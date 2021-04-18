Кунде не смог всех обыграть на правой линии чужой штрафной.

После скидки от Фернандо Окампос бил в падении в правый угол, и Ремиро отразил выстрел ценой небольшого повреждения.

ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Режес Фернандо! После подачи с правого фланга Фернандо сделал скидку в центр, но мяч вернулся к нему от защитника. Тогда уже Режес решил бить самостоятельно - и не прогадал.

18' Подача хозяев с левофлангового корнера летит на другой край, а потом из глубины следует высокий заброс в руки Буну.

17' Монреаль простреливал с левого края и заработал для "Сосьедада" угловой.

16' Барренечеа замахнулся с подступов к штрафной на рубль, а не пробил даже на копейку, то есть вообще не пробил.

15' Совсем нельзя сказать, что "Севилья" прижимает соперника к воротам.

14' Начо Монреаль в отборе сфолил против Хесуса Наваса.

13' Лопетеги нервничает на бровке, держась за подбородок.

11' Два момента в одном флаконе у ворот хозяев! Эн-Несири попал головой в штангу, а Окампос на добивании послал мяч выше цели. Во втором случае Эн-Несири тоже пытался замкнуть на втором этаже, но не вышло.

10' "Севилья" в позиционной атаке.

9' Окампос немного полежал на газоне в центре поля после верхового единоборства с Барренечеа.

7' Папу Гомес придержал Оярсабаля впереди возле левого углового флажка.

5' ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Карлос Фернандес забивает своей бывшей команде!

Барренечеа выдал пас в центр с правого фланга, и Фернандес здорово пробил в левый угол на высоте от земли.

4' Теперь в игру вступил другой голкипер - Ремиро вышел из ворот и сыграл на опережение, выбив мяч в аут.

4' Карлос Фернандес нанёс неплохой дальний удар - Буну чётко его поймал.

3' Совершили кое-какую вылазку к чужим воротам хозяева, но тоже безуспешно.

2' Севильцы сегодня в красном, а игроки "Реал Сосьедада" - в продольно-полосатой белой-синей форме.

1' Эн-Несири подключился по левому флангу, но затолкал своего оппонента.