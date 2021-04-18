Дальний заброс исполнял Магуайр в штрафную на ход Рэшфорду, но вышел из ворот Пикок-Фаррелл и забрал мяч в руки.

По флангу забросил Линделоф на ход Шоу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

Покатил низом Фред в штрафную на Рэшфорду, но тому пробить не позволил в подкате Тарковски.

На скорости сместился с флангу Вуд в центр и пробил с линии штрафной в ближний угол, но справился Хендерсон.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Фернандеш и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

11' Пробивал головой Погба после навеса с фланга от Уан-Биссаки. В красивейшем прыжке смог потащить мяч с девятки Пикок-Фаррелл.

10' Диагональный заброс исполнял Мактоминай в штрафную на Гринвуда, но того опередил Вествуд и вынес мяч в аут.

9' Забросил Корк в штрафную соперника на ход Гудмундссону, но тот в окружении троих защитников не смог пробить по воротам.

8' Отдавал Уан-Биссака с правого фланга в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

7' С углового навесил в центр штрафной Шоу, но здесь выиграл верх Тарковски и головой вынес мяч подальше.

6' С левого фланга навесил Шоу на дальнюю штангу, но здесь Уан-Биссаке не позволил пробить головой Макнил.

5' Ворвался в штрафную соперника Уан-Биссака и покатил поперек на Мактоминая, но с выстрелом последнего справился голкипер.

4' С левого фланга навесил в центр штрафной Браунхилл, но здесь пробить Вуду не позволил Линделоф.

3' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе желто-бордовый цвет формы.

2' Вот это да, мяч оказался в сетке ворот хозяев. С правого фланга навесил Гудмундссон в центр штрафной, где ошибся на выходе Хендерсон и позволил пробить головой Вуду, который забил гол. Судья отменил взятие ворот из-за офсайда.