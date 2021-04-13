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Тоттенхэм
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 21 (4) 0.66
2. Сон Хынмин 14 0.44
3. Бэйл Гарет 5 0.16
4. Лукас Моура 3 0.09
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.09
6. Орье Серж 2 0.06
7. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.03
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Регилон Серхио 0 0
13. Доэрти Мэтт 0 0
14. Бергвейн Стевен 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 9 (2) 0.29
2. Уорд-Праус Джеймс 7 (2) 0.23
3. Адамс Че 7 0.23
4. Армстронг Стюарт 4 0.13
5. Вестергор Янник 3 0.1
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Минамино Такуми 2 0.06
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 7 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Доэрти Мэтт 3 1
5. Уинкс Гарри 4 0
6. Регилон Серхио 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Алдервейрельд Тоби 2 0
9. Дайер Эрик 2 0
10. Бергвейн Стевен 2 0
11. Н'Домбеле Тангай 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Бэйл Гарет 1 0
14. Кейн Гарри 1 0
15. Дэвис Бен 1 0
16. Санчес Давинсон 1 0
17. Танганга Джафет 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 5 0
4. Беднарек Ян 3 1
5. Уокер-Питерс Кайл 4 0
6. Дженепо Мусса 4 0
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Маккарти Алекс 2 0
9. Стивенс Джек 2 0
10. Вестергор Янник 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Ингс Дэнни 1 0
15. Адамс Че 1 0
16. Рамсей Кейн 1 0
17. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 20.75% (11) 18.87% (10) 18.87% (10) 16.98% (9) 15.09% (8) 9.43% (5)
 Саутгемптон 10.26% (4) 20.51% (8) 33.33% (13) 15.38% (6) 7.69% (3) 12.82% (5)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 0:1 Челси Брайтон 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Уиком 1:4 Тоттенхэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +7 =1 -12
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон
Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Кубок Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кубок Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
5. Челси Заявка 31 15 9 7 50 - 31 54
6. Ливерпуль Заявка 31 15 7 9 53 - 37 52
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 31 14 3 14 49 - 49 45
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 31 7 12 12 33 - 38 33
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
5. Челси Заявка 15 7 5 3 27 - 16 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
8. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
9. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
10. Лидс Заявка 15 6 3 6 21 - 18 21
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 15 7 5 3 29 - 18 26
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
13. Брайтон Заявка 15 5 4 6 17 - 19 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Тоттенхэм 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Саутгемптон
    1.89
    3.87
    4.42
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Саутгемптон

    Исход игры
    Тоттенхэм
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.52% (25)
    Нет
    40.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    40.9% (18)
    2:0 Тоттенхэм
    31.8% (14)
    3:1 Тоттенхэм
    11.4% (5)
    1:0 Тоттенхэм
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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