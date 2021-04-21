Астон Вилла
1:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Вилла Парк
Манчестер Сити
1:0
1' ГолМакгинн Джон
1:1
22' ГолФоден Фил
18
Таргетт
Мэтт
11
Уоткинс
Олли
41
Рамси
Джакоб
26
Марез
Рияд
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
41 Рамси ДжакобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Канселу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
22'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|12 (1)
|0.39
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.19
|3.
|Эль-Гази Анвар
|6 (2)
|0.19
|4.
|Траоре Бертран
|5
|0.16
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.1
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|14.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|15.
|Дэвис Кинан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.36
|2.
|Стерлинг Рахим
|9
|0.27
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.27
|4.
|Жезус Габриэль
|8
|0.24
|5.
|Фоден Фил
|7
|0.21
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.15
|7.
|Стоунс Джон
|4
|0.12
|8.
|Торрес Ферран
|3
|0.09
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.06
|10.
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|11.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Родри Эрнандес
|1 (1)
|0.03
|14.
|Аке Натан
|1
|0.03
|15.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|16.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|8
|1
|2.
|Макгинн Джон
|7
|0
|3.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|4.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|5.
|Кэш Мэтти
|6
|0
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Сансон Морган
|3
|0
|8.
|Конса Эзри
|3
|0
|9.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|2
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|12.
|Тейлор Нил
|1
|0
|13.
|Хаус Кортни
|1
|0
|14.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|4
|0
|3.
|Аке Натан
|4
|0
|4.
|Канселу Жоау
|4
|0
|5.
|Силва Бернарду
|4
|0
|6.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|7.
|Диаш Рубен
|3
|0
|8.
|Стерлинг Рахим
|2
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|11.
|Уокер Кайл
|1
|0
|12.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|21.95% (9)
|4.88% (2)
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|26.83% (11)
|Манчестер Сити
|13.64% (9)
|22.73% (15)
|15.15% (10)
|18.18% (12)
|12.12% (8)
|18.18% (12)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +17 =0 -3Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити Эвертон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Суонси 1:3 Манчестер Сити Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 1, поражения: 3
Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити Кубок Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 2:4 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|33
|23
|6
|4
|68 - 24
|75
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|31
|13
|6
|12
|44 - 34
|45
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|8.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:1 Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 9
|37
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|1:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Манчестер Сити
Исход игры
Астон Вилла
2.1% (3)
Ничья
2.8% (4)
Манчестер Сити
95.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
63.12% (89)
Меньше
36.88% (52)
Обе команды забьют
Да
61.7% (87)
Нет
38.3% (54)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
39.9% (57)
0:2 Манчестер Сити
25.9% (37)
1:3 Манчестер Сити
15.4% (22)
0:1 Манчестер Сити
7% (10)
0:3 Манчестер Сити
2.8% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
2:3 Манчестер Сити
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!