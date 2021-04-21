Последовал навес от Орье с противоположного фланга в сторону Хынмина, но кореец чуть-чуть не успел.

Салису срубил Бэйла, и теперь лидер сборной Уэльса на газоне трёт ногу. Ганец принёс свои извинения валлийцу.

Армстронг с линии штрафной очень сильно пробил по катящемуся мячу - Льорис явно не испугался, а мяч улетел на верхний ярус.

Бэйл и Салису поборолись возле углового флажка, и победителем вышел африканец. Заработал он вбрасывание из-за боковой.

Беднарек здорово на втором этаже прервал полёт мяча - если бы поляк не вмешался, снарядом бы завладел Хынмин.

17' Режиссёр телетрансляции выхватил Кейна - лучший бомбардир "Шпор" в АПЛ с 2014-го года сидит в медицинской маске на трибуне.

16' Идеально корпусом сыграл Вестергор, не позволив пройти дальше Бэйлу, который не уступает в антропометрии датчанину.

15' Н`Домбеле ловко подставился под тактический фол Адамса и заработал для "Шпор" штрафной удар.

14' Адамс нарушил правила против Орье и отчаянно протестовал. Повезло шотландцу, что без жёлтой обошлось.

13' Опасно! Едва Уокер-Питерс не перебросил Льориса. Защитник вбежал в штрафную, воспользовался ошибкой Регилона и пробил прямо в Уго.

12' Моура пытался сбить в подкате Адамса, а затем Армстронга, но в обоих случаях бразилец пролетал мимо оппонентов.

11' Мэйсон заметно нервничает в пределах технической зоны. Он побил рекорд Атилло Ломбардо из "Кристал Пэлас" - итальянцу тогда было 32 года.

10' Регилон по флангу разогнал атаку, подключил Ло Чельсо, но последующий удар Моуры получился слабым.

9' Ло Чельсо получил мяч, опередив Уокер-Питерса, но боковой судья зафиксировал офсайд у аргентинца.

8' Интересно, что в составе "Тоттенхэма" сразу три игрока имеют в трудовой книжке запись о "Саутгемптоне". Речь идёт о Бэйле, Алдервейрельде и Хёйбьерге. А за "Шпор" раньше играл защитник Уокер-Питерс.

7' Хынмин пытался устранить Вестергора, однако датский защитник выставил ногу вперёд и лишил корейца возможности для навеса.

6' "Святые" перехватили инициативу - Уокер-Питерс откатил мяч возле штрафной на Уорд-Прауса, но прострел заблокировал Хынмин.

5' Два подряд угловых подал "Саутгемптон" (с двух разных углов поля), но оборона "Тоттенхэма" смотрелась убедительно.

4' ОПАСНО! Адамс с пары метров не забил. Уокер-Питерс выполнил роскошный навес, и Че с правой ноги пальнул в Льориса.

3' Первый фол в матче зафиксирован. Уорд-Праус, идеально исполняющий штрафные удары, был завален возле бровки.

2' "Тоттенхэм" играет в бело-синей форме, а "Саутгемптон" вышел на поле в красных футболках и шортах аналогичного цвета.