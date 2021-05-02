Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Оденсе

45' Отличные скиллы показывает Симонсен Йеппе , обводя своих соперников

43' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

42' Хассан Рилван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Экани Виктор не смог попасть в створ ударом издали

39' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

39' Виндерслев Расмус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

38' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сильный дождь сегодня.

34' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Экани Виктор из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Хассан Рилван не смог попасть в створ ударом издали

30' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сённерйюск

28' Шельвик Йорген не смог попасть в створ ударом издали

27' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Эстрём Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

19' Отличный пас сделал Джейбали Иссам из команды Оденсе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

18' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Оденсе

15' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Опондо Мозес из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

14' Опасность! Шельвик Йорген из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Виндерслев Расмус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' [player1] из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

7' Манде Саюба взял и забрал мяч на выходе

1' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Хассан Рилван из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Оденсе начинает с центра поля