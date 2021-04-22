Ихеначо по центру получил пас от Мэддисона, но не смог подработать мяч себе на ход.

4'

Ихеначо у центрального круга отобрал мяч у соперника и побежал один на один с голкипером. Келечи слишком сблизился с Джонстоном и пробил во вратаря. Добивание Мэддисона с дальней дистанции получилось выше ворот.