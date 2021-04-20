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Стадион:
Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.41
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 9 (2) 0.28
3. Сака Букайо 5 0.16
4. Пепе Николя 5 (1) 0.16
5. Нкетиа Эдди 2 0.06
6. Габриэль дос Сантос 2 0.06
7. Джака Гранит 1 0.03
8. Бельерин Эктор 1 0.03
9. Тирни Киран 1 0.03
10. Луис Давид 1 0.03
11. Эдегор Мартин 1 0.03
12. Мартинелли Габриэл 1 0.03
13. Виллиан Боргес 0 0
14. Смит-Роу Эмил 0 0
15. Себальос Дани 0 0
16. Парти Томас 0 0
17. Седрик Соареш 0 0
18. Холдинг Роб 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 14 0.45
2. Родригес Хамес 6 0.19
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.19
4. Ришарлисон 6 (1) 0.19
5. Кин Майкл 3 0.1
6. Дукуре Абдулай 2 0.06
7. Мина Йерри 2 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
14. Дэвис Том 0 0
15. Годфри Бен 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 8 0
2. Джака Гранит 6 1
3. Габриэль дос Сантос 3 1
4. Тирни Киран 4 0
5. Ляказетт Александр 3 0
6. Себальос Дани 3 0
7. Парти Томас 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 7 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Ришарлисон 3 1
4. Кин Майкл 4 0
5. Аллан Маркес 4 0
6. Годфри Бен 4 0
7. Динь Люка 2 1
8. Родригес Хамес 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Бернард Дуарте 2 0
13. Мина Йерри 2 0
14. Сигурдссон Гильфи 1 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Ольсен Робин 1 0
17. Пикфорд Джордан 1 0
18. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 9.52% (4) 11.9% (5) 26.19% (11) 21.43% (9) 19.05% (8) 11.9% (5)
 Эвертон 14.29% (6) 16.67% (7) 26.19% (11) 14.29% (6) 14.29% (6) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага
Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал Арсенал 4:2 Лидс Астон Вилла 1:0 Арсенал Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити
Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Арсенал Премьер-лига Эвертон 1:0 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Арсенал 5:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:5 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Арсенал Премьер-лига Эвертон 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Эвертон Кубок Арсенал 1:1 Эвертон Премьер-лига Арсенал 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Арсенал Премьер-лига Эвертон 0:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 32 23 5 4 67 - 23 74
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 31 17 5 9 55 - 37 56
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 32 14 8 10 54 - 37 50
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 30 13 5 12 43 - 33 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 31 10 6 15 39 - 56 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 31 5 9 17 28 - 59 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 3 5 26 - 17 24
7. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
8. Лестер Заявка 15 7 1 7 25 - 21 22
9. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 14 6 2 6 23 - 19 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
2. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 30 - 8 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 16 4 4 8 18 - 36 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 15 2 4 9 16 - 26 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Арсенал 80.9% (38)
    X 17% (8)
    Эвертон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Эвертон
    1.97
    3.84
    4.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал - Эвертон

    Исход игры
    Арсенал
    80.9% (38)
    Ничья
    17% (8)
    Эвертон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (32)
    Меньше
    30.43% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    53.2% (25)
    1:0 Арсенал
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    3:1 Арсенал
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    2:0 Арсенал
    4.3% (2)
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