Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.41
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|9 (2)
|0.28
|3.
|Сака Букайо
|5
|0.16
|4.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.16
|5.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|6.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.06
|7.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|8.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|9.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|10.
|Луис Давид
|1
|0.03
|11.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|12.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|14.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|15.
|Себальос Дани
|0
|0
|16.
|Парти Томас
|0
|0
|17.
|Седрик Соареш
|0
|0
|18.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|14
|0.45
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.19
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.19
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.19
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.1
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|14.
|Дэвис Том
|0
|0
|15.
|Годфри Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|2.
|Джака Гранит
|6
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|4.
|Тирни Киран
|4
|0
|5.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|6.
|Себальос Дани
|3
|0
|7.
|Парти Томас
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Мари Пабло
|2
|0
|11.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|12.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|7
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Ришарлисон
|3
|1
|4.
|Кин Майкл
|4
|0
|5.
|Аллан Маркес
|4
|0
|6.
|Годфри Бен
|4
|0
|7.
|Динь Люка
|2
|1
|8.
|Родригес Хамес
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|13.
|Мина Йерри
|2
|0
|14.
|Сигурдссон Гильфи
|1
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Ольсен Робин
|1
|0
|17.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|18.
|Нкунку Нильс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|9.52% (4)
|11.9% (5)
|26.19% (11)
|21.43% (9)
|19.05% (8)
|11.9% (5)
|Эвертон
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|26.19% (11)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
|14.29% (6)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|23
|5
|4
|67 - 23
|74
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|55 - 37
|56
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|54 - 37
|50
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|43 - 33
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|31
|10
|6
|15
|39 - 56
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|28 - 59
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 17
|24
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|8.
|Лестер
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 21
|22
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 19
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 8
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|16 - 26
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон
Исход игры
Арсенал
80.9% (38)
Ничья
17% (8)
Эвертон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (32)
Меньше
30.43% (14)
Обе команды забьют
Да
82.61% (38)
Нет
17.39% (8)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
53.2% (25)
1:0 Арсенал
12.8% (6)
1:1 Ничья
12.8% (6)
3:1 Арсенал
8.5% (4)
2:2 Ничья
4.3% (2)
2:0 Арсенал
4.3% (2)
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