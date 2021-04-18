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Осасуна
2:0
Конец матча

Стадион:
Эльче
0'
8' Желтая карточка
Бое Лукас
1:0
38' Гол
Барха Энрике
45' Желтая карточка
Видаль Начо
48' Желтая карточка
Санчес Мануэль
2:0
68' Гол в свои ворота
Диего Гонсалес VII
90'+3
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
23
Эрнандес
Аридане
39
Санчес
Мануэль
11
Барха
Энрике
27
Монкайола
Хон
24
Торро
Лукас
8
Брашанац
Дарко
17
Будимир
Анте
14
Гарсия
Рубен
1
Гассанига
Пауло
18
Паласиос
Элибельтон
12
Кальво
Даниэль
2
Диего
Гонсалес
VII
25
Мохика
Хоан
17
Фернандес
Хосан
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
22
Ригони
Эмилиано
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Осасуна
4-4-2
Эльче
4-4-2

Ход матча

8'
 
Бое Лукас
38'
Барха Энрике
(Санчес Мануэль)
1:0
45'
Видаль Начо
 
48'
Санчес Мануэль
 
65'
 
Пьятти Пабло
Ригони Эмилиано
65'
 
Моренте Тете
Фернандес Хосан
68'
Диего Гонсалес VII
2:0
75'
Торрес Роберто
Барха Энрике
 
75'
Рамальо Чимено
Видаль Начо
 
75'
Ронкалья Факундо
Санчес Мануэль
 
75'
 
Родригес Виктор II
Милья Пере
75'
 
Нино Хуан
Гутьеррес Хосе
81'
Авила Эсекьель
Будимир Анте
 
85'
Ойер Санхурхо
Монкайола Хон
 
85'
 
Луисми Луис
Марконе Иван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.23
2. Торрес Роберто 4 (1) 0.13
3. Кальери Хонатан 4 0.13
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.1
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Монкайола Хон 2 0.06
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Брашанац Дарко 1 0.03
10. Гарсия Давид III 1 0.03
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Ойер Санхурхо 0 0
13. Торро Лукас 0 0
14. Хони Родригес 0 0
15. Гальего Энрике 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.16
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.13
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Каррильо Гидо 3 0.1
5. Милья Пере 3 0.1
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 9 0
2. Монкайола Хон 6 1
3. Ойер Санхурхо 7 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Санчес Мануэль 3 0
13. Гарсия Рубен 2 0
14. Будимир Анте 2 0
15. Эррера Серхио 2 0
16. Барха Энрике 2 0
17. Рубен Мартинес 0 1
18. Брашанац Дарко 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 9 0
3. Бое Лукас 7 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 5 0
6. Моренте Тете 5 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 8% (2) 20% (5) 16% (4) 0 28% (7) 28% (7)
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар Уэска 0:0 Осасуна
Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:1 Алавес
Эльче Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче
Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Эльче: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Эльче 2:2 Осасуна Ла Лига Эльче 1:2 Осасуна Сегунда Осасуна 1:1 Эльче Сегунда Осасуна 0:0 Эльче Сегунда
Эльче 2:1 Осасуна Сегунда Эльче 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Эльче Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 2:1 Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
6. Бетис Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Осасуна 2:0 Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
11. Сельта Заявка 30 9 10 11 41 - 48 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче 0:2 Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 2:1 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна 2:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче 0:2 Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 2:1 Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Реал Сосьедад 1:2 Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 2:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче 0:2 Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Прогнозы 140
Осасуна 77.9% (109)
X 19.3% (27)
Эльче 2.9% (4)
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Прогнозы на матч Осасуна 2:0 Эльче

Исход игры
Осасуна
77.9% (109)
Ничья
19.3% (27)
Эльче
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.5% (41)
Меньше
70.5% (98)
Обе команды забьют
Да
43.17% (60)
Нет
56.83% (79)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
42.9% (60)
2:1 Осасуна
25% (35)
1:1 Ничья
13.6% (19)
2:0 Осасуна
8.6% (12)
0:0 Ничья
4.3% (6)
1:2 Эльче
2.1% (3)
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