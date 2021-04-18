8' Желтая карточкаБое Лукас
1:0
38' ГолБарха Энрике
45' Желтая карточкаВидаль Начо
48' Желтая карточкаСанчес Мануэль
2:0
68' Гол в свои воротаДиего Гонсалес VII
11
Барха
Энрике
24
Торро
Лукас
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
25
Мохика
Хоан
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
-
14 Гарсия РубенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
-
45 Андреу ЛлуисВратарь
-
23 СифуЗащитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
38'
1:0
45'
48'
68'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|7
|0.23
|2.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.13
|3.
|Кальери Хонатан
|4
|0.13
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.1
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|7.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|8.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|9.
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|10.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|13.
|Торро Лукас
|0
|0
|14.
|Хони Родригес
|0
|0
|15.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.16
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.13
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.13
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.1
|5.
|Милья Пере
|3
|0.1
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.06
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.06
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.06
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|9
|0
|2.
|Монкайола Хон
|6
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|7
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|3
|0
|13.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|14.
|Будимир Анте
|2
|0
|15.
|Эррера Серхио
|2
|0
|16.
|Барха Энрике
|2
|0
|17.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|18.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|8
|1
|2.
|Верду Гонсало
|9
|0
|3.
|Бое Лукас
|7
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Фидель Чавес
|5
|0
|6.
|Моренте Тете
|5
|0
|7.
|Милья Пере
|4
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|12.
|Хосема
|3
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|2
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|8% (2)
|20% (5)
|16% (4)
|0
|28% (7)
|28% (7)
|Эльче
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна
Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче
Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|52 - 20
|67
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|31
|20
|4
|7
|46 - 25
|64
|5.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 43
|47
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|9.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|10.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|27 - 36
|37
|11.
|Сельта
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|41 - 48
|37
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|16.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|18.
|Эльче
|0:2 Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 18
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 19
|20
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|0:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|2:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 16
|30
|5.
|Реал Сосьедад
|1:2 Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|2:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|19.
|Эльче
|0:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Эльче
Исход игры
Осасуна
77.9% (109)
Ничья
19.3% (27)
Эльче
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.9% (60)
2:1 Осасуна
25% (35)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Осасуна
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:2 Эльче
2.1% (3)
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