался в сетке ворот хозяев. С правого фланга навесил Гудмундссон в центр штрафной, где ошибся на выходе Хендерсон и позволил пробить головой Вуду, который забил гол. Судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли

Исход игры
Манчестер Юнайтед
99.3% (146)
Ничья
0.7% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
34.48% (50)
Нет
65.52% (95)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
49% (72)
2:1 Манчестер Юнайтед
18.4% (27)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.2% (15)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.8% (7)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.7% (4)
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