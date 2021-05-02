Сённерйюск
2:0
Конец матча
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2511
Оденсе
1:0
61' ГолEmil Holm
75' Желтая карточкаБангор Патрик
85' Желтая карточкаАндерсен Александр
89' Желтая карточкаТомасен Йенс
90' Желтая карточкаШельвик Йорген
2:0
90' ГолФредериксен Эмиль
29
Экани
Виктор
25
Райт
Хаджи
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
15
Фенгер
Макс
25
Опондо
Мозес
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
12
Кадри
Башким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гира АдамаПолузащитник
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Фенгер МаксПолузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кадри БашкимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михаэль Хеммингсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
61'
1:0
75'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emil Holm
|2
|0.33
|2.
|Райт Хаджи
|2
|0.33
|3.
|Хассан Рилван
|1
|0.17
|4.
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.17
|5.
|Бангор Патрик
|1
|0.17
|6.
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.17
|7.
|Anders Jacobsen II
|1 (1)
|0.17
|8.
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|9.
|Канструп Пьер
|0
|0
|10.
|Гартенманн Стефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадри Башким
|2
|0.33
|2.
|Джейбали Иссам
|2 (1)
|0.33
|3.
|Андерсен Александр
|1
|0.17
|4.
|Окосун Айо
|1
|0.17
|5.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|6.
|Гудьонсен Свейнн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шмидль Филипп
|1
|1
|2.
|Бангор Патрик
|2
|0
|3.
|Emil Holm
|2
|0
|4.
|Альбек Мадс
|1
|0
|5.
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|6.
|Райт Хаджи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шельвик Йорген
|4
|0
|2.
|Андерсен Александр
|3
|0
|3.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|4.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|2
|0
|5.
|Кадри Башким
|1
|0
|6.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|7.
|Томасен Йенс
|1
|0
|8.
|Лунд Оливер
|1
|0
|9.
|Окосун Айо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сённерйюск
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Оденсе
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле
Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|39
|2.
|Сённерйюск
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|38
|3.
|Вайле
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|33
|4.
|Оденсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|33
|5.
|Люнгбю
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|25
|6.
|Хорсенс
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ольборг
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|37
|2.
|Люнгбю
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|22
|3.
|Хорсенс
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|17
|4.
|Сённерйюск
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Вайле
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Оденсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4