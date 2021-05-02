Зенит
6:1
Второй тайм: 69'
Стадион: Газпром Арена
Локомотив Москва
1:0
19' ГолДзюба Артём
22' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
36' Желтая карточкаРакицкий Ярослав
38' Желтая карточкаМухин Максим
2:0
39' ГолАзмун Сердар
45' Желтая карточкаКастро Пабло
3:0
45' ПенальтиАзмун Сердар
4:0
46' ГолАзмун Сердар
5:0
51' ГолДзюба Артём
5:1
56' ГолКамано Франсуа
61' Желтая карточкаМиранчук Антон
6:1
67' ГолМалком Филипе
|15 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
|10 000 руб.
99
Лунёв
Андрей
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
-
99 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Савин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
19'
1:0
22'
36'
38'
39'
2:0
45'
45'
3:0
46'
4:0
51'
5:0
56'
5:1
61'
67'
6:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Азмун Сердар
|19 (3)
|0.68
|2.
|Дзюба Артём
|16 (3)
|0.57
|3.
|Ерохин Александр
|7
|0.25
|4.
|Мостовой Андрей
|6
|0.21
|5.
|Сутормин Алексей
|3
|0.11
|6.
|Дуглас Сантос
|3
|0.11
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0.11
|8.
|Кузяев Далер
|3
|0.11
|9.
|Малком Филипе
|2
|0.07
|10.
|Вендел Маркус
|2
|0.07
|11.
|Ловрен Деян
|2
|0.07
|12.
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|13.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.04
|14.
|Круговой Данил
|0
|0
|15.
|Жирков Юрий
|0
|0
|16.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|17.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9 (1)
|0.32
|2.
|Смолов Фёдор
|7
|0.25
|3.
|Миранчук Антон
|4 (3)
|0.14
|4.
|Камано Франсуа
|4
|0.14
|5.
|Мурило Серкейра
|4
|0.14
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.11
|7.
|Игнатьев Владислав
|3
|0.11
|8.
|Лисакович Виталий
|2
|0.07
|9.
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.04
|11.
|Рыбус Мацей
|1
|0.04
|12.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0.04
|13.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.04
|14.
|Эдер Лопеш
|1
|0.04
|15.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|16.
|Куликов Даниил
|0
|0
|17.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ракицкий Ярослав
|6
|2
|2.
|Барриос Вилмар
|7
|1
|3.
|Ловрен Деян
|4
|0
|4.
|Азмун Сердар
|4
|0
|5.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|6.
|Сутормин Алексей
|3
|0
|7.
|Кузяев Далер
|3
|0
|8.
|Ерохин Александр
|2
|0
|9.
|Оздоев Магомед
|2
|0
|10.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|11.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|12.
|Малком Филипе
|2
|0
|13.
|Жирков Юрий
|1
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|15.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|16.
|Вендел Маркус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|8
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|8
|0
|3.
|Чорлука Ведран
|5
|1
|4.
|Гилерме Маринато
|5
|1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|6
|0
|6.
|Куликов Даниил
|6
|0
|7.
|Магкеев Станислав
|6
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|9.
|Эдер Лопеш
|5
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|5
|0
|11.
|Мухин Максим
|5
|0
|12.
|Райкович Слободан
|3
|1
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|14.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|15.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|16.
|Лисакович Виталий
|2
|0
|17.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зе Луиш Жозе
|1
|0
|19.
|Кастро Пабло
|1
|0
|20.
|Камано Франсуа
|1
|0
|21.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|4.76% (3)
|20.63% (13)
|11.11% (7)
|7.94% (5)
|23.81% (15)
|31.75% (20)
|Локомотив Москва
|16.28% (7)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|11.63% (5)
|18.6% (8)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +15 =2 -3Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +18 =1 -1Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|5:1 Заявка
|28
|18
|7
|3
|70 - 25
|61
|2.
|Локомотив Москва
|1:5 Заявка
|28
|16
|4
|8
|44 - 34
|52
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|50 - 33
|50
|4.
|Рубин
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|37 - 30
|49
|5.
|Сочи
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|47 - 32
|49
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 29
|47
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|41 - 31
|46
|8.
|Химки
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|34 - 37
|44
|9.
|Ростов
|Заявка
|28
|13
|4
|11
|36 - 31
|43
|10.
|Краснодар
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|48 - 41
|38
|11.
|Ахмат
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|31 - 35
|36
|12.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|13
|9
|25 - 35
|31
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|24 - 43
|23
|14.
|Ротор
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|13 - 49
|21
|15.
|Уфа
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|24 - 45
|21
|16.
|Тамбов
|Заявка
|28
|3
|4
|21
|17 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|5:1 Заявка
|15
|13
|1
|1
|52 - 13
|40
|2.
|Локомотив Москва
|1:5 Заявка
|13
|10
|1
|2
|23 - 9
|31
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|29 - 11
|31
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 8
|29
|5.
|Химки
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|17 - 13
|28
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 15
|27
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|28 - 16
|25
|8.
|Краснодар
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|34 - 23
|25
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 14
|22
|10.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|11.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 16
|21
|12.
|Урал
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|13 - 11
|21
|13.
|Ростов
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 13
|20
|14.
|Ротор
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|5 - 23
|11
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 18
|9
|16.
|Тамбов
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рубин
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|20 - 14
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 18
|23
|3.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 13
|22
|5.
|Зенит
|5:1 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|1:5 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 23
|17
|9.
|Химки
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|10.
|Ахмат
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|11.
|Краснодар
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 18
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 27
|12
|13.
|Урал
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 24
|10
|14.
|Ротор
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 26
|10
|15.
|Тамбов
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|7 - 33
|5
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|0
|1
|13
|5 - 29
|1
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит 6:1 Локомотив Москва
Исход игры
Зенит
59.2% (84)
Ничья
27.5% (39)
Локомотив Москва
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
87.32% (124)
Нет
12.68% (18)
Популярный счёт
2:1 Зенит
41.5% (59)
1:1 Ничья
21.1% (30)
1:2 Локомотив Москва
9.2% (13)
1:0 Зенит
6.3% (9)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Зенит
4.9% (7)
3:1 Зенит
4.9% (7)
3:2 Зенит
1.4% (2)
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