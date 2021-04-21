Жезус оказался перед Мартинесом после устранения Консы и ошибки Мингса, но пробить прицельно не смог.

Родри забежал в штрафную через фланг, откликнувшись на передачу Уокера, но за испанцем пристально следил Таргетт.

Траоре перевёл мяч на Уоткинса, но лучшего бомбардира "Астон Виллы" выключил из игры Зинченко.

За голову держится Мартинес. Аргентинец прыгнул под ноги Уокеру, и, похоже, травма небольшая у него.

Помощь медицинского штаба "Виллы" не потребовалась - Мартинес несколько раз дёрнул головой, подышал и ввёл мяч в игру.

29' "Сити" искусственно понизил темп игры - защитники вяло перекатывают мяч на своей половине поля, вынуждая "вилланов" тратить энергию.

28' Ещё один фол. Уокер грязно выключил из игры молодого Рамси, и 41-й номер "Астон Виллы" возмущается активно.

27' Мингс пострадал после стыка с Силвой - португалец грубовато толкнул защитника "Астон Виллы".

26' Уокер не смог пройти мимо Таргетта, и я стоя аплодирую защитнику. Англичанин выставил ногу и примагнитил мяч.

25' Гарет Саутгейт присутствует на матче. Через полтора месяца (11 июня) стартует чемпионат Европы, и наставник "трёх львов" занят аналитической работой.

24' Весьма активно "горожане" перемещаются в штрафной Мартинеса. Фоден эффектно устранил двух защитников и пробил - мяч полетел по банановой дуге.

22' Г-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! ФОДЕН! Эдерсон ввёл мяч в игру через Зинченко, а Фоден дежурил в районе пенальти. После своевременной передачи Силвы англичанину оставалось только подправить мяч в угол.

22' Опасно! Мартинес - орёл! Издали о себе напомнил Марез, и аргентинец со второй попытки всё же забрал мяч. Помогал ему в этом Мингс.

21' Опасно! Едва не состоялся автогол - Уокер сильно пробил по катящемуся мячу, и Таргетт неловко подставил ногу.

20' Кэш здорово сыграл в штрафной, вынеся мяч на безопасное расстояние. Сзади находился Фоден, и нужно было очень внимательно отыграть.

19' Пока игра "Сити" напоминает избиение груши на тренировке - вроде силы тратишь, а толку нет.

18' Уокер с фланга послал мяч в сторону Мареза, и на какое-то мгновение опередил алжирца Таргетт.

17' Чуть-чуть не успел украинец к мячу, но тут же ввёл его из-за боковой, и теперь уже Фоден с Гюндоганом сооружают новый выпад.

16' Зинченко на фланге не позволил Рамси отвоевать мяч и оперативно начал атаку через Фодена.

15' Даже два подряд угловых было у "Сити", но в обоих случаях до Диаша, на которого пытались навесить партнёры, мяч не дошёл.

14' Фоден получил по ногам возле углового флажка. Корчиться от боли воспитанник "Сити" не стал и сейчас исполнит корнер.

13' Марез очень неудачно обработал мяч, и Мартинесу даже не пришлось вступать в игру.

12' Диаш не нашёл адресата для паса и длинной передачей пытался подключить Мареза, но алжирца в воздухе опередил Мингс.

11' Фоден навесил в свободную зону, но Мартинес неуверенно сыграл и выбил мяч себе за спину. Будет угловой.

10' Жезус крутился возле штрафной, откатил мяч на Родри, и храбрый испанец в окружении трёх защитников "Виллы" потерял снаряд.

9' Теперь уже Уоткинс проверил реакцию Эдерсона, но обильно татуированный бразилец отбил мяч перед собой, затем зафиксировал в руках.

8' "Вилла" полетела в атаку - Кэш домчал до штрафной Эдерсона, выдал мяч на Траоре, и форвард пробил очень неудачно.

6' Опасно! Дуглас Соарес на дальней штанге едва не замкнул передачу, но мяч заблокировал Джон Стоунс!

5' Родри заметил подключение Гюндогана и отправил мяч в сторону немца, но Мартинес опередил оппонента из "Сити".

4' Жезус оказывает давление на Мартинеса, постоянно крутясь возле голкипера "Астон Виллы". Аргентинец пока не дёргается.

3' "Манчестер Сити" уверенно контролирует мяч на половине поля "Виллы". Следует навес и головой выносит Конса.

2' Вот это начало! Не прошло и минуты, как у нас появилась фантастическая интрига!

1' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! МАКГИНН! На двадцать второй секунде забивает "Астон Вилла"! Лидер шотландской сборной получил мяч от Уоткинса и пробил в левый угол ворот Эдерсона.