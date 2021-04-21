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  4. Премьер-лига
Астон Вилла
1:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
1' Гол
Макгинн Джон
1:1
22' Гол
Фоден Фил
32'
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
19
Накамба
Марвелус
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
11
Уоткинс
Олли
41
Рамси
Джакоб
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
3
Диаш
Рубен
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
Астон Вилла
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

1'
Макгинн Джон
(Уоткинс Олли)
1:0
22'
1:1
Фоден Фил
(Силва Бернарду)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 12 (1) 0.39
2. Грилиш Джек 6 0.19
3. Эль-Гази Анвар 6 (2) 0.19
4. Траоре Бертран 5 0.16
5. Баркли Росс 3 0.1
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Кэш Мэтти 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
14. Таргетт Мэтт 0 0
15. Дэвис Кинан 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.36
2. Стерлинг Рахим 9 0.27
3. Марез Рияд 9 0.27
4. Жезус Габриэль 8 0.24
5. Фоден Фил 7 0.21
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.15
7. Стоунс Джон 4 0.12
8. Торрес Ферран 3 0.09
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Канселу Жоау 1 0.03
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Родри Эрнандес 1 (1) 0.03
14. Аке Натан 1 0.03
15. Диаш Рубен 1 0.03
16. Агуэро Серхио 1 (1) 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 8 1
2. Макгинн Джон 7 0
3. Таргетт Мэтт 7 0
4. Мингс Тайрон 5 1
5. Кэш Мэтти 6 0
6. Грилиш Джек 5 0
7. Сансон Морган 3 0
8. Конса Эзри 3 0
9. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
10. Уоткинс Олли 2 0
11. Накамба Марвелус 2 0
12. Тейлор Нил 1 0
13. Хаус Кортни 1 0
14. Эль-Гази Анвар 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Эдерсон Мораес 3 0
7. Диаш Рубен 3 0
8. Стерлинг Рахим 2 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Де Брёйне Кевин 1 0
11. Уокер Кайл 1 0
12. Лапорт Эмерик 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 21.95% (9) 4.88% (2) 12.2% (5) 14.63% (6) 19.51% (8) 26.83% (11)
 Манчестер Сити 13.64% (9) 22.73% (15) 15.15% (10) 18.18% (12) 12.12% (8) 18.18% (12)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3
Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Кубок лиги Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Премьер-лига
Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити Кубок Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 2:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 33 23 6 4 68 - 24 75
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла 1:1 Заявка 31 13 6 12 44 - 34 45
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Астон Вилла 1:1 Заявка 15 6 3 6 24 - 20 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 1:1 Заявка 16 11 4 1 31 - 9 37
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла 1:1 Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 34'
    Помощь медицинского штаба "Виллы" не потребовалась - Мартинес несколько раз дёрнул головой, подышал и ввёл мяч в игру.
  • Травма, повреждение
    33'
    За голову держится Мартинес. Аргентинец прыгнул под ноги Уокеру, и, похоже, травма небольшая у него.
  • 32'
    Траоре перевёл мяч на Уоткинса, но лучшего бомбардира "Астон Виллы" выключил из игры Зинченко.
  • 31'
    Родри забежал в штрафную через фланг, откликнувшись на передачу Уокера, но за испанцем пристально следил Таргетт.
  • Опасный момент
    30'
    Жезус оказался перед Мартинесом после устранения Консы и ошибки Мингса, но пробить прицельно не смог.
  • 29'
    "Сити" искусственно понизил темп игры - защитники вяло перекатывают мяч на своей половине поля, вынуждая "вилланов" тратить энергию.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ещё один фол. Уокер грязно выключил из игры молодого Рамси, и 41-й номер "Астон Виллы" возмущается активно.
  • Фол, нарушение
    27'
    Мингс пострадал после стыка с Силвой - португалец грубовато толкнул защитника "Астон Виллы".
  • 26'
    Уокер не смог пройти мимо Таргетта, и я стоя аплодирую защитнику. Англичанин выставил ногу и примагнитил мяч.
  • 25'
    Гарет Саутгейт присутствует на матче. Через полтора месяца (11 июня) стартует чемпионат Европы, и наставник "трёх львов" занят аналитической работой.
  • Опасный момент
    24'
    Весьма активно "горожане" перемещаются в штрафной Мартинеса. Фоден эффектно устранил двух защитников и пробил - мяч полетел по банановой дуге.
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! ФОДЕН! Эдерсон ввёл мяч в игру через Зинченко, а Фоден дежурил в районе пенальти. После своевременной передачи Силвы англичанину оставалось только подправить мяч в угол.
  • Опасный момент
    22'
    Опасно! Мартинес - орёл! Издали о себе напомнил Марез, и аргентинец со второй попытки всё же забрал мяч. Помогал ему в этом Мингс.
  • Опасный момент
    21'
    Опасно! Едва не состоялся автогол - Уокер сильно пробил по катящемуся мячу, и Таргетт неловко подставил ногу.
  • 20'
    Кэш здорово сыграл в штрафной, вынеся мяч на безопасное расстояние. Сзади находился Фоден, и нужно было очень внимательно отыграть.
  • 19'
    Пока игра "Сити" напоминает избиение груши на тренировке - вроде силы тратишь, а толку нет.
  • 18'
    Уокер с фланга послал мяч в сторону Мареза, и на какое-то мгновение опередил алжирца Таргетт.
  • 17'
    Чуть-чуть не успел украинец к мячу, но тут же ввёл его из-за боковой, и теперь уже Фоден с Гюндоганом сооружают новый выпад.
  • 16'
    Зинченко на фланге не позволил Рамси отвоевать мяч и оперативно начал атаку через Фодена.
  • Угловой
    15'
    Даже два подряд угловых было у "Сити", но в обоих случаях до Диаша, на которого пытались навесить партнёры, мяч не дошёл.
  • Фол, нарушение
    14'
    Фоден получил по ногам возле углового флажка. Корчиться от боли воспитанник "Сити" не стал и сейчас исполнит корнер.
  • 13'
    Марез очень неудачно обработал мяч, и Мартинесу даже не пришлось вступать в игру.
  • 12'
    Диаш не нашёл адресата для паса и длинной передачей пытался подключить Мареза, но алжирца в воздухе опередил Мингс.
  • Угловой
    11'
    Фоден навесил в свободную зону, но Мартинес неуверенно сыграл и выбил мяч себе за спину. Будет угловой.
  • 10'
    Жезус крутился возле штрафной, откатил мяч на Родри, и храбрый испанец в окружении трёх защитников "Виллы" потерял снаряд.
  • 9'
    Теперь уже Уоткинс проверил реакцию Эдерсона, но обильно татуированный бразилец отбил мяч перед собой, затем зафиксировал в руках.
  • 8'
    "Вилла" полетела в атаку - Кэш домчал до штрафной Эдерсона, выдал мяч на Траоре, и форвард пробил очень неудачно.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Дуглас Соарес на дальней штанге едва не замкнул передачу, но мяч заблокировал Джон Стоунс!
  • 5'
    Родри заметил подключение Гюндогана и отправил мяч в сторону немца, но Мартинес опередил оппонента из "Сити".
  • 4'
    Жезус оказывает давление на Мартинеса, постоянно крутясь возле голкипера "Астон Виллы". Аргентинец пока не дёргается.
  • 3'
    "Манчестер Сити" уверенно контролирует мяч на половине поля "Виллы". Следует навес и головой выносит Конса.
  • 2'
    Вот это начало! Не прошло и минуты, как у нас появилась фантастическая интрига!
  • Описание гола
    1'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! МАКГИНН! На двадцать второй секунде забивает "Астон Вилла"! Лидер шотландской сборной получил мяч от Уоткинса и пробил в левый угол ворот Эдерсона.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити

Исход игры
Астон Вилла
2.1% (3)
Ничья
2.8% (4)
Манчестер Сити
95.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
39.9% (57)
0:2 Манчестер Сити
25.9% (37)
1:3 Манчестер Сити
15.4% (22)
0:1 Манчестер Сити
7% (10)
0:3 Манчестер Сити
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.4% (2)
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