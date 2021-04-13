  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига
Лидс
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 14 (1) 0.45
2. Харрисон Джек 7 0.23
3. Даллас Стюарт 7 0.23
4. Рафинья Диас 6 0.19
5. Клих Матеуш 3 (2) 0.1
6. Кошта Элдер 3 0.1
7. Морено Родриго 3 0.1
8. Алиоски Эгзиян 2 0.06
9. Купер Лиам 1 0.03
10. Стрёйк Паскаль 1 0.03
11. Эрнандес Пабло 0 0
12. Филлипс Кэлвин 0 0
13. Робертс Тайлер 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (6) 0.61
2. Жота Диогу 8 0.26
3. Мане Садио 7 0.23
4. Фирмино Роберто 6 0.19
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
7. Робертсон Эндрю 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Хендерсон Джордан 1 0.03
10. Джонс Кёртис 1 0.03
11. Ван Дейк Виргил 1 0.03
12. Минамино Такуми 1 0.03
13. Шакири Джердан 0 0
14. Милнер Джеймс 0 0
15. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Филлипс Кэлвин 7 0
2. Клих Матеуш 6 0
3. Эйлинг Люк 5 0
4. Даллас Стюарт 5 0
5. Алиоски Эгзиян 5 0
6. Купер Лиам 3 1
7. Морено Родриго 3 0
8. Рафинья Диас 3 0
9. Бэмфорд Патрик 2 0
10. Робертс Тайлер 2 0
11. Харрисон Джек 2 0
12. Стрёйк Паскаль 2 0
13. Эрнандес Пабло 1 0
14. Льоренте Диего 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Милнер Джеймс 2 0
5. Матип Жоэль 2 0
6. Шакири Джердан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Жота Диогу 2 0
9. Кабак Озан 2 0
10. Джонс Кёртис 2 0
11. Филлипс Натаниэль 2 0
12. Вейналдум Джорджиньо 1 0
13. Фирмино Роберто 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 17.02% (8) 8.51% (4) 14.89% (7) 21.28% (10) 19.15% (9) 19.15% (9)
 Ливерпуль 10% (5) 8% (4) 20% (10) 20% (10) 20% (10) 22% (11)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Манчестер Сити 1:2 Лидс Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 1:2 Лидс Лидс 0:0 Челси
Вест Хэм 2:0 Лидс Лидс 0:1 Астон Вилла Лидс 3:0 Саутгемптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Арсенал 4:2 Лидс Лидс 2:0 Кристал Пэлас Лидс 1:2 Эвертон Лестер 1:3 Лидс Ньюкасл 1:2 Лидс Лидс 0:1 Брайтон Кроули Таун 3:0 Лидс Тоттенхэм 3:0 Лидс Вест Бромвич 0:5 Лидс Лидс 1:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Лидс 5:2 Ньюкасл
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль
Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Ливерпуль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Ливерпуль 4:3 Лидс Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Лидс Кубок лиги Лидс 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 31 18 9 4 61 - 34 63
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 31 16 7 8 51 - 39 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 31 13 6 12 43 - 35 45
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 31 10 8 13 31 - 41 38
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
16. Бёрнли Заявка 31 8 9 14 25 - 42 33
17. Ньюкасл Заявка 31 8 8 15 32 - 51 32
18. Фулхэм Заявка 32 5 11 16 24 - 42 26
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 4 2 25 17 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 31 - 20 27
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
8. Арсенал Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
9. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
10. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
14. Вулверхэмптон Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
15. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
16. Ньюкасл Заявка 15 4 5 6 19 - 25 17
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 15 7 3 5 22 - 19 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 15 3 7 5 15 - 18 16
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 15 4 3 8 12 - 24 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 15 1 1 13 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2021, осталось 2 дня 19 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 72
    Лидс 8.3% (6)
    X 8.3% (6)
    Ливерпуль 83.3% (60)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Если Лидс, играя в гостях на поле Манчестер Сити, сумел обыграть в меньшинстве флагмана чемпионата Англии,... Ещё
    Ночной охотник #
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Если Лидс, играя в гостях на поле Манчестер Сити, сумел обыграть в меньшинстве флагмана чемпионата Англии,... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ливерпуль
    4.90
    4.55
    1.71
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс - Ливерпуль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Лидс - Ливерпуль

    Исход игры
    Лидс
    8.2% (6)
    Ничья
    8.2% (6)
    Ливерпуль
    83.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (57)
    Меньше
    20.83% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (60)
    Нет
    16.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    60.3% (44)
    0:2 Ливерпуль
    9.6% (7)
    1:3 Ливерпуль
    5.5% (4)
    2:1 Лидс
    5.5% (4)
    1:1 Ничья
    5.5% (4)
    0:1 Ливерпуль
    4.1% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     