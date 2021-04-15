Реал Сосьедад
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Стадион: Reale Seguros Stadium
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|13
|0.43
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (6)
|0.33
|3.
|Порту Кристиан
|7
|0.23
|4.
|Виллиан Жозе
|3
|0.1
|5.
|Барренечеа Андер
|3
|0.1
|6.
|Лопес Роберто III
|3
|0.1
|7.
|Мерино Микель
|2
|0.07
|8.
|Янузай Аднан
|2 (1)
|0.07
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|11.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|12.
|Горосабел Андони
|0
|0
|13.
|Фернандес Карлос
|0
|0
|14.
|Гуриди Хон
|0
|0
|15.
|Субельдия Игор
|0
|0
|16.
|Муньос Айхен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|15
|0.5
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.13
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.13
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.13
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.1
|6.
|Ракитич Иван
|2
|0.07
|7.
|Кунде Жюль
|2
|0.07
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.07
|9.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|10.
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|2.
|Муньос Айхен
|6
|0
|3.
|Мерино Микель
|5
|0
|4.
|Субельдия Игор
|5
|0
|5.
|Барренечеа Андер
|5
|0
|6.
|Субименди Мартин
|5
|0
|7.
|Сильва Давид
|4
|0
|8.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|9.
|Гевара Андер
|4
|0
|10.
|Фернандес Карлос
|3
|0
|11.
|Порту Кристиан
|3
|0
|12.
|Исак Александр
|3
|0
|13.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|14.
|Сальдуа Хосеба
|2
|0
|15.
|Горосабел Андони
|2
|0
|16.
|Баутиста Хон
|2
|0
|17.
|Гуриди Хон
|2
|0
|18.
|Модибо Саньян
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Буну Яссин
|3
|0
|10.
|Кунде Жюль
|3
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|12.
|Серхи Гомес
|2
|0
|13.
|Акунья Маркос
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|6.52% (3)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|23.91% (11)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|Севилья
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|9.3% (4)
|30.23% (13)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =7 -6Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче
Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|44 - 24
|61
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|47 - 31
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|41 - 48
|37
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|16.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
12% (6)
Ничья
34% (17)
Севилья
54% (27)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:2 Севилья
42% (21)
1:1 Ничья
28% (14)
2:2 Ничья
6% (3)
0:1 Севилья
6% (3)
2:1 Реал Сосьедад
6% (3)
1:0 Реал Сосьедад
6% (3)
1:3 Севилья
4% (2)
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