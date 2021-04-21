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  4. Премьер-лига
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Саутгемптон
0' 22'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
18
Ло
Чельсо
Джовани
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
9
Бэйл
Гарет
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
22
Салису
Мохаммед
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
32
Уолкотт
Тео
23
Телла
Нейтан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
Тоттенхэм
4-2-3-1
Саутгемптон
4-2-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 21 (4) 0.64
2. Сон Хынмин 14 0.42
3. Бэйл Гарет 5 0.15
4. Лукас Моура 3 0.09
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.09
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 9 (2) 0.28
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.22
3. Адамс Че 7 0.22
4. Армстронг Стюарт 4 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.09
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Минамино Такуми 2 0.06
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 7 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 5 0
4. Беднарек Ян 3 1
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 20.75% (11) 18.87% (10) 18.87% (10) 16.98% (9) 15.09% (8) 9.43% (5)
 Саутгемптон 10.26% (4) 20.51% (8) 33.33% (13) 15.38% (6) 7.69% (3) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кубок Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 33 14 9 10 54 - 37 51
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон 0:0 Заявка 32 10 7 15 39 - 56 37
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
6. Тоттенхэм 0:0 Заявка 16 7 4 5 26 - 17 25
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон 0:0 Заявка 17 4 5 8 18 - 36 17
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 22'
    Беднарек здорово на втором этаже прервал полёт мяча - если бы поляк не вмешался, снарядом бы завладел Хынмин.
  • 21'
    Бэйл и Салису поборолись возле углового флажка, и победителем вышел африканец. Заработал он вбрасывание из-за боковой.
  • 20'
    Армстронг с линии штрафной очень сильно пробил по катящемуся мячу - Льорис явно не испугался, а мяч улетел на верхний ярус.
  • Фол, нарушение
    19'
    Салису срубил Бэйла, и теперь лидер сборной Уэльса на газоне трёт ногу. Ганец принёс свои извинения валлийцу.
  • 18'
    Последовал навес от Орье с противоположного фланга в сторону Хынмина, но кореец чуть-чуть не успел.
  • 17'
    Режиссёр телетрансляции выхватил Кейна - лучший бомбардир "Шпор" в АПЛ с 2014-го года сидит в медицинской маске на трибуне.
  • 16'
    Идеально корпусом сыграл Вестергор, не позволив пройти дальше Бэйлу, который не уступает в антропометрии датчанину.
  • Фол, нарушение
    15'
    Н`Домбеле ловко подставился под тактический фол Адамса и заработал для "Шпор" штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    14'
    Адамс нарушил правила против Орье и отчаянно протестовал. Повезло шотландцу, что без жёлтой обошлось.
  • Опасный момент
    13'
    Опасно! Едва Уокер-Питерс не перебросил Льориса. Защитник вбежал в штрафную, воспользовался ошибкой Регилона и пробил прямо в Уго.
  • 12'
    Моура пытался сбить в подкате Адамса, а затем Армстронга, но в обоих случаях бразилец пролетал мимо оппонентов.
  • 11'
    Мэйсон заметно нервничает в пределах технической зоны. Он побил рекорд Атилло Ломбардо из "Кристал Пэлас" - итальянцу тогда было 32 года.
  • 10'
    Регилон по флангу разогнал атаку, подключил Ло Чельсо, но последующий удар Моуры получился слабым.
  • Офсайд
    9'
    Ло Чельсо получил мяч, опередив Уокер-Питерса, но боковой судья зафиксировал офсайд у аргентинца.
  • 8'
    Интересно, что в составе "Тоттенхэма" сразу три игрока имеют в трудовой книжке запись о "Саутгемптоне". Речь идёт о Бэйле, Алдервейрельде и Хёйбьерге. А за "Шпор" раньше играл защитник Уокер-Питерс.
  • 7'
    Хынмин пытался устранить Вестергора, однако датский защитник выставил ногу вперёд и лишил корейца возможности для навеса.
  • 6'
    "Святые" перехватили инициативу - Уокер-Питерс откатил мяч возле штрафной на Уорд-Прауса, но прострел заблокировал Хынмин.
  • Угловой
    5'
    Два подряд угловых подал "Саутгемптон" (с двух разных углов поля), но оборона "Тоттенхэма" смотрелась убедительно.
  • Опасный момент
    4'
    ОПАСНО! Адамс с пары метров не забил. Уокер-Питерс выполнил роскошный навес, и Че с правой ноги пальнул в Льориса.
  • Фол, нарушение
    3'
    Первый фол в матче зафиксирован. Уорд-Праус, идеально исполняющий штрафные удары, был завален возле бровки.
  • 2'
    "Тоттенхэм" играет в бело-синей форме, а "Саутгемптон" вышел на поле в красных футболках и шортах аналогичного цвета.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Саутгемптон

Исход игры
Тоттенхэм
96.6% (140)
Ничья
2.8% (4)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.44% (85)
Меньше
40.56% (58)
Обе команды забьют
Да
61.54% (88)
Нет
38.46% (55)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.5% (66)
2:0 Тоттенхэм
22.1% (32)
1:0 Тоттенхэм
14.5% (21)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (15)
1:1 Ничья
2.8% (4)
4:1 Тоттенхэм
2.1% (3)
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