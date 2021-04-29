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Ростов
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Полоз Дмитрий 5 (3) 0.19
2. Хасимото Кэнто 5 0.19
3. Байрамян Хорен 3 0.11
4. Соу Али 3 0.11
5. Ионов Алексей 2 (1) 0.07
6. Мамаев Павел 2 0.07
7. Глебов Данил 1 0.04
8. Козлов Алексей 1 0.04
9. Ерёменко Роман 1 0.04
10. Хаджикадунич Деннис 1 0.04
11. Алмквист Понтус 1 0.04
12. Норманн Матиас 1 0.04
13. Чернов Евгений 1 0.04
14. Махатадзе Георгий 1 0.04
15. Тугарев Роман 1 0.04
16. Саплинов Александр 1 0.04
17. Жигович Армин 1 0.04
18. Терентьев Денис 0 0
19. Осипенко Максим 0 0
20. Гапечкин Александр 0 0
21. Сохиев Артур 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онугха Герман 4 (1) 0.15
2. Карапетян Александр 3 0.11
3. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
4. Архипов Артём 2 (1) 0.07
5. Карасёв Павел 1 0.04
6. Панченко Кирилл 1 0.04
7. Костюков Михаил 1 0.04
8. Алиев Азер 1 0.04
9. Грицаенко Алексей 1 0.04
10. Кайков Денис 1 0.04
11. Каплиенко Александр 0 0
12. Рыбин Алексей 0 0
13. Васиев Фархад 0 0
14. Тилль Себастьян 0 0
15. Алиев Саид 0 0
16. Кабахидзе Владимир 0 0
17. Меренчуков Дмитрий 0 0
18. Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 7 1
2. Хаджикадунич Деннис 6 1
3. Жигович Армин 4 1
4. Ерёменко Роман 3 1
5. Байрамян Хорен 4 0
6. Хасимото Кэнто 4 0
7. Глебов Данил 2 1
8. Ионов Алексей 3 0
9. Козлов Алексей 3 0
10. Полоз Дмитрий 3 0
11. Чернов Евгений 3 0
12. Поярков Николай 3 0
13. Осипенко Максим 1 1
14. Обухов Владимир 2 0
15. Терентьев Денис 2 0
16. Соу Али 2 0
17. Алеесами Хайтам 2 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
19. Алмквист Понтус 2 0
20. Попов Ивелин 1 0
21. Шомуродов Элдор 1 0
22. Долгов Александр 1 0
23. Тошевски Давид 1 0
24. Сухомлинов Данила 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 4 1
2. Грицаенко Алексей 2 2
3. Чуперка Валерий 5 0
4. Каплиенко Александр 5 0
5. Онугха Герман 5 0
6. Костюков Михаил 4 0
7. Рыжиков Сергей 3 0
8. Шляков Евгений 3 0
9. Бавин Юрий 3 0
10. Кабахидзе Владимир 3 0
11. Архипов Артём 3 0
12. Карапузов Владислав 3 0
13. Тетрашвили Гурам 1 1
14. Килин Антон 1 1
15. Ойеволе Адессойе 2 0
16. Шахов Виталий 2 0
17. Чичерин Никита 2 0
18. Рыбин Алексей 2 0
19. Климов Кирилл 2 0
20. Балашов Виталий 1 0
21. Володько Максим 1 0
22. Чагров Никита 1 0
23. Карасёв Павел 1 0
24. Карапетян Александр 1 0
25. Терехов Антон 1 0
26. Мартынов Илья 1 0
27. Аванесян Тигран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 3.33% (1) 10% (3) 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7) 30% (9)
 Тамбов 11.76% (2) 5.88% (1) 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2) 35.29% (6)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва
Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =2 -16
Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва
Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов

Последние игры между собой

Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 1 день 23 часа 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Ростов 94.9% (37)
    X 5.1% (2)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Тамбов
    1.20
    8.70
    21.00
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    Прогнозы на матч Ростов - Тамбов

    Исход игры
    Ростов
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.95% (9)
    Меньше
    78.05% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    7.32% (3)
    Нет
    92.68% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    46.3% (19)
    1:0 Ростов
    26.8% (11)
    3:0 Ростов
    19.5% (8)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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