Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Полоз Дмитрий
|5 (3)
|0.19
|2.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.19
|3.
|Байрамян Хорен
|3
|0.11
|4.
|Соу Али
|3
|0.11
|5.
|Ионов Алексей
|2 (1)
|0.07
|6.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|7.
|Глебов Данил
|1
|0.04
|8.
|Козлов Алексей
|1
|0.04
|9.
|Ерёменко Роман
|1
|0.04
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|11.
|Алмквист Понтус
|1
|0.04
|12.
|Норманн Матиас
|1
|0.04
|13.
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|14.
|Махатадзе Георгий
|1
|0.04
|15.
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|16.
|Саплинов Александр
|1
|0.04
|17.
|Жигович Армин
|1
|0.04
|18.
|Терентьев Денис
|0
|0
|19.
|Осипенко Максим
|0
|0
|20.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|21.
|Сохиев Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онугха Герман
|4 (1)
|0.15
|2.
|Карапетян Александр
|3
|0.11
|3.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|4.
|Архипов Артём
|2 (1)
|0.07
|5.
|Карасёв Павел
|1
|0.04
|6.
|Панченко Кирилл
|1
|0.04
|7.
|Костюков Михаил
|1
|0.04
|8.
|Алиев Азер
|1
|0.04
|9.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.04
|10.
|Кайков Денис
|1
|0.04
|11.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|12.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|13.
|Васиев Фархад
|0
|0
|14.
|Тилль Себастьян
|0
|0
|15.
|Алиев Саид
|0
|0
|16.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|17.
|Меренчуков Дмитрий
|0
|0
|18.
|Карапузов Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|7
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|6
|1
|3.
|Жигович Армин
|4
|1
|4.
|Ерёменко Роман
|3
|1
|5.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|6.
|Хасимото Кэнто
|4
|0
|7.
|Глебов Данил
|2
|1
|8.
|Ионов Алексей
|3
|0
|9.
|Козлов Алексей
|3
|0
|10.
|Полоз Дмитрий
|3
|0
|11.
|Чернов Евгений
|3
|0
|12.
|Поярков Николай
|3
|0
|13.
|Осипенко Максим
|1
|1
|14.
|Обухов Владимир
|2
|0
|15.
|Терентьев Денис
|2
|0
|16.
|Соу Али
|2
|0
|17.
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|18.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|19.
|Алмквист Понтус
|2
|0
|20.
|Попов Ивелин
|1
|0
|21.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|22.
|Долгов Александр
|1
|0
|23.
|Тошевски Давид
|1
|0
|24.
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|4
|1
|2.
|Грицаенко Алексей
|2
|2
|3.
|Чуперка Валерий
|5
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|5
|0
|5.
|Онугха Герман
|5
|0
|6.
|Костюков Михаил
|4
|0
|7.
|Рыжиков Сергей
|3
|0
|8.
|Шляков Евгений
|3
|0
|9.
|Бавин Юрий
|3
|0
|10.
|Кабахидзе Владимир
|3
|0
|11.
|Архипов Артём
|3
|0
|12.
|Карапузов Владислав
|3
|0
|13.
|Тетрашвили Гурам
|1
|1
|14.
|Килин Антон
|1
|1
|15.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|16.
|Шахов Виталий
|2
|0
|17.
|Чичерин Никита
|2
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|2
|0
|19.
|Климов Кирилл
|2
|0
|20.
|Балашов Виталий
|1
|0
|21.
|Володько Максим
|1
|0
|22.
|Чагров Никита
|1
|0
|23.
|Карасёв Павел
|1
|0
|24.
|Карапетян Александр
|1
|0
|25.
|Терехов Антон
|1
|0
|26.
|Мартынов Илья
|1
|0
|27.
|Аванесян Тигран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|3.33% (1)
|10% (3)
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
|30% (9)
|Тамбов
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ростов 1:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 4:1 Ростов Ростов 0:1 Рубин Ростов 2:3 Спартак Москва
Ротор 0:4 Ростов Химки 1:0 Ростов Ростов 0:0 Сочи Зенит 2:2 Ростов Ростов 0:1 Ахмат Локомотив Москва 2:1 Ростов Ростов 4:1 Локомотив Тбилиси Ростов 0:2 Краснодар Ростов 3:1 Марбелья Ростов 1:0 Эстерсунд Ростов 5:1 Альхесирас Ростов 1:3 ЦСКА Москва Ахмат 0:1 Ростов Ростов 0:1 Уфа Ростов 4:1 Динамо Москва Рубин 0:2 Ростов
Тамбов Последние 20 матчей: +2 =2 -16Тамбов 2:5 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Тамбов Химки 1:0 Тамбов Тамбов 1:2 ЦСКА Москва
Сочи 5:0 Тамбов Тамбов 0:4 Краснодар Динамо Москва 2:0 Тамбов Тамбов 1:3 Ротор Локомотив Москва 3:0 Тамбов Тамбов 1:2 Енисей Тамбов 1:1 Урал Тамбов 0:1 Рубин Спартак Москва 5:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Краснодар 1:0 Тамбов Тамбов 0:1 Ахмат Тамбов 1:2 Динамо Москва Урал 0:0 Тамбов Динамо Брянск 0:2 Тамбов Ротор 0:2 Тамбов
Последние игры между собой
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|65 - 24
|58
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|43 - 29
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|35 - 30
|46
|5.
|Сочи
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|44 - 31
|46
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|45 - 28
|46
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|41 - 29
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|33 - 37
|41
|9.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|4
|11
|34 - 31
|40
|10.
|Краснодар
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|47 - 38
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|31 - 34
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|27
|6
|13
|8
|25 - 34
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Уфа
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|23 - 44
|20
|15.
|Ротор
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|12 - 49
|18
|16.
|Тамбов
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|17 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 12
|37
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|6.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 20
|25
|7.
|Химки
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 13
|25
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 15
|24
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|12.
|Рубин
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 16
|18
|13.
|Ростов
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|14.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|4 - 23
|8
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 20
|21
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 21
|17
|8.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|9.
|Сочи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 20
|15
|10.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 22
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 26
|11
|13.
|Урал
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|12 - 23
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|7 - 31
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Тамбов
Исход игры
Ростов
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Тамбов
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.95% (9)
Меньше
78.05% (32)
Обе команды забьют
Да
7.32% (3)
Нет
92.68% (38)
Популярный счёт
2:0 Ростов
46.3% (19)
1:0 Ростов
26.8% (11)
3:0 Ростов
19.5% (8)
1:1 Ничья
4.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!