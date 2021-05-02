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Сённерйюск
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 2511
Оденсе
0'
1:0
61' Гол
Emil Holm
75' Желтая карточка
Бангор Патрик
85' Желтая карточка
Андерсен Александр
89' Желтая карточка
Томасен Йенс
90' Желтая карточка
Шельвик Йорген
2:0
90' Гол
Фредериксен Эмиль
90'+5
1
Лоуренс
Томас
2
Гартенманн
Стефан
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
3
Emil
Holm
24
Виндерслев
Расмус
29
Экани
Виктор
21
Симонсен
Йеппе
77
Хассан
Рилван
25
Райт
Хаджи
10
Anders
Jacobsen
II
30
Манде
Саюба
24
Эстрём
Робин
6
Тверсков
Йеппе
3
Андерсен
Александр
15
Фенгер
Макс
25
Опондо
Мозес
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
16
Шельвик
Йорген
7
Джейбали
Иссам
12
Кадри
Башким
Сённерйюск
3-4-3
Оденсе
3-5-2

Ход матча

61'
Emil Holm
1:0
69'
 
Сабби Эммануэль
Опондо Мозес
69'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Джейбали Иссам
71'
Эскесен Юлиус
Anders Jacobsen II
 
71'
Шмидль Филипп
Симонсен Йеппе
 
71'
Фредериксен Эмиль
Хассан Рилван
 
75'
Бангор Патрик
 
84'
Гира Адама
Экани Виктор
 
84'
Кристиансен Петер
Райт Хаджи
 
85'
 
Андерсен Александр
87'
 
Гудьонсен Свейнн
Фенгер Макс
89'
 
Томасен Йенс
90'
 
Шельвик Йорген
90'
Фредериксен Эмиль
(Эскесен Юлиус)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emil Holm 2 0.33
2. Райт Хаджи 2 0.33
3. Хассан Рилван 1 0.17
4. Хенде Марк-Даль 1 0.17
5. Бангор Патрик 1 0.17
6. Фредериксен Эмиль 1 0.17
7. Anders Jacobsen II 1 (1) 0.17
8. Эскесен Юлиус 0 0
9. Канструп Пьер 0 0
10. Гартенманн Стефан 0 0
Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадри Башким 2 0.33
2. Джейбали Иссам 2 (1) 0.33
3. Андерсен Александр 1 0.17
4. Окосун Айо 1 0.17
5. Шельвик Йорген 0 0
6. Гудьонсен Свейнн 0 0

Карточки

Сённерйюск
# Игрок      
1. Шмидль Филипп 1 1
2. Бангор Патрик 2 0
3. Emil Holm 2 0
4. Альбек Мадс 1 0
5. Симонсен Йеппе 1 0
6. Райт Хаджи 1 0
Оденсе
# Игрок      
1. Шельвик Йорген 4 0
2. Андерсен Александр 3 0
3. Тверсков Йеппе 2 0
4. Мадс Фрокьяер-Йенсен 2 0
5. Кадри Башким 1 0
6. Трандарсон Арон-Элис 1 0
7. Томасен Йенс 1 0
8. Лунд Оливер 1 0
9. Окосун Айо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сённерйюск 0 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Оденсе 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сённерйюск 1:0 Вайле Люнгбю 0:1 Сённерйюск Оденсе 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Митьюлланд
Сённерйюск 2:3 Хорсенс Митьюлланд 1:0 Сённерйюск Ольборг 3:2 Сённерйюск Нордшелланн 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Хорсенс Сённерйюск 4:1 Фремад Амагер Ольборг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Сённерйюск 1:4 Люнгбю Орхус 2:0 Сённерйюск Копенгаген 3:2 Сённерйюск Фремад Амагер 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Вайле Митьюлланд 1:2 Сённерйюск Колдинг 1:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Хорсенс
Оденсе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Оденсе 2:0 Люнгбю Ольборг 3:2 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Оденсе 0:1 Вайле
Хорсенс 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Оденсе Оденсе 0:3 Брондбю Митьюлланд 3:0 Оденсе Вайле 2:0 Оденсе Сённерйюск 1:1 Оденсе Оденсе 2:1 Раннерс Хорсенс 0:0 Оденсе Оденсе 0:0 Орхус Оденсе 1:2 Митьюлланд Нордшелланн 0:2 Оденсе Оденсе 0:1 Люнгбю Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Оденсе: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Товарищеские матчи Оденсе 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:0 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании Оденсе 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Оденсе Суперлига Дании Сённерйюск 3:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 4:0 Оденсе Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 6 3 2 1 13 - 8 39
2. Сённерйюск 6 3 1 2 9 - 7 38
3. Вайле 6 2 3 1 8 - 5 33
4. Оденсе 6 1 2 3 6 - 8 33
5. Люнгбю 6 1 2 3 5 - 10 25
6. Хорсенс 6 2 2 2 9 - 12 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ольборг 3 3 0 0 10 - 4 37
2. Люнгбю 3 0 2 1 2 - 3 22
3. Хорсенс 4 1 2 1 6 - 7 17
4. Сённерйюск 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Вайле 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Оденсе 3 1 1 1 3 - 2 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сённерйюск 3 1 1 1 4 - 4 32
2. Вайле 4 1 2 1 4 - 4 29
3. Оденсе 3 0 1 2 3 - 6 29
4. Люнгбю 3 1 0 2 3 - 7 3
5. Хорсенс 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Ольборг 3 0 2 1 3 - 4 2
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