Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.19
|2.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.19
|3.
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.19
|4.
|Вернер Тимо
|5
|0.16
|5.
|Зума Курт
|5
|0.16
|6.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.13
|7.
|Жиру Оливье
|4
|0.13
|8.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.06
|9.
|Хаверц Кай
|2
|0.06
|10.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.06
|11.
|Силва Тьяго
|2
|0.06
|12.
|Зиеш Хаким
|1
|0.03
|13.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Алонсо Маркос
|1
|0.03
|16.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|17.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.26
|2.
|Троссар Леандро
|4
|0.13
|3.
|Уэлбек Данни
|4
|0.13
|4.
|Данк Льюис
|4
|0.13
|5.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.06
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.06
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.06
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|6
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|4
|0
|4.
|Ковачич Матео
|3
|0
|5.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|6.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|7.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|8.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|9.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|10.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|12.
|Хаверц Кай
|2
|0
|13.
|Жиру Оливье
|1
|0
|14.
|Зума Курт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|5
|1
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|7.
|Уайт Бен
|3
|0
|8.
|Гросс Паскаль
|2
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|10.
|Троссар Леандро
|2
|0
|11.
|Альсате Стивен
|2
|0
|12.
|Мопе Нил
|1
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|8.33% (4)
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|27.08% (13)
|Брайтон
|18.75% (6)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +14 =4 -2Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси
Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси Саутгемптон 1:1 Челси Челси 2:0 Ньюкасл Барнсли 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Тоттенхэм 0:1 Челси Челси 2:0 Бёрнли Челси 0:0 Вулверхэмптон Челси 3:1 Лутон Таун
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон
Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон
Последние игры между собой
Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Брайтон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|18
|9
|4
|61 - 34
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|50 - 31
|54
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|53 - 37
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|43 - 35
|45
|10.
|Лидс
|Заявка
|31
|14
|3
|14
|49 - 49
|45
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|33 - 38
|33
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|25 - 42
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|32
|5
|11
|16
|24 - 42
|26
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 20
|27
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|5.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|27 - 16
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|9.
|Арсенал
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|10.
|Лидс
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 18
|21
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 18
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|13.
|Брайтон
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 19
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 18
|16
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 24
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Челси - Брайтон
Исход игры
Челси
98% (50)
Ничья
2% (1)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38% (19)
Меньше
62% (31)
Обе команды забьют
Да
30% (15)
Нет
70% (35)
Популярный счёт
2:0 Челси
54.9% (28)
2:1 Челси
19.6% (10)
3:0 Челси
9.8% (5)
3:1 Челси
7.8% (4)
1:0 Челси
3.9% (2)
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