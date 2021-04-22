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Лестер
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Вест Бромвич
0' 8'
1
Шмейхель
Каспер
3
Фофана
Уэсли
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
33
Томас
Люк
10
Мэддисон
Джеймс
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
27
О'Ши
Дара
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
10
Филлипс
Мэтт
35
Йокушлу
Окай
30
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
7
Робинсон
Каллум
12
Перейра
Матеус
17
Диань
Мбайе
Лестер
3-4-1-2
Вест Бромвич
4-4-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 12 (6) 0.38
2. Барнс Харви 9 0.28
3. Мэддисон Джеймс 8 0.25
4. Ихеаначо Келечи 8 0.25
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.19
6. Джастин Джеймс 2 0.06
7. Перес Айосе 2 0.06
8. Ндиди Уилфред 1 0.03
9. Кастань Тимоти 1 0.03
10. Прат Деннис 1 0.03
11. Амарти Даниэль 1 0.03
12. Олбрайтон Марк 0 0
13. Юндер Дженгиз 0 0
14. Эванс Джонни 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
16. Рикарду Перейра II 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 8 (3) 0.25
2. Робинсон Каллум 5 0.16
3. Бартли Кайл 3 0.09
4. Диань Мбайе 2 0.06
5. Галлахер Конор 2 0.06
6. Филлипс Мэтт 2 0.06
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.06
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Гросицки Камил 0 0
12. Йокушлу Окай 0 0
13. Джонстон Сэм 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Фофана Уэсли 6 0
4. Менди Нампалис 5 0
5. Ндиди Уилфред 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 8 0
2. Аджайи Олувасемилого 3 1
3. Ферлонг Дарнелл 4 0
4. Ливермор Джейк 2 1
5. Перейра Матеус 2 1
6. Бартли Кайл 3 0
7. Сойерс Ромен 3 0
8. О'Ши Дара 3 0
9. Иванович Бранислав 2 0
10. Снодграсс Роберт 2 0
11. Диань Мбайе 2 0
12. Гиббс Киран 0 1
13. Робсон-Кану Хэл 1 0
14. Филлипс Мэтт 1 0
15. Пелтьер Ли 1 0
16. Йокушлу Окай 1 0
17. Ахерн-Грант Карлан 1 0
18. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 9.8% (5) 13.73% (7) 19.61% (10) 7.84% (4) 15.69% (8) 33.33% (17)
 Вест Бромвич 22.22% (6) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Вест Бромвич 0:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 1:4 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер 0:0 Заявка 32 17 6 9 55 - 37 57
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 31 13 5 13 44 - 35 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 32 5 10 17 28 - 59 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Лестер 0:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
9. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 15 6 2 7 24 - 21 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич 0:0 Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич 0:0 Заявка 16 2 5 9 16 - 26 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 8'
    Ихеначо по центру получил пас от Мэддисона, но не смог подработать мяч себе на ход.
  • 6'
    "Лестер" контролирует мяч в центре поля.
  • 5'
    Удар Дианя слева из пределов штрафной площади заблокировал Эванс.
  • Опасный момент
    4'
    Ихеначо у центрального круга отобрал мяч у соперника и побежал один на один с голкипером. Келечи слишком сблизился с Джонстоном и пробил во вратаря. Добивание Мэддисона с дальней дистанции получилось выше ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кастань в центре поля сбил Робинсона.
  • 2'
    "Лестер" играет в синей форме, "Вест Бромвич" - в красно-жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 32 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Вест Бромвич». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 142
    Лестер 90.8% (129)
    X 7% (10)
    Вест Бромвич 2.1% (3)
    Все прогнозы
    1.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.66
    3.94
    5.89
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Лестер 0:0 Вест Бромвич

Исход игры
Лестер
90.8% (129)
Ничья
7% (10)
Вест Бромвич
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
2:1 Leicester
41.5% (59)
2:0 Leicester
21.1% (30)
1:0 Leicester
14.1% (20)
1:1 Draw
6.3% (9)
3:1 Leicester
4.9% (7)
3:0 Leicester
4.2% (6)
3:2 Leicester
2.8% (4)
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