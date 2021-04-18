Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Олд Траффорд
Бёрнли
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
-
31 Нэрти РичардЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
81 Владение мячом, % 19
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|16 (8)
|0.5
|2.
|Рэшфорд Маркус
|10
|0.31
|3.
|Кавани Эдинсон
|7
|0.22
|4.
|Марсьяль Антони
|4
|0.13
|5.
|Мактоминай Скотт
|4
|0.13
|6.
|Погба Поль
|3
|0.09
|7.
|Гринвуд Мэйсон
|3
|0.09
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.09
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0.06
|10.
|Магуайр Гарри
|2
|0.06
|11.
|Шоу Люк
|1
|0.03
|12.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|13.
|Фред Сантос
|1
|0.03
|14.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.03
|15.
|Мата Хуан
|0
|0
|16.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|7 (1)
|0.22
|2.
|Выдра Матей
|3
|0.09
|3.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.09
|4.
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.06
|6.
|Ми Бен
|2
|0.06
|7.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|8.
|Вествуд Эшли
|1
|0.03
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|11.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магуайр Гарри
|9
|0
|2.
|Шоу Люк
|7
|0
|3.
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|4.
|Фред Сантос
|5
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|4
|0
|6.
|Кавани Эдинсон
|3
|0
|7.
|Погба Поль
|3
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|9.
|Матич Неманья
|2
|0
|10.
|Байи Эрик
|2
|0
|11.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|12.
|Туанзебе Аксел
|2
|0
|13.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|14.
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|2
|0
|16.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|17.
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|18.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Барнс Эшли
|4
|0
|3.
|Лоутон Мэттью
|4
|0
|4.
|Тарковски Джеймс
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Лонг Кевин
|2
|0
|9.
|Ми Бен
|2
|0
|10.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|11.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|12.
|Корк Джек
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|6.9% (4)
|17.24% (10)
|12.07% (7)
|12.07% (7)
|24.14% (14)
|27.59% (16)
|Бёрнли
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал
Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|32
|18
|10
|4
|61 - 34
|64
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|25 - 42
|34
|17.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|31 - 20
|28
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|12 - 24
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли
Исход игры
Манчестер Юнайтед
99.3% (146)
Ничья
0.7% (1)
Бёрнли
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
34.48% (50)
Нет
65.52% (95)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
49% (72)
2:1 Манчестер Юнайтед
18.4% (27)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.6% (17)
1:0 Манчестер Юнайтед
10.2% (15)
3:0 Манчестер Юнайтед
4.8% (7)
4:1 Манчестер Юнайтед
2.7% (4)
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