Если Лидс, играя в гостях на поле Манчестер Сити, сумел обыграть в меньшинстве флагмана чемпионата Англии,... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|14 (1)
|0.45
|2.
|Харрисон Джек
|7
|0.23
|3.
|Даллас Стюарт
|7
|0.23
|4.
|Рафинья Диас
|6
|0.19
|5.
|Клих Матеуш
|3 (2)
|0.1
|6.
|Кошта Элдер
|3
|0.1
|7.
|Морено Родриго
|3
|0.1
|8.
|Алиоски Эгзиян
|2
|0.06
|9.
|Купер Лиам
|1
|0.03
|10.
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.03
|11.
|Эрнандес Пабло
|0
|0
|12.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|13.
|Робертс Тайлер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (6)
|0.61
|2.
|Жота Диогу
|8
|0.26
|3.
|Мане Садио
|7
|0.23
|4.
|Фирмино Роберто
|6
|0.19
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|10.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|12.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|13.
|Шакири Джердан
|0
|0
|14.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|15.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филлипс Кэлвин
|7
|0
|2.
|Клих Матеуш
|6
|0
|3.
|Эйлинг Люк
|5
|0
|4.
|Даллас Стюарт
|5
|0
|5.
|Алиоски Эгзиян
|5
|0
|6.
|Купер Лиам
|3
|1
|7.
|Морено Родриго
|3
|0
|8.
|Рафинья Диас
|3
|0
|9.
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|10.
|Робертс Тайлер
|2
|0
|11.
|Харрисон Джек
|2
|0
|12.
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|13.
|Эрнандес Пабло
|1
|0
|14.
|Льоренте Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|5.
|Матип Жоэль
|2
|0
|6.
|Шакири Джердан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Жота Диогу
|2
|0
|9.
|Кабак Озан
|2
|0
|10.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|11.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|12.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|13.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|17.02% (8)
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|21.28% (10)
|19.15% (9)
|19.15% (9)
|Ливерпуль
|10% (5)
|8% (4)
|20% (10)
|20% (10)
|20% (10)
|22% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|51 - 39
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|43 - 35
|45
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|31 - 41
|38
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|32 - 51
|32
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|4
|2
|25
|17 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|9.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|19 - 25
|17
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|22 - 19
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|7 - 30
|4