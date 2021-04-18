Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Осасуна играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эльче пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Видаль Начо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Гарсия Рубен нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

43' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Будимир Анте из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

42' Эрнандес Аридане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Ригони Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Г О О О О Л - Барха Энрике изменил счет на табло!

38' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Эльче

36' Отличные скиллы показывает Барха Энрике , обводя своих соперников

35' Кальво Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Гарсия Давид III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Диего Гонсалес VII выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Удар от ворот произведет Эльче

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

29' Торро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Эльче

26' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Осасуна

25' Ригони Эмилиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Барха Энрике из команды Осасуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ригони Эмилиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Эльче

15' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Удар от ворот произведет Эльче

10' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

10' Эрнандес Аридане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Бое Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

8' Матч возобновлен

7' Марконе Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Видаль Начо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Милья Пере из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

6' Санчес Мануэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Игрок команды Осасуна сделал подножку сопернику.

2' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эльче начинает с центра поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола