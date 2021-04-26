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Лестер
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
1
Шмейхель
Каспер
4
Сёюнджю
Чаглар
6
Эванс
Джонни
3
Фофана
Уэсли
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
21
Рикарду
Перейра
II
17
Перес
Айосе
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
3
Ван
Анхольт
Патрик
9
Айю
Джордан
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
20
Бентеке
Кристиан
Лестер
3-4-1-2
Кристал Пэлас
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.41
2. Барнс Харви 9 0.28
3. Ихеаначо Келечи 9 0.28
4. Мэддисон Джеймс 8 0.25
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.19
6. Джастин Джеймс 2 0.06
7. Перес Айосе 2 0.06
8. Кастань Тимоти 1 0.03
9. Ндиди Уилфред 1 0.03
10. Эванс Джонни 1 0.03
11. Прат Деннис 1 0.03
12. Амарти Даниэль 1 0.03
13. Олбрайтон Марк 0 0
14. Юндер Дженгиз 0 0
15. Менди Нампалис 0 0
16. Рикарду Перейра II 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.29
2. Бентеке Кристиан 6 0.19
3. Эзе Эберечи 3 0.1
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
10. Кэхилл Гари 1 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Тилеманс Юри 6 0
3. Фофана Уэсли 6 0
4. Менди Нампалис 5 0
5. Ндиди Уилфред 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Олбрайтон Марк 2 0
10. Рикарду Перейра II 2 0
11. Амарти Даниэль 2 0
12. Сёюнджю Чаглар 2 0
13. Томас Люк 2 0
14. Перес Айосе 1 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Чодури Хамза 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 7 1
2. Заха Уилфрид 4 0
3. Макартур Джеймс 3 0
4. Кэхилл Гари 3 0
5. Уорд Джоэл 3 0
6. Эзе Эберечи 3 0
7. Бентеке Кристиан 1 1
8. Гуаита Висенте 2 0
9. Клайн Натаниэль 2 0
10. Ван Анхольт Патрик 2 0
11. Айю Джордан 2 0
12. Шлупп Джеффри 2 0
13. Ридевальд Жайро 2 0
14. Томкинс Джеймс 1 0
15. Маккарти Джеймс 1 0
16. Данн Скотт 1 0
17. Куйяте Шейку 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 9.26% (5) 16.67% (9) 20.37% (11) 7.41% (4) 14.81% (8) 31.48% (17)
 Кристал Пэлас 19.35% (6) 19.35% (6) 12.9% (4) 12.9% (4) 16.13% (5) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити
Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Фулхэм 0:2 Лестер Лестер 1:3 Лидс Эвертон 1:1 Лестер Брентфорд 1:3 Лестер Лестер 2:0 Челси
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Лестер: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 1:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 33 24 5 4 69 - 24 77
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Лестер Заявка 32 18 5 9 58 - 37 59
4. Челси Заявка 33 16 10 7 51 - 31 58
5. Вест Хэм Заявка 33 16 7 10 53 - 43 55
6. Ливерпуль Заявка 33 15 9 9 55 - 39 54
7. Тоттенхэм Заявка 33 15 8 10 56 - 38 53
8. Эвертон Заявка 32 15 7 10 44 - 40 52
9. Лидс Заявка 33 14 5 14 50 - 50 47
10. Арсенал Заявка 33 13 7 13 44 - 37 46
11. Астон Вилла Заявка 32 13 6 13 46 - 37 45
12. Вулверхэмптон Заявка 33 11 8 14 32 - 45 41
13. Кристал Пэлас Заявка 31 10 8 13 33 - 52 38
14. Саутгемптон Заявка 32 10 6 16 40 - 58 36
15. Ньюкасл Заявка 33 9 9 15 36 - 54 36
16. Бёрнли Заявка 33 9 9 15 30 - 45 36
17. Брайтон Заявка 33 7 13 13 33 - 39 34
18. Фулхэм Заявка 33 5 12 16 25 - 43 27
19. Вест Бромвич Заявка 33 5 10 18 30 - 64 25
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 5 2 26 18 - 56 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 12 2 3 37 - 15 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
5. Челси Заявка 16 7 6 3 27 - 16 27
6. Тоттенхэм Заявка 16 8 3 5 28 - 18 27
7. Лестер Заявка 16 8 1 7 28 - 21 25
8. Лидс Заявка 17 6 5 6 22 - 19 23
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
12. Саутгемптон Заявка 15 6 2 7 21 - 20 20
13. Ньюкасл Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
14. Кристал Пэлас Заявка 16 5 5 6 16 - 25 20
15. Эвертон Заявка 16 5 4 7 22 - 25 19
16. Бёрнли Заявка 16 4 6 6 13 - 18 18
17. Вест Бромвич Заявка 16 3 5 8 12 - 33 14
18. Брайтон Заявка 16 2 8 6 16 - 19 14
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 4 1 12 11 - 25 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 16 12 3 1 32 - 9 39
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 16 10 4 2 30 - 16 34
4. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
5. Челси Заявка 17 9 4 4 24 - 15 31
6. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
7. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 28 - 20 26
8. Астон Вилла Заявка 16 7 3 6 20 - 14 24
9. Арсенал Заявка 16 7 3 6 25 - 17 24
10. Вест Хэм Заявка 16 7 3 6 24 - 22 24
11. Лидс Заявка 16 8 0 8 28 - 31 24
12. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
13. Вулверхэмптон Заявка 16 5 4 7 14 - 23 19
14. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
15. Кристал Пэлас Заявка 15 5 3 7 17 - 27 18
16. Фулхэм Заявка 16 3 8 5 16 - 19 17
17. Саутгемптон Заявка 17 4 4 9 19 - 38 16
18. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 14 - 27 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 16 1 1 14 7 - 31 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 апреля 2021, осталось 7 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 120
    Лестер 96.7% (116)
    X 1.7% (2)
    Кристал Пэлас 1.7% (2)
    Все прогнозы
    2.3 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.43
    4.78
    9.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лестер - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Лестер - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Лестер
    96.7% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Кристал Пэлас
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    52.54% (62)
    Нет
    47.46% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    42.5% (51)
    2:0 Лестер
    30% (36)
    1:0 Лестер
    15.8% (19)
    3:1 Лестер
    7.5% (9)
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