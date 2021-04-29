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Зенит
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Азмун Сердар 16 (2) 0.59
2. Дзюба Артём 14 (3) 0.52
3. Ерохин Александр 7 0.26
4. Мостовой Андрей 6 0.22
5. Сутормин Алексей 3 0.11
6. Дуглас Сантос 3 0.11
7. Караваев Вячеслав 3 0.11
8. Кузяев Далер 3 0.11
9. Малком Филипе 2 0.07
10. Вендел Маркус 2 0.07
11. Ловрен Деян 2 0.07
12. Ракицкий Ярослав 1 0.04
13. Дриусси Себастьян 1 0.04
14. Круговой Данил 0 0
15. Жирков Юрий 0 0
16. Оздоев Магомед 0 0
17. Барриос Вилмар 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 (1) 0.33
2. Смолов Фёдор 7 0.26
3. Миранчук Антон 4 (3) 0.15
4. Камано Франсуа 4 0.15
5. Мурило Серкейра 4 0.15
6. Жемалетдинов Рифат 3 0.11
7. Игнатьев Владислав 3 0.11
8. Лисакович Виталий 2 0.07
9. Миранчук Алексей 2 0.07
10. Рыбчинский Дмитрий 1 0.04
11. Рыбус Мацей 1 0.04
12. Зе Луиш Жозе 1 0.04
13. Баринов Дмитрий 1 0.04
14. Эдер Лопеш 1 0.04
15. Чорлука Ведран 0 0
16. Куликов Даниил 0 0
17. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 7 1
2. Ракицкий Ярослав 5 2
3. Ловрен Деян 4 0
4. Азмун Сердар 4 0
5. Чистяков Дмитрий 3 0
6. Сутормин Алексей 3 0
7. Кузяев Далер 3 0
8. Ерохин Александр 2 0
9. Оздоев Магомед 2 0
10. Караваев Вячеслав 2 0
11. Дуглас Сантос 2 0
12. Малком Филипе 2 0
13. Жирков Юрий 1 0
14. Дриусси Себастьян 1 0
15. Ригони Эмилиано 1 0
16. Вендел Маркус 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 7 1
2. Рыбус Мацей 8 0
3. Чорлука Ведран 5 1
4. Гилерме Маринато 5 1
5. Жемалетдинов Рифат 6 0
6. Куликов Даниил 6 0
7. Магкеев Станислав 6 0
8. Баринов Дмитрий 5 0
9. Эдер Лопеш 5 0
10. Рыбчинский Дмитрий 5 0
11. Райкович Слободан 3 1
12. Живоглядов Дмитрий 4 0
13. Мурило Серкейра 4 0
14. Мухин Максим 4 0
15. Игнатьев Владислав 2 0
16. Лисакович Виталий 2 0
17. Смолов Фёдор 1 0
18. Зе Луиш Жозе 1 0
19. Камано Франсуа 1 0
20. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 4.76% (3) 20.63% (13) 11.11% (7) 7.94% (5) 23.81% (15) 31.75% (20)
 Локомотив Москва 16.28% (7) 13.95% (6) 18.6% (8) 11.63% (5) 18.6% (8) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Зенит 6:0 Ротор Краснодар 2:2 Зенит Сочи 1:2 Зенит Зенит 2:0 Химки
ЦСКА Москва 2:3 Зенит Зенит 4:0 Ахмат Рубин 2:1 Зенит Зенит 2:2 Ростов Зенит 1:2 Арсенал Тула Зенит 4:0 Узбекистан Иордания 0:1 Зенит Зенит 3:0 Ноа Зенит 4:0 Арарат-Армения Зенит 3:2 Урал Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск Зенит 3:0 Пахтакор Зенит 4:0 Рига Зенит 3:1 Спартак Москва Зенит 3:1 Динамо Москва Зенит 1:2 Боруссия Д
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Тамбов 2:5 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 4:1 Ростов Локомотив Москва 2:0 Спартак Москва
Сочи 1:3 Локомотив Москва Ротор 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 9:0 Туапсе Уфа 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Сочи Арсенал Тула 0:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 3:0 Тамбов Локомотив Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:4 Локомотив Тбилиси Локомотив Москва 4:0 Краснодар Локомотив Москва 4:1 Краснодар-2 Локомотив Москва 4:0 Эстерсунд Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 3:1 Эстерсунд Велес II 1:4 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
Зенит 2:3 Локомотив Москва Суперкубок Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Зенит 5:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Локомотив Москва Суперкубок Зенит 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 17 7 3 65 - 24 58
2. Локомотив Москва Заявка 27 16 4 7 43 - 29 52
3. Спартак Москва Заявка 27 15 5 7 50 - 33 50
4. Рубин Заявка 27 14 4 9 35 - 30 46
5. Сочи Заявка 27 13 7 7 44 - 31 46
6. ЦСКА Москва Заявка 27 14 4 9 45 - 28 46
7. Динамо Москва Заявка 27 14 4 9 41 - 29 46
8. Химки Заявка 27 12 5 10 33 - 37 41
9. Ростов Заявка 27 12 4 11 34 - 31 40
10. Краснодар Заявка 27 11 5 11 47 - 38 38
11. Ахмат Заявка 27 10 6 11 31 - 34 36
12. Урал Заявка 27 6 13 8 25 - 34 31
13. Арсенал Тула Заявка 27 6 5 16 24 - 43 23
14. Уфа Заявка 27 5 5 17 23 - 44 20
15. Ротор Заявка 27 4 6 17 12 - 49 18
16. Тамбов Заявка 27 3 4 20 17 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 14 12 1 1 47 - 12 37
2. Локомотив Москва Заявка 13 10 1 2 23 - 9 31
3. Сочи Заявка 14 9 4 1 29 - 11 31
4. Динамо Москва Заявка 14 9 2 3 24 - 8 29
5. Спартак Москва Заявка 14 8 3 3 29 - 15 27
6. Краснодар Заявка 14 7 4 3 33 - 20 25
7. Химки Заявка 13 8 1 4 16 - 13 25
8. ЦСКА Москва Заявка 13 7 3 3 27 - 15 24
9. Арсенал Тула Заявка 13 6 4 3 19 - 14 22
10. Ахмат Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
11. Урал Заявка 14 5 6 3 13 - 11 21
12. Рубин Заявка 13 5 3 5 15 - 16 18
13. Ростов Заявка 13 5 2 6 15 - 13 17
14. Уфа Заявка 13 2 3 8 13 - 18 9
15. Ротор Заявка 14 2 2 10 4 - 23 8
16. Тамбов Заявка 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рубин Заявка 14 9 1 4 20 - 14 28
2. Спартак Москва Заявка 13 7 2 4 21 - 18 23
3. Ростов Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
4. ЦСКА Москва Заявка 14 7 1 6 18 - 13 22
5. Зенит Заявка 13 5 6 2 18 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 20 - 20 21
7. Динамо Москва Заявка 13 5 2 6 17 - 21 17
8. Химки Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
9. Сочи Заявка 13 4 3 6 15 - 20 15
10. Ахмат Заявка 14 4 3 7 13 - 22 15
11. Краснодар Заявка 13 4 1 8 14 - 18 13
12. Уфа Заявка 14 3 2 9 10 - 26 11
13. Урал Заявка 13 1 7 5 12 - 23 10
14. Ротор Заявка 13 2 4 7 8 - 26 10
15. Тамбов Заявка 13 1 2 10 7 - 31 5
16. Арсенал Тула Заявка 14 0 1 13 5 - 29 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 мая 2021, осталось 2 дня 2 часа 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Зенит 54.5% (24)
    X 25% (11)
    Локомотив Москва 20.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Локомотив Москва
    1.64
    4.45
    5.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Зенит - Локомотив Москва

    Исход игры
    Зенит
    56.5% (26)
    Ничья
    23.9% (11)
    Локомотив Москва
    19.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.74% (33)
    Меньше
    28.26% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.13% (41)
    Нет
    10.87% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    39.1% (18)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:2 Локомотив Москва
    13% (6)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    3:1 Зенит
    6.5% (3)
    1:3 Локомотив Москва
    4.3% (2)
    2:0 Зенит
    4.3% (2)
    1:0 Зенит
    4.3% (2)
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