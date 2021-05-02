Рыбус отдал передачу на Миранчука, который отправляет сферу на Лисаковича. Тот в касание пробивает под перекладину, но спасает свою команду Лунев.

Зе Луиш вместо Смолова на поле появился в составе "Локомотива". Свой же угловой футболисты "железнодорожников" разыграли не лучшим образом.

Упускает "Зенит" игру из своих рук и ног. Остается около 25 минут игры у нас. Смогут ли гости избежать разгромного поражения в матче?

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛКОМ! 6:1! Красивый мяч забивает Малком, который отправляет после передачи мяч под перекладину, прямо мимо голкипера "Локомотива".

Далер Кузяев получает карточку желтого цвета. Сбивает он соперника в центре поля, и также не сыграет в Уфе. Впрочем, это уже и не важно.

Второй тайм в нашей встрече стартовал! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 4:0! Только стартовал второй тайм, как Малком пронесся по правому флангу. Выполнил он подачу на дальнюю штангу, откуда мяч в ворота соперника переправил ногой Азмун!

В перерыве у "Локо", кстати говоря, была замена. На поле появился Игнатьев вместо Мухина.

Идет все к разгрому "Локомотива" с теннисным счетом. 4:0 горит на табло, и, как кажется, это еще далеко не конец.

Смолов на замахе обманул двух соперников, но под него подкатился третий, который внес мяч в центр поля.

Теперь уже Смолов с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной, где сыграл на опережении Дуглас, выбивший сферу в центр поля.

Потирает ладошки московский "Спартак", который в случае поражения "Локо" получит шанс завтра обойти "железнодорожников", но в случае победы в матче против тульского "Арсенала",

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 5:0! Буквально громит своего соперника "Зенит". Пошла подача с правого фланга в центр штрафной. До мяча не добрался Гилерме. Попытался аккуратно перебросить соперника Азмун, но попал в перекладину, а первым на добивании успел Артем Дзюба.

В этом матче "Зенит" выглядит просто машиной, а вот "Локомотив" до сих пор не может найти себя на футбольном поле.

Получил Азмун повреждение. Присел он на газон. Неужели Сердар получил травму? Судя по всему, игру он продолжит.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАМАНО! 5:1! Рановато начал праздновать Ракицкий, который полез в своей штрафной в обыгрыш. Камано его "обокрал", и отправил снаряд в цель.

Все сложилось для "Локомотива" благоприятно. Но что-то действительно у своих ворот заигрался Ракицкий, и "Локо" на этот гол все-таки наиграл.

Вместо Жемалетдинова на поле появляется Антон Миранчук тем временем. Еще одна ротация - Лисакович вместо Камано.

МОМЕНТ! Опасно было! Миранчук аккуратно скинул мяч Смолову, который нанес удар слету под перекладину, но взял чуть выше цели.

Кузяев отработал в обороне, но не сумел довести мяч до центра поля, где были игроки "Зенита", готовые убежать в контратаку.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. "Зенит" громит "Локомотив" после первого тайма со счетом 3:0.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 3:0!

Забивает и третий мяч Азмун! Судя по всему, все вопросы о чемпионском титуле сняты в этом сезоне. Пробил низом в левый угол Азмун, а Гилерме прыгнул в противоположную область чужого створа!

45' Пабло фолит сейчас против Дзюбы, получая карточку желтого цвета. Это пенальти! Исполнит "Зенит" 11-метровый удар.

45' ОПАСНО! Дзюба классную передачу отдал на Малкома, который нанес удар в дальний угол, и Гилерме спасает свой коллектив, играя ногой. Рефери же касание не определяет, назначая удар от ворот.

45' Две минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.

44' Угловой для своей команды заработал сейчас Смолов. Подача на ближнюю штангу, и сфера оказывается в руках Лунева. Спокойно сыграл на выходе вратарь питерцев.

43' Азмун получил повреждение тем временем на поле. Столкнулся он с соперником в районе центрального круга. Крыховяк также нарвался на травму.

42' Жемалетдинов сейчас вышел слева к воротам, после чего нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. Мяч спарировал за пределы футбольного поля. Аут.

41' Огромный шаг к чемпионскому титулу делает "Зенит" в этой встрече. Сложно будет отыграться "железнодорожникам", но шансы отыграться еще остаются.

40' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 2:0!

Забивает Сердар гол в этой встрече! Подача от углового флага, и Азмун играет головой на опережении, отправляя мяч в правый верхний угол!

39' Получает Мухин карточку желтого цвета. Отложенный фол.

38' Азмун с левого края отдал передачу на Малкома, который выстрелил по воротам, но попал в спину защитнику. Снова встретился со снарядом Малком, который нанес выстрел под перекладину, и перевел сферу на угловой Гилерме.

37' Жемалетдинов в центре поля получил по ногам от Ракицкого. За свои деяния получает игрок питерцев карточку желтого цвета. Следующую встречу с "Уфой" он пропустит.

36' 10 минут остается до перерыва в нашей встрече. И совсем пропали у нас скорости после забитого гола.

35' Тяжело было Смолову обработать мяч, который запускал в его адрес Крыховяк. В итоге от груди Федора Смолова снаряд улетел за лицевую линию.

34' Дзюба сыграл пяткой на Сантоса, который до мяча не добрался. Просто не ждал такого поворота в атаке игрок питерского коллектива.

33' Не пустил Чистяков Камано сейчас в своей штрафной. Ставит корпус игрок "Зенита" сопернику, позволяя сфере вкатиться за лицевую линию.

32' В плечо Рыбусу попал мяч сейчас. Пытался Дзюба выпросить у рефери пенальти, но судья был неумолим. За такое 11-метрове удары не ставят.

31' Рыбус с левого фланга врезал передачу в чужую штрафную на одного из партнеров, но мяч перехватил в своей штрафной Малком.

30' Отбиваются после розыгрыша углового футболисты "Зенита". Не самая лучшая подача была подана со стороны кого-то из парней в красно-зеленой форме.

29' Практически полчаса соперники отыграли. Дуглас Сантос выбивает мяч на угловой. Впервые стандарт от углового флага исполнят "железнодорожники".

28' Случилось, пожалуй, чудо в этой встрече. "Локомотива" при Николиче первым пропустил в свои ворота по весне. Такого в чемпионате не происходило, но все когда-то происходит.

26' Ракицкий выполнял передачу в сторону Дзюбы, который нанес удар по воротам соперника, но пробил чуть ли не параллельно чужому створу.

25' Дзюба в единоборстве с Мухиным зарабатывает корнер. Посмотрим, что из этого стандарта придумают игроки "Зенита".

24' Крыховяк сейчас локотком зарядил в шею Малкому, и тут судьи игру останавливают. Карточка желтого цвета появилась в руках арбитра.

23' Даже не пошел пересматривать эпизод Карасёв, что странно, хотя должен был как-то отреагировать. Как по мне, фол со стороны Артема был, но рефери принял решение коллективно с другими арбитрами.

21' Интересно, что судьи будут поверять этот гол, поскольку Дзюба в динамике момента врезался в Рыбуся. Ждем судейского вердикта.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 1:0!

Ничего себе! Во это гол забивает "Зенит"! Сначала в чужой штрафной не смогли в упор прошить Гильерме Азмун и Малком. Сфера прилетела к Дзюбе, который шикарным парашютом направил сферу в сетку!

18' В случае равенства очков в российском чемпионате на первый план выходят очные встречи соперников. Если и тут равенство, то тогда будет рассматриваться количество добытых соперниками побед.

17' Ошибается Дриусси с передачей на Малкома. Снаряд улетает за пределы футбольного газона. Аут разыграют гости, но не торопятся это делать.

16' Присутствует в Санкт-Петербурге Кубок за победу в РПЛ. Но будет ли он вручен питерцам в этой игре? Большой вопрос "Локомотив" может испортить праздник сопернику.

15' 15 минут отыграли команды. После яркого и уверенного старта сошла активная игра в нашем поединке на "нет".

14' Дриусси на поле появился тем временем в составе питерцев. Отправился отдыхать за пределы футбольного газона Вендел. Скорейшего выздоровления игроку.

13' Баринов и Мухин хотели взять в тиски Вендела, но тот перепрыгнул оппонентов и неудачно приземлился на газон. Что ж, травма у игрока "Зенита". Нужна замена питерцам.

12' Ракицкий на правом фланге нарушает правила против Смолова. Было нарушение правил против Федора. Без санкций со стороны арбитра.

11' Караваев через правый фланг сыграл на Кузяева. Тот выполнил передачу в центр штрафной, но слишком сильным этот пас оказался в итоге.

10' Есть, конечно, у "Локомотива" шанс стать чемпионом страны, но для этого должны, как говорится, сойтись звезды. Но, в первую очередь, гостям необходимо побеждать в этом противостоянии.

8' Обменялись моментами обе команды. Классное начало игры. Будем надеяться, что и дальше оппоненты будут действовать по схеме "удар на удар".

7' МУХИН! Классный удар по воротам игрок "Локо" пробил. Мяч ударился о перекладину, после чего вылетел в поле. Прекрасный момент был у гостей!

6' ОПАСНО! Подача последовала с левого фланга на Азмуна, который головой пробил по воротам соперника, и сфера прошла в 4-х метров от штанги.

5' Чорлука неосторожно сыграл против Малкома. "Зенит" будет исполнять стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.

4' Мухин классно отобрал мяч у Вендела, после чего отпасовал сферу на вратаря, который спокойно выбил сферу подальше от собственной рамки.

3' Первый удар по воротам Лунева от Баринова. Со штрафного игрок гостей выстреливал по рамке соперника, но сфера прилетела точно по позиции голкипера хозяев поля.

2' Футболисты "Зенита" вышли на поле в голубых цветах, а игроки "Локомотива" предстали перед нами в красно-зеленом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа, а рамка гостей - слева.