Лестер
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Кинг Пауэр
Вест Бромвич
33
Томас
Люк
27
О'Ши
Дара
10
Филлипс
Мэтт
35
Йокушлу
Окай
17
Диань
Мбайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Диань МбайеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|12 (6)
|0.38
|2.
|Барнс Харви
|9
|0.28
|3.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.25
|4.
|Ихеаначо Келечи
|8
|0.25
|5.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.19
|6.
|Джастин Джеймс
|2
|0.06
|7.
|Перес Айосе
|2
|0.06
|8.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|9.
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|10.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|11.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|13.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|14.
|Эванс Джонни
|0
|0
|15.
|Менди Нампалис
|0
|0
|16.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|8 (3)
|0.25
|2.
|Робинсон Каллум
|5
|0.16
|3.
|Бартли Кайл
|3
|0.09
|4.
|Диань Мбайе
|2
|0.06
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|6.
|Филлипс Мэтт
|2
|0.06
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.06
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Гросицки Камил
|0
|0
|12.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|13.
|Джонстон Сэм
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|3.
|Фофана Уэсли
|6
|0
|4.
|Менди Нампалис
|5
|0
|5.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|10.
|Рикарду Перейра II
|2
|0
|11.
|Амарти Даниэль
|2
|0
|12.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|13.
|Томас Люк
|2
|0
|14.
|Перес Айосе
|1
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Чодури Хамза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|8
|0
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|3.
|Ферлонг Дарнелл
|4
|0
|4.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|5.
|Перейра Матеус
|2
|1
|6.
|Бартли Кайл
|3
|0
|7.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|8.
|О'Ши Дара
|3
|0
|9.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|10.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|11.
|Диань Мбайе
|2
|0
|12.
|Гиббс Киран
|0
|1
|13.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|14.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|15.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|16.
|Йокушлу Окай
|1
|0
|17.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|18.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|9.8% (5)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|7.84% (4)
|15.69% (8)
|33.33% (17)
|Вест Бромвич
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед
Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл
Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Лестер: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Вест Бромвич: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Вест Бромвич 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Вест Бромвич 2:3 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Лестер 1:4 Вест Бромвич Кубок Carling Вест Бромвич 3:0 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:4 Лестер Лестер 1:2 Вест Бромвич
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|32
|17
|6
|9
|55 - 37
|57
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|44 - 35
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|32
|5
|10
|17
|28 - 59
|25
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 21
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 26
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Вест Бромвич
Исход игры
Лестер
90.8% (129)
Ничья
7% (10)
Вест Бромвич
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (80)
Меньше
42.86% (60)
Обе команды забьют
Да
59.29% (83)
Нет
40.71% (57)
Популярный счёт
2:1 Leicester
41.5% (59)
2:0 Leicester
21.1% (30)
1:0 Leicester
14.1% (20)
1:1 Draw
6.3% (9)
3:1 Leicester
4.9% (7)
3:0 Leicester
4.2% (6)
3:2 Leicester
2.8% (4)
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