Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Бёрнли
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.16
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.16
|3.
|Хименес Рауль
|4
|0.13
|4.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.09
|5.
|Силва Фабио
|3 (1)
|0.09
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.09
|7.
|Траоре Адама
|1
|0.03
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Витинью II
|0
|0
|15.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|16.
|Килман Макс
|0
|0
|17.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|7 (1)
|0.22
|2.
|Выдра Матей
|3
|0.09
|3.
|Барнс Эшли
|3 (1)
|0.09
|4.
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|5.
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0.06
|6.
|Ми Бен
|2
|0.06
|7.
|Вествуд Эшли
|1
|0.03
|8.
|Родригес Джей
|1
|0.03
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|11.
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|12.
|Данн Джимми
|1
|0.03
|13.
|Питерс Эрик
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|4
|0
|4.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|5.
|Нету Педру
|4
|0
|6.
|Траоре Адама
|3
|0
|7.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|8.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|9.
|Килман Макс
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|6
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|5
|0
|3.
|Барнс Эшли
|4
|0
|4.
|Лоутон Мэттью
|4
|0
|5.
|Родригес Джей
|3
|0
|6.
|Брэйди Роберт
|3
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|8.
|Корк Джек
|2
|0
|9.
|Лонг Кевин
|2
|0
|10.
|Ми Бен
|2
|0
|11.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|12.
|Стивенс Дейл
|1
|0
|13.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|16.
|Поуп Ник
|1
|0
|17.
|Мумбонго Джоэль
|1
|0
|18.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|Бёрнли
|32% (8)
|12% (3)
|12% (3)
|24% (6)
|8% (2)
|12% (3)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль
Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =5 -9Манчестер Юнайтед 3:1 Бёрнли Бёрнли 1:2 Ньюкасл Саутгемптон 3:2 Бёрнли Эвертон 1:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Арсенал Бёрнли 1:1 Лестер Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Бёрнли 1:1 Фулхэм Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Бёрнли 0:2 Борнмут Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:2 Манчестер Сити Челси 2:0 Бёрнли Бёрнли 3:2 Астон Вилла Фулхэм 0:3 Бёрнли Ливерпуль 0:1 Бёрнли Вест Хэм 1:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:1 Милтон-Кейнс Донс
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Бёрнли: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|24
|5
|4
|69 - 24
|77
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|19
|9
|4
|64 - 35
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|18
|5
|9
|58 - 37
|59
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|15
|10
|7
|50 - 31
|55
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|53 - 42
|55
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|54 - 38
|53
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|56 - 38
|53
|8.
|Эвертон
|Заявка
|31
|14
|7
|10
|43 - 40
|49
|9.
|Арсенал
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|44 - 36
|46
|10.
|Лидс
|Заявка
|32
|14
|4
|14
|50 - 50
|46
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|13
|5
|13
|44 - 35
|44
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|32 - 41
|41
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|33 - 52
|38
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 58
|36
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|35 - 53
|35
|16.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|33 - 38
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|26 - 45
|33
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|25 - 43
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|28 - 62
|24
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|4
|2
|26
|17 - 56
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 15
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 20
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 18
|27
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|7.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|28 - 21
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 18
|22
|9.
|Арсенал
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 19
|22
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 19
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|24 - 21
|20
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 25
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 25
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 18
|18
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 33
|14
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|16 - 19
|14
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|10 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 9
|39
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|30 - 14
|36
|3.
|Лестер
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 16
|34
|4.
|Эвертон
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|21 - 15
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 20
|26
|8.
|Арсенал
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 17
|24
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 22
|24
|10.
|Лидс
|Заявка
|16
|8
|0
|8
|28 - 31
|24
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 14
|24
|12.
|Брайтон
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 23
|19
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 27
|18
|15.
|Фулхэм
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|16 - 19
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 38
|16
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 27
|15
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|16
|1
|1
|14
|7 - 31
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Бёрнли
Исход игры
Вулверхэмптон
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Бёрнли
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (16)
Меньше
60% (24)
Обе команды забьют
Да
45% (18)
Нет
55% (22)
Популярный счёт
1:0 Вулверхэмптон
40.5% (17)
2:1 Вулверхэмптон
33.3% (14)
1:1 Ничья
7.1% (3)
2:0 Вулверхэмптон
7.1% (3)
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