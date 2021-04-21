Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Саутгемптон
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
27
Лукас
Моура
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
23
Телла
Нейтан
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ryan Mason
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоПолузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|21 (4)
|0.64
|2.
|Сон Хынмин
|14
|0.42
|3.
|Бэйл Гарет
|5
|0.15
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.09
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.09
|6.
|Орье Серж
|2
|0.06
|7.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.03
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Регилон Серхио
|0
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|14.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|9 (2)
|0.28
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (2)
|0.22
|3.
|Адамс Че
|7
|0.22
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.13
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.09
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.06
|8.
|Минамино Такуми
|2
|0.06
|9.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|11.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|12.
|Бертранд Райан
|0
|0
|13.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|7
|0
|2.
|Ламела Эрик
|5
|1
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|4.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|5.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|6.
|Регилон Серхио
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|8.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|9.
|Дайер Эрик
|2
|0
|10.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|11.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|14.
|Кейн Гарри
|1
|0
|15.
|Дэвис Бен
|1
|0
|16.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|17.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|4.
|Беднарек Ян
|3
|1
|5.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|6.
|Дженепо Мусса
|4
|0
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|9.
|Стивенс Джек
|2
|0
|10.
|Вестергор Янник
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|15.
|Адамс Че
|1
|0
|16.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|17.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|20.75% (11)
|18.87% (10)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|15.09% (8)
|9.43% (5)
|Саутгемптон
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|33.33% (13)
|15.38% (6)
|7.69% (3)
|12.82% (5)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =1 -12Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|33
|14
|9
|10
|54 - 37
|51
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|32
|10
|7
|15
|39 - 56
|37
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 17
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|8.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 36
|17
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Тоттенхэм
96.6% (140)
Ничья
2.8% (4)
Саутгемптон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.44% (85)
Меньше
40.56% (58)
Обе команды забьют
Да
61.54% (88)
Нет
38.46% (55)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.5% (66)
2:0 Тоттенхэм
22.1% (32)
1:0 Тоттенхэм
14.5% (21)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (15)
1:1 Ничья
2.8% (4)
4:1 Тоттенхэм
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!