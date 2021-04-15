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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 13 0.43
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.33
3. Порту Кристиан 7 0.23
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Лопес Роберто III 3 0.1
7. Мерино Микель 2 0.07
8. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Гевара Андер 1 0.03
12. Горосабел Андони 0 0
13. Фернандес Карлос 0 0
14. Гуриди Хон 0 0
15. Субельдия Игор 0 0
16. Муньос Айхен 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.5
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.13
4. Де Йонг Люк 4 0.13
5. Сусо Хесус 3 0.1
6. Ракитич Иван 2 0.07
7. Кунде Жюль 2 0.07
8. Гомес Алехандро 2 0.07
9. Хордан Хоан 1 0.03
10. Фернандо Режес 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 6 0
3. Мерино Микель 5 0
4. Субельдия Игор 5 0
5. Барренечеа Андер 5 0
6. Субименди Мартин 5 0
7. Сильва Давид 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Фернандес Карлос 3 0
11. Порту Кристиан 3 0
12. Исак Александр 3 0
13. Ильяраменди Асьер 2 0
14. Сальдуа Хосеба 2 0
15. Горосабел Андони 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Карлос Диего Сантос 7 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Кунде Жюль 3 0
11. Эскудеро Серхио 2 0
12. Серхи Гомес 2 0
13. Акунья Маркос 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 6.52% (3) 19.57% (9) 17.39% (8) 23.91% (11) 13.04% (6) 19.57% (9)
 Севилья 18.6% (8) 9.3% (4) 13.95% (6) 18.6% (8) 9.3% (4) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче
Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 0:0 Севилья Ла Лига Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 30 19 4 7 44 - 24 61
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 15 8 3 4 21 - 15 27
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 апреля 2021, осталось 2 дня 5 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Реал Сосьедад 12.2% (6)
    X 34.7% (17)
    Севилья 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Севилья
    3.02
    3.48
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Реал Сосьедад - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    12% (6)
    Ничья
    34% (17)
    Севилья
    54% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    42% (21)
    1:1 Ничья
    28% (14)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:1 Севилья
    6% (3)
    2:1 Реал Сосьедад
    6% (3)
    1:0 Реал Сосьедад
    6% (3)
    1:3 Севилья
    4% (2)
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