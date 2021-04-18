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Осасуна
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Эльче
0'
8' Желтая карточка
Бое Лукас
27'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Эрнандес
Аридане
39
Санчес
Мануэль
11
Барха
Энрике
27
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Гассанига
Пауло
18
Паласиос
Элибельтон
12
Кальво
Даниэль
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Осасуна
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

8'
 
Бое Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.23
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.13
3. Кальери Хонатан 4 0.13
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.1
5. Монкайола Хон 2 0.06
6. Барха Энрике 1 0.03
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Брашанац Дарко 1 0.03
10. Гарсия Давид III 1 0.03
11. Ойер Санхурхо 0 0
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Торро Лукас 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.16
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.13
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Каррильо Гидо 3 0.1
5. Милья Пере 3 0.1
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 8 0
2. Монкайола Хон 6 1
3. Ойер Санхурхо 7 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Гарсия Рубен 2 0
13. Будимир Анте 2 0
14. Эррера Серхио 2 0
15. Санчес Мануэль 2 0
16. Барха Энрике 2 0
17. Рубен Мартинес 0 1
18. Брашанац Дарко 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 9 0
3. Бое Лукас 7 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 5 0
6. Моренте Тете 5 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8% (2) 20% (5) 16% (4) 0 28% (7) 28% (7)
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна
Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче
Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Эльче 2:2 Осасуна Ла Лига Эльче 1:2 Осасуна Сегунда Осасуна 1:1 Эльче Сегунда Осасуна 0:0 Эльче Сегунда
Эльче 2:1 Осасуна Сегунда Эльче 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 0:1 Заявка 31 19 4 8 44 - 25 61
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 31 13 11 7 48 - 31 50
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Осасуна 0:0 Заявка 31 8 11 12 25 - 36 35
13. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Эльче 0:0 Заявка 31 5 12 14 27 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 0:1 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 16 7 6 3 26 - 17 27
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна 0:0 Заявка 16 4 6 6 13 - 19 18
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче 0:0 Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 0:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 16 27
5. Реал Сосьедад 1:0 Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 0:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Эльче 0:0 Заявка 17 2 5 10 13 - 27 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Осасуна 77.9% (109)
X 19.3% (27)
Эльче 2.9% (4)
Все прогнозы
3.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Эльче
2.29
3.30
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осасуна 0:0 Эльче онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эльче

Исход игры
Осасуна
77.9% (109)
Ничья
19.3% (27)
Эльче
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.9% (60)
2:1 Осасуна
25% (35)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Осасуна
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:2 Эльче
2.1% (3)
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