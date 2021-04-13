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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 16 (8) 0.52
2. Рэшфорд Маркус 10 0.32
3. Кавани Эдинсон 7 0.23
4. Марсьяль Антони 4 0.13
5. Мактоминай Скотт 4 0.13
6. Погба Поль 3 0.1
7. Гринвуд Мэйсон 3 0.1
8. Джеймс Дэниэл 3 0.1
9. Уан-Биссака Аарон 2 0.06
10. Магуайр Гарри 2 0.06
11. Шоу Люк 1 0.03
12. Линделоф Виктор 1 0.03
13. Фред Сантос 1 0.03
14. Ван де Бек Донни 1 0.03
15. Мата Хуан 0 0
16. Теллес Алекс 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 7 (1) 0.23
2. Выдра Матей 3 0.1
3. Барнс Эшли 3 (1) 0.1
4. Макнил Дуайт 2 0.06
5. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
6. Ми Бен 2 0.06
7. Родригес Джей 1 0.03
8. Вествуд Эшли 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Данн Джимми 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 9 0
2. Шоу Люк 7 0
3. Фернандеш Бруну 5 0
4. Фред Сантос 5 0
5. Рэшфорд Маркус 4 0
6. Кавани Эдинсон 3 0
7. Погба Поль 3 0
8. Джеймс Дэниэл 3 0
9. Матич Неманья 2 0
10. Байи Эрик 2 0
11. Мактоминай Скотт 2 0
12. Туанзебе Аксел 2 0
13. Хендерсон Дин 2 0
14. Уан-Биссака Аарон 2 0
15. Гринвуд Мэйсон 2 0
16. Марсьяль Антони 0 1
17. Ван де Бек Донни 1 0
18. Фосу-Менса Тимоти 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Барнс Эшли 4 0
3. Лоутон Мэттью 4 0
4. Тарковски Джеймс 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Лонг Кевин 2 0
9. Ми Бен 2 0
10. Браунхилл Джош 2 0
11. Стивенс Дейл 1 0
12. Корк Джек 1 0
13. Гудмундссон Йоханн 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 6.9% (4) 17.24% (10) 12.07% (7) 12.07% (7) 24.14% (14) 27.59% (16)
 Бёрнли 33.33% (8) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Милан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:1 Милан Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Арсенал
Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Бёрнли Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 14 7 10 52 - 35 49
8. Эвертон Заявка 30 14 6 10 41 - 38 48
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
16. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 4 2 25 17 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
14. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
15. Эвертон Заявка 15 5 3 7 20 - 23 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 16 7 4 5 26 - 18 25
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Манчестер Юнайтед 98% (49)
    X 2% (1)
    Бёрнли 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Бёрнли
    1.38
    5.40
    9.96
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бёрнли

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Бёрнли
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.17% (14)
    Меньше
    70.83% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    29.17% (14)
    Нет
    70.83% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    59.2% (29)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    12.2% (6)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    12.2% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.2% (4)
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