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Вулверхэмптон
 
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Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.16
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.16
3. Хименес Рауль 4 0.13
4. Поденсе Даниэл 3 0.09
5. Силва Фабио 3 (1) 0.09
6. Саисс Ромен 3 0.09
7. Траоре Адама 1 0.03
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Витинью II 0 0
15. Семеду Нелсон 0 0
16. Килман Макс 0 0
17. Отасоуи Оуэн 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 7 (1) 0.22
2. Выдра Матей 3 0.09
3. Барнс Эшли 3 (1) 0.09
4. Макнил Дуайт 2 0.06
5. Гудмундссон Йоханн 2 0.06
6. Ми Бен 2 0.06
7. Вествуд Эшли 1 0.03
8. Родригес Джей 1 0.03
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Лоутон Мэттью 1 0.03
11. Тарковски Джеймс 1 0.03
12. Данн Джимми 1 0.03
13. Питерс Эрик 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 4 0
4. Семеду Нелсон 4 0
5. Нету Педру 4 0
6. Траоре Адама 3 0
7. Дендонкер Леандер 3 0
8. Поденсе Даниэл 3 0
9. Килман Макс 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 6 0
2. Тарковски Джеймс 5 0
3. Барнс Эшли 4 0
4. Лоутон Мэттью 4 0
5. Родригес Джей 3 0
6. Брэйди Роберт 3 0
7. Бардсли Филипп 2 0
8. Корк Джек 2 0
9. Лонг Кевин 2 0
10. Ми Бен 2 0
11. Браунхилл Джош 2 0
12. Стивенс Дейл 1 0
13. Гудмундссон Йоханн 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Тэйлор Чарли 1 0
16. Поуп Ник 1 0
17. Мумбонго Джоэль 1 0
18. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6)
 Бёрнли 32% (8) 12% (3) 12% (3) 24% (6) 8% (2) 12% (3)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 32 19 9 4 64 - 35 66
3. Лестер Заявка 32 18 5 9 58 - 37 59
4. Челси Заявка 32 15 10 7 50 - 31 55
5. Вест Хэм Заявка 32 16 7 9 53 - 42 55
6. Ливерпуль Заявка 32 15 8 9 54 - 38 53
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 31 14 7 10 43 - 40 49
9. Арсенал Заявка 32 13 7 12 44 - 36 46
10. Лидс Заявка 32 14 4 14 50 - 50 46
11. Астон Вилла Заявка 31 13 5 13 44 - 35 44
12. Вулверхэмптон Заявка 32 11 8 13 32 - 41 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 32 9 8 15 35 - 53 35
16. Брайтон Заявка 32 7 13 12 33 - 38 34
17. Бёрнли Заявка 32 8 9 15 26 - 45 33
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 32 5 9 18 28 - 62 24
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 4 2 26 17 - 56 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 16 9 4 3 29 - 20 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
5. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
6. Ливерпуль Заявка 16 8 2 6 24 - 19 26
7. Лестер Заявка 16 8 1 7 28 - 21 25
8. Вулверхэмптон Заявка 16 6 4 6 18 - 18 22
9. Арсенал Заявка 16 6 4 6 19 - 19 22
10. Лидс Заявка 16 6 4 6 22 - 19 22
11. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
12. Астон Вилла Заявка 15 6 2 7 24 - 21 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 3 1 12 10 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 16 10 6 0 30 - 14 36
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 15 9 3 3 21 - 15 30
5. Челси Заявка 16 8 4 4 23 - 15 28
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
9. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
10. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
11. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
12. Брайтон Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
15. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
16. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
17. Ньюкасл Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
18. Бёрнли Заявка 16 4 3 9 13 - 27 15
19. Вест Бромвич Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 6 часов 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Вулверхэмптон 90.5% (38)
    X 7.1% (3)
    Бёрнли 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Бёрнли
    2.12
    3.48
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Бёрнли

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    90.5% (38)
    Ничья
    7.1% (3)
    Бёрнли
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (16)
    Меньше
    60% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    45% (18)
    Нет
    55% (22)
    Популярный счёт
    1:0 Вулверхэмптон
    40.5% (17)
    2:1 Вулверхэмптон
    33.3% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
    2:0 Вулверхэмптон
    7.1% (3)
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