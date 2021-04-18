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Реал Сосьедад
1:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Севилья
1
Ремиро
Алехандро
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
20
Монреаль
Начо
10
Оярсабаль
Микель
16
Гевара
Андер
36
Субименди
Мартин
22
Барренечеа
Андер
9
Фернандес
Карлос
19
Исак
Александр
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
24
Гомес
Алехандро
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Реал Сосьедад
4-4-2
Севилья
4-3-3

Ход матча

5'
Фернандес Карлос
1:0
22'
1:1
Фернандо Режес
24'
1:2
Эн-Несири Юссеф

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 13 0.42
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.32
3. Порту Кристиан 7 0.23
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Лопес Роберто III 3 0.1
7. Мерино Микель 2 0.06
8. Янузай Аднан 2 (1) 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Фернандес Карлос 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Горосабел Андони 0 0
14. Гуриди Хон 0 0
15. Субельдия Игор 0 0
16. Муньос Айхен 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.48
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.13
4. Де Йонг Люк 4 0.13
5. Сусо Хесус 3 0.1
6. Ракитич Иван 2 0.06
7. Кунде Жюль 2 0.06
8. Гомес Алехандро 2 0.06
9. Хордан Хоан 1 0.03
10. Фернандо Режес 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 6 0
3. Мерино Микель 5 0
4. Субельдия Игор 5 0
5. Барренечеа Андер 5 0
6. Субименди Мартин 5 0
7. Сильва Давид 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Фернандес Карлос 3 0
11. Порту Кристиан 3 0
12. Исак Александр 3 0
13. Ильяраменди Асьер 2 0
14. Сальдуа Хосеба 2 0
15. Горосабел Андони 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Карлос Диего Сантос 7 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Кунде Жюль 3 0
11. Эскудеро Серхио 2 0
12. Серхи Гомес 2 0
13. Акунья Маркос 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.52% (3) 19.57% (9) 17.39% (8) 23.91% (11) 13.04% (6) 19.57% (9)
 Севилья 18.6% (8) 9.3% (4) 13.95% (6) 18.6% (8) 9.3% (4) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче
Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 0:1 Заявка 31 19 4 8 44 - 25 61
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 31 13 11 7 48 - 31 50
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Осасуна 0:0 Заявка 31 8 11 12 25 - 36 35
13. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Эльче 0:0 Заявка 31 5 12 14 27 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 0:1 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 16 7 6 3 26 - 17 27
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна 0:0 Заявка 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче 0:0 Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 16 27
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 0:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Эльче 0:0 Заявка 17 2 5 10 13 - 27 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Описание гола
    24'
    ГОЛ! 1:2!
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Режес Фернандо!
    После подачи с правого фланга Фернандо сделал скидку в центр, но мяч вернулся к нему от защитника. Тогда уже Режес решил бить самостоятельно - и не прогадал.
  • Опасный момент
    21'
    После скидки от Фернандо Окампос бил в падении в правый угол, и Ремиро отразил выстрел ценой небольшого повреждения.
  • Угловой
    20'
    Угловой от правого флажка исполнит "Севилья".
  • 19'
    Кунде не смог всех обыграть на правой линии чужой штрафной.
  • 18'
    Подача хозяев с левофлангового корнера летит на другой край, а потом из глубины следует высокий заброс в руки Буну.
  • Угловой
    17'
    Монреаль простреливал с левого края и заработал для "Сосьедада" угловой.
  • 16'
    Барренечеа замахнулся с подступов к штрафной на рубль, а не пробил даже на копейку, то есть вообще не пробил.
  • 15'
    Совсем нельзя сказать, что "Севилья" прижимает соперника к воротам.
  • Фол, нарушение
    14'
    Начо Монреаль в отборе сфолил против Хесуса Наваса.
  • Судья
    13'
    Лопетеги нервничает на бровке, держась за подбородок.
  • Опасный момент
    11'
    Два момента в одном флаконе у ворот хозяев! Эн-Несири попал головой в штангу, а Окампос на добивании послал мяч выше цели. Во втором случае Эн-Несири тоже пытался замкнуть на втором этаже, но не вышло.
  • 10'
    "Севилья" в позиционной атаке.
  • Травма, повреждение
    9'
    Окампос немного полежал на газоне в центре поля после верхового единоборства с Барренечеа.
  • Фол, нарушение
    7'
    Папу Гомес придержал Оярсабаля впереди возле левого углового флажка.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Карлос Фернандес забивает своей бывшей команде!
    Барренечеа выдал пас в центр с правого фланга, и Фернандес здорово пробил в левый угол на высоте от земли.
  • 4'
    Теперь в игру вступил другой голкипер - Ремиро вышел из ворот и сыграл на опережение, выбив мяч в аут.
  • 4'
    Карлос Фернандес нанёс неплохой дальний удар - Буну чётко его  поймал.
  • 3'
    Совершили кое-какую вылазку к чужим воротам хозяева, но тоже безуспешно.
  • 2'
    Севильцы сегодня в красном, а игроки "Реал Сосьедада" - в продольно-полосатой белой-синей форме.
  • Фол, нарушение
    1'
    Эн-Несири подключился по левому флангу, но затолкал своего оппонента.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реал Сосьедад 1:2 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:2 Севилья

Исход игры
Реал Сосьедад
10.6% (15)
Ничья
38% (54)
Севилья
51.4% (73)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (78)
Меньше
44.68% (63)
Обе команды забьют
Да
87.23% (123)
Нет
12.77% (18)
Популярный счёт
1:2 Севилья
38% (54)
1:1 Ничья
31.7% (45)
0:1 Севилья
8.5% (12)
2:1 Реал Сосьедад
7.7% (11)
2:2 Ничья
4.9% (7)
1:3 Севилья
2.1% (3)
1:0 Реал Сосьедад
2.1% (3)
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