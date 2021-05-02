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  4. Премьер-лига
Зенит
6:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
1:0
19' Гол
Дзюба Артём
22' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
36' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
38' Желтая карточка
Мухин Максим
2:0
39' Гол
Азмун Сердар
45' Желтая карточка
Кастро Пабло
3:0
45' Пенальти
Азмун Сердар
4:0
46' Гол
Азмун Сердар
5:0
51' Гол
Дзюба Артём
5:1
56' Гол
Камано Франсуа
61' Желтая карточка
Миранчук Антон
6:1
67' Гол
Малком Филипе
69'
5:1. Франсуа Камано
5:0. Артем Дзюба
4:0. Хет-трик Сердара Азмуна
3:0. Сердар Азмун (пенальти)
2:0. Сердар Азмун
Мяч попадает в руку Рыбусу после...
1:0. Артем Дзюба
Перекладина выручает хозяев
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
44
Ракицкий
Ярослав
2
Чистяков
Дмитрий
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
20
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
1
Гилерме
Маринато
94
Рыбчинский
Дмитрий
14
Чорлука
Ведран
3
Кастро
Пабло
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
76
Мухин
Максим
17
Жемалетдинов
Рифат
25
Камано
Франсуа
9
Смолов
Фёдор
Зенит
4-4-2
Локомотив Москва
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 19 (3) 0.68
2. Дзюба Артём 16 (3) 0.57
3. Ерохин Александр 7 0.25
4. Мостовой Андрей 6 0.21
5. Сутормин Алексей 3 0.11
6. Дуглас Сантос 3 0.11
7. Караваев Вячеслав 3 0.11
8. Кузяев Далер 3 0.11
9. Малком Филипе 2 0.07
10. Вендел Маркус 2 0.07
11. Ловрен Деян 2 0.07
12. Ракицкий Ярослав 1 0.04
13. Дриусси Себастьян 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 (1) 0.32
2. Смолов Фёдор 7 0.25
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.14
4. Камано Франсуа 4 0.14
5. Мурило Серкейра 4 0.14
6. Жемалетдинов Рифат 3 0.11
7. Игнатьев Владислав 3 0.11
8. Лисакович Виталий 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Рыбус Мацей 1 0.04
12. Зе Луиш Жозе 1 0.04
13. Баринов Дмитрий 1 0.04
14. Эдер Лопеш 1 0.04
15. Чорлука Ведран 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
17. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Ракицкий Ярослав 6 2
2. Барриос Вилмар 7 1
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Чистяков Дмитрий 3 0
6. Сутормин Алексей 3 0
7. Кузяев Далер 3 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Оздоев Магомед 2 0
10. Караваев Вячеслав 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 8 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Гилерме Маринато 5 1
5. Жемалетдинов Рифат 6 0
6. Куликов Даниил 6 0
7. Магкеев Станислав 6 0
8. Баринов Дмитрий 5 0
9. Эдер Лопеш 5 0
10. Рыбчинский Дмитрий 5 0
11. Мухин Максим 5 0
12. Райкович Слободан 3 1
13. Живоглядов Дмитрий 4 0
14. Мурило Серкейра 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Кастро Пабло 1 0
20. Камано Франсуа 1 0
21. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.76% (3) 20.63% (13) 11.11% (7) 7.94% (5) 23.81% (15) 31.75% (20)
 Локомотив Москва 16.28% (7) 13.95% (6) 18.6% (8) 11.63% (5) 18.6% (8) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 5:1 Заявка 28 18 7 3 70 - 25 61
2. Локомотив Москва 1:5 Заявка 28 16 4 8 44 - 34 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 28 15 4 9 37 - 30 49
5. Сочи Заявка 28 14 7 7 47 - 32 49
6. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 46 - 29 47
7. Динамо Москва Заявка 28 14 4 10 41 - 31 46
8. Химки Заявка 28 13 5 10 34 - 37 44
9. Ростов Заявка 28 13 4 11 36 - 31 43
10. Краснодар Заявка 28 11 5 12 48 - 41 38
11. Ахмат Заявка 28 10 6 12 31 - 35 36
12. Урал Заявка 28 6 13 9 25 - 35 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Ротор Заявка 28 5 6 17 13 - 49 21
15. Уфа Заявка 28 5 6 17 24 - 45 21
16. Тамбов Заявка 28 3 4 21 17 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 5:1 Заявка 15 13 1 1 52 - 13 40
2. Локомотив Москва 1:5 Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Химки Заявка 14 9 1 4 17 - 13 28
6. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
7. ЦСКА Москва Заявка 14 7 4 3 28 - 16 25
8. Краснодар Заявка 15 7 4 4 34 - 23 25
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Рубин Заявка 14 6 3 5 17 - 16 21
12. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
13. Ростов Заявка 14 6 2 6 17 - 13 20
14. Ротор Заявка 15 3 2 10 5 - 23 11
15. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит 5:1 Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва 1:5 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
7. Сочи Заявка 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Динамо Москва Заявка 14 5 2 7 17 - 23 17
9. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
10. Ахмат Заявка 15 4 3 8 13 - 23 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 15 3 3 9 11 - 27 12
13. Урал Заявка 14 1 7 6 12 - 24 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 14 1 2 11 7 - 33 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    69'
    Далер Кузяев получает карточку желтого цвета. Сбивает он соперника в центре поля, и также не сыграет в Уфе. Впрочем, это уже и не важно.
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАЛКОМ! 6:1!
    Красивый мяч забивает Малком, который отправляет после передачи мяч под перекладину, прямо мимо голкипера "Локомотива".
  • 67'
    Упускает "Зенит" игру из своих рук и ног. Остается около 25 минут игры у нас. Смогут ли гости избежать разгромного поражения в матче?
  • Замена
    65'
    Зе Луиш вместо Смолова на поле появился в составе "Локомотива". Свой же угловой футболисты "железнодорожников" разыграли не лучшим образом.
  • 64'
    Рыбус отдал передачу на Миранчука, который отправляет сферу на Лисаковича. Тот в касание пробивает под перекладину, но спасает свою команду Лунев.
  • 63'
    Кузяев отработал в обороне, но не сумел довести мяч до центра поля, где были игроки "Зенита", готовые убежать в контратаку.
  • Желтая карточка
    61'
    Получает Антон Миранчук карточку желтого цвета за фол в районе центрального тура.
  • Опасный момент
    60'
    МОМЕНТ! Опасно было! Миранчук аккуратно скинул мяч Смолову, который нанес удар слету под перекладину, но взял чуть выше цели.
  • Замена
    59'
    Вместо Жемалетдинова на поле появляется Антон Миранчук тем временем. Еще одна ротация - Лисакович вместо Камано.
  • 58'
    Все сложилось для "Локомотива" благоприятно. Но что-то действительно у своих ворот заигрался Ракицкий, и "Локо" на этот гол все-таки наиграл.
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАМАНО! 5:1!
    Рановато начал праздновать Ракицкий, который полез в своей штрафной в обыгрыш. Камано его "обокрал", и отправил снаряд в цель.
  • Травма, повреждение
    56'
    Получил Азмун повреждение. Присел он на газон. Неужели Сердар получил травму? Судя по всему, игру он продолжит.
  • 55'
    В этом матче "Зенит" выглядит просто машиной, а вот "Локомотив" до сих пор не может найти себя на футбольном поле.
  • 2 гола - дубль!
    53'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 5:0!
    Буквально громит своего соперника "Зенит". Пошла подача с правого фланга в центр штрафной. До мяча не добрался Гилерме. Попытался аккуратно перебросить соперника Азмун, но попал в перекладину, а первым на добивании успел Артем Дзюба.
  • 52'
    Потирает ладошки московский "Спартак", который в случае поражения "Локо" получит шанс завтра обойти "железнодорожников", но в случае победы в матче против тульского "Арсенала",
  • 51'
    Теперь уже Смолов с правого фланга выполнял подачу в центр штрафной, где сыграл на опережении Дуглас, выбивший сферу в центр поля.
  • 50'
    Смолов на замахе обманул двух соперников, но под него подкатился третий, который внес мяч в центр поля.
  • 49'
    Идет все к разгрому "Локомотива" с теннисным счетом. 4:0 горит на табло, и, как кажется, это еще далеко не конец.
  • Замена
    48'
    В перерыве у "Локо", кстати говоря, была замена. На поле появился Игнатьев вместо Мухина.
  • 3 гола - хет-трик!
    47'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 4:0!
    Только стартовал второй тайм, как Малком пронесся по правому флангу. Выполнил он подачу на дальнюю штангу, откуда мяч в ворота соперника переправил ногой Азмун!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в нашей встрече стартовал! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. "Зенит" громит "Локомотив" после первого тайма со счетом 3:0.
  • Пенальти
    45'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 3:0!
    Забивает и третий мяч Азмун! Судя по всему, все вопросы о чемпионском титуле сняты в этом сезоне. Пробил низом в левый угол Азмун, а Гилерме прыгнул в противоположную область чужого створа!

  • Пенальти!
    45'
    Пабло фолит сейчас против Дзюбы, получая карточку желтого цвета. Это пенальти! Исполнит "Зенит" 11-метровый удар.
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Дзюба классную передачу отдал на Малкома, который нанес удар в дальний угол, и Гилерме спасает свой коллектив, играя ногой. Рефери же касание не определяет, назначая удар от ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Угловой для своей команды заработал сейчас Смолов. Подача на ближнюю штангу, и сфера оказывается в руках Лунева. Спокойно сыграл на выходе вратарь питерцев.
  • Травма, повреждение
    43'
    Азмун получил повреждение тем временем на поле. Столкнулся он с соперником в районе центрального круга. Крыховяк также нарвался на травму.
  • 42'
    Жемалетдинов сейчас вышел слева к воротам, после чего нанес удар по воротам соперника, но попал в ногу защитнику. Мяч спарировал за пределы футбольного поля. Аут.
  • 41'
    Огромный шаг к чемпионскому титулу делает "Зенит" в этой встрече. Сложно будет отыграться "железнодорожникам", но шансы отыграться еще остаются.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АЗМУН! 2:0!
    Забивает Сердар гол в этой встрече! Подача от углового флага, и Азмун играет головой на опережении, отправляя мяч в правый верхний угол!
  • Желтая карточка
    39'
    Получает Мухин карточку желтого цвета. Отложенный фол.
  • Опасный момент
    38'
    Азмун с левого края отдал передачу на Малкома, который выстрелил по воротам, но попал в спину защитнику. Снова встретился со снарядом Малком, который нанес выстрел под перекладину, и перевел сферу на угловой Гилерме.
  • Желтая карточка
    37'
    Жемалетдинов в центре поля получил по ногам от Ракицкого. За свои деяния получает игрок питерцев карточку желтого цвета. Следующую встречу с "Уфой" он пропустит.
  • 36'
    10 минут остается до перерыва в нашей встрече. И совсем пропали у нас скорости после забитого гола. 
  • 35'
    Тяжело было Смолову обработать мяч, который запускал в его адрес Крыховяк. В итоге от груди Федора Смолова снаряд улетел за лицевую линию.
  • 34'
    Дзюба сыграл пяткой на Сантоса, который до мяча не добрался. Просто не ждал такого поворота в атаке игрок питерского коллектива.
  • 33'
    Не пустил Чистяков Камано сейчас в своей штрафной. Ставит корпус игрок "Зенита" сопернику, позволяя сфере вкатиться за лицевую линию.
  • Судья
    32'
    В плечо Рыбусу попал мяч сейчас. Пытался Дзюба выпросить у рефери пенальти, но судья был неумолим. За такое 11-метрове удары не ставят.
  • 31'
    Рыбус с левого фланга врезал передачу в чужую штрафную на одного из партнеров, но мяч перехватил в своей штрафной Малком.
  • 30'
    Отбиваются после розыгрыша углового футболисты "Зенита". Не самая лучшая подача была подана со стороны кого-то из парней в красно-зеленой форме.
  • Угловой
    29'
    Практически полчаса соперники отыграли. Дуглас Сантос выбивает мяч на угловой. Впервые стандарт от углового флага исполнят "железнодорожники".
  • 28'
    Случилось, пожалуй, чудо в этой встрече. "Локомотива" при Николиче первым пропустил в свои ворота по весне. Такого в чемпионате не происходило, но все когда-то происходит.
  • 26'
    Ракицкий выполнял передачу в сторону Дзюбы, который нанес удар по воротам соперника, но пробил чуть ли не параллельно чужому створу.
  • Угловой
    25'
    Дзюба в единоборстве с Мухиным зарабатывает корнер. Посмотрим, что из этого стандарта придумают игроки "Зенита".
  • Желтая карточка
    24'
    Крыховяк сейчас локотком зарядил в шею Малкому, и тут судьи игру останавливают. Карточка желтого цвета появилась в руках арбитра.
  • 23'
    Даже не пошел пересматривать эпизод Карасёв, что странно, хотя должен был как-то отреагировать. Как по мне, фол со стороны Артема был, но рефери принял решение коллективно с другими арбитрами.
  • Видеоповтор
    21'
    Интересно, что судьи будут поверять этот гол, поскольку Дзюба в динамике момента врезался в Рыбуся. Ждем судейского вердикта.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 1:0!
    Ничего себе! Во это гол забивает "Зенит"! Сначала в чужой штрафной не смогли в упор прошить Гильерме Азмун и Малком. Сфера прилетела к Дзюбе, который шикарным парашютом направил сферу в сетку!
  • 18'
    В случае равенства очков в российском чемпионате на первый план выходят очные встречи соперников. Если и тут равенство, то тогда будет рассматриваться количество добытых соперниками побед.
  • 17'
    Ошибается Дриусси с передачей на Малкома. Снаряд улетает за пределы футбольного газона. Аут разыграют гости, но не торопятся это делать.
  • 16'
    Присутствует в Санкт-Петербурге Кубок за победу в РПЛ. Но будет ли он вручен питерцам в этой игре? Большой вопрос "Локомотив" может испортить праздник сопернику.
  • 15'
    15 минут отыграли команды. После яркого и уверенного старта сошла активная игра в нашем поединке на "нет".
  • Замена
    14'
    Дриусси на поле появился тем временем в составе питерцев. Отправился отдыхать за пределы футбольного газона Вендел. Скорейшего выздоровления игроку.
  • Травма, повреждение
    13'
    Баринов и Мухин хотели взять в тиски Вендела, но тот перепрыгнул оппонентов и неудачно приземлился на газон. Что ж, травма у игрока "Зенита". Нужна замена питерцам.
  • Фол, нарушение
    12'
    Ракицкий на правом фланге нарушает правила против Смолова. Было нарушение правил против Федора. Без санкций со стороны арбитра.
  • 11'
    Караваев через правый фланг сыграл на Кузяева. Тот выполнил передачу в центр штрафной, но слишком сильным этот пас оказался в итоге.
  • 10'
    Есть, конечно, у "Локомотива" шанс стать чемпионом страны, но для этого должны, как говорится, сойтись звезды. Но, в первую очередь, гостям необходимо побеждать в этом противостоянии.
  • 8'
    Обменялись моментами обе команды. Классное начало игры. Будем надеяться, что и дальше оппоненты будут действовать по схеме "удар на удар".
  • Опасный момент
    7'
    МУХИН! Классный удар по воротам игрок "Локо" пробил. Мяч ударился о перекладину, после чего вылетел в поле. Прекрасный момент был у гостей!
  • Опасный момент
    6'
    ОПАСНО! Подача последовала с левого фланга на Азмуна, который головой пробил по воротам соперника, и сфера прошла в 4-х метров от штанги.
  • Фол, нарушение
    5'
    Чорлука неосторожно сыграл против Малкома. "Зенит" будет исполнять стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.
  • 4'
    Мухин классно отобрал мяч у Вендела, после чего отпасовал сферу на вратаря, который спокойно выбил сферу подальше от собственной рамки.
  • 3'
    Первый удар по воротам Лунева от Баринова. Со штрафного игрок гостей выстреливал по рамке соперника, но сфера прилетела точно по позиции голкипера хозяев поля.
  • 2'
    Футболисты "Зенита" вышли на поле в голубых цветах, а игроки "Локомотива" предстали перед нами в красно-зеленом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа, а рамка гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Санкт-Петербурге стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
    Ассистент: Игорь Демешко (Химки, Россия);
    Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир, Россия);
    Резервный: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1. Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В очной встрече в рамках 28-го тура РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «Зенита» и «Локомотива».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
Прогнозы 142
Зенит 59.2% (84)
X 27.5% (39)
Локомотив Москва 13.4% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Локомотив Москва
1.46
7.77
8.40
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Прогнозы на матч Зенит 6:1 Локомотив Москва

Исход игры
Зенит
59.2% (84)
Ничья
27.5% (39)
Локомотив Москва
13.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
66.2% (94)
Меньше
33.8% (48)
Обе команды забьют
Да
87.32% (124)
Нет
12.68% (18)
Популярный счёт
2:1 Зенит
41.5% (59)
1:1 Ничья
21.1% (30)
1:2 Локомотив Москва
9.2% (13)
1:0 Зенит
6.3% (9)
2:2 Ничья
6.3% (9)
2:0 Зенит
4.9% (7)
3:1 Зенит
4.9% (7)
3:2 Зенит
1.4% (2)
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